Утечка аммиака в оккупированной Горловке не зафиксирована, - отчет СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечку аммиака на заводе в оккупированной Горловке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольно правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.

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