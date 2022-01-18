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Витоку аміаку в окупованій Горлівці не зафіксовано, - звіт СММ ОБСЄ

Витоку аміаку в окупованій Горлівці не зафіксовано, - звіт СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафісувала витоку аміаку на заводі в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

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Автор: 

ОБСЄ (3507) хімія (129) Донбас (22356)


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Хранилища пустые, производство 8 лет отсутствует. Откуда там аммиак? Привезли в цистернах? Для чего? Чтобы произвести 20 тонн удобрений? Так гораздо менее хлопотно просто купить эти 20 тонн в готовом виде(тем более что их просто нахаляву привезут "белые камазы"), чем завозить сырье, раскочегаривать производство которого 8 лет не было и которое рассчитано на непрерывный цикл.
Или для того, чтобы слить его на землю и обвинить ВСУ в химической атаке?
Кто-нибудь знает примеры, когда бы за последние лет 200 в качестве хим.оружия применялись бы снаряды или бомбы с аммиаком?
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18.01.2022 17:09 Відповісти
 
 