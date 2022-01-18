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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Утечка аммиака в оккупированной Горловке не зафиксирована, - отчет СММ ОБСЕ

Утечка аммиака в оккупированной Горловке не зафиксирована, - отчет СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечку аммиака на заводе в оккупированной Горловке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольно правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.

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Автор: 

ОБСЕ (4880) химия (94) Донбасс (26956)


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Хранилища пустые, производство 8 лет отсутствует. Откуда там аммиак? Привезли в цистернах? Для чего? Чтобы произвести 20 тонн удобрений? Так гораздо менее хлопотно просто купить эти 20 тонн в готовом виде(тем более что их просто нахаляву привезут "белые камазы"), чем завозить сырье, раскочегаривать производство которого 8 лет не было и которое рассчитано на непрерывный цикл.
Или для того, чтобы слить его на землю и обвинить ВСУ в химической атаке?
Кто-нибудь знает примеры, когда бы за последние лет 200 в качестве хим.оружия применялись бы снаряды или бомбы с аммиаком?
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18.01.2022 17:09 Ответить
 
 