Утечка аммиака в оккупированной Горловке не зафиксирована, - отчет СММ ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечку аммиака на заводе в оккупированной Горловке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
"16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольно правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.
СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.
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Или для того, чтобы слить его на землю и обвинить ВСУ в химической атаке?
Кто-нибудь знает примеры, когда бы за последние лет 200 в качестве хим.оружия применялись бы снаряды или бомбы с аммиаком?