Витоку аміаку в окупованій Горлівці не зафіксовано, - звіт СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафісувала витоку аміаку на заводі в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

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