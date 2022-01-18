"Германия 30 лет была бездейственной": эксперты призвали правительство ФРГ изменить политику в отношении РФ

73 немецких эксперта по вопросам Восточной Европы и международной безопасности обратились к правительству Германии и политическим партиям, представленным в Бундестаге, с призывом изменить политику Берлина по отношению к РФ.

Открытое письмо было впервые опубликовано в немецком издании Zeit Online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Далее приводим полный текст открытого письма:

В последние недели Россия в корне ставит под сомнение европейский порядок безопасности, сложившийся после окончания "холодной войны". В ход идет массированная, угрожающая концентрация войск на восточных и южных границах Украины, интенсивные антизападные пропагандистские атаки, не стесняющиеся лжи, а также вопиюще неприемлемые требования к НАТО и его странам-членам

Россия при этом сама представляет себя на международной арене "как государство, находящееся под угрозой", которому срочно нужны "гарантии безопасности" со стороны Запада.

Кремль намеренно меняет смысл геополитического понятия "гарантии безопасности".

Необходимость таких заверений (или гарантий) действительно обсуждается со времен переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия в 1968 году, но они применимы в отношении неядерных государств, а не ядерных сверхдержав.

В настоящее время в России находится больше атомных боеголовок, чем в трех ядерных государствах НАТО – США, Великобритании и Франции вместе взятых. Москва располагает широким спектром систем доставки своих тысяч единиц ядерного оружия – от межконтинентальных баллистических ракет до дальних бомбардировщиков и атомных подводных лодок. У нее одна из трех самых мощных армий в мире, а также право вето в Совете Безопасности ООН.

Так что Российская Федерация уже является одним из наиболее защищенных в военном отношении государств в мире.

В то же время Кремль использует регулярные и нерегулярные войска, а также угрозу ядерного потенциала России для ведения различных войн и продолжающейся оккупации территорий бывших советских республик.

Не только в Восточной, но и в Западной Европе, а также на других континентах Кремль бессовестно демонстрирует претензии на "особые права" по продвижению своих интересов на территории других суверенных государств.

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Обходя международные правила, договоры и организации, Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается вмешиваться в выборы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, в том числе с помощью пропагандистских кампаний, фальшивых новостей и хакерских атак. Последнее он делает отчасти тайно, но с очевидной целью вмешаться в демократический процесс принятия решений в других государствах или дискредитировать его.

Одна из его целей – подорвать политическую и территориальную целостность постсоветских государств с переходной экономикой и развивающейся демократией.

Германия – крупнейшая экономика Европы – три десятилетия наблюдает за этой деятельностью критически, но в основном бездейственно.

В Молдове имперский реванш Москвы начался еще в 1992 году, сразу после распада СССР, с вооруженной интервенции 14-й российской армии. Ее остатки официально находятся в Приднестровье и сегодня, несмотря на неоднократные требования демократически избранных молдавских правительств вывести войска и соответствующие обещания Кремля.

Ни на эту, ни на последующие многочисленные реваншистские авантюры России на постсоветском пространстве и за его пределами Германия не отреагировала адекватно.

Более того, внешняя и внешнеэкономическая политика Берлина способствовала политическому и экономическому ослаблению восточноевропейских неядерных государств и геоэкономическому усилению ядерной сверхдержавы, которая становилась все более несдержанной.

В 2008 году Германия сыграла центральную роль в усилиях РФ по предотвращению вступления Грузии и Украины в НАТО.

В 2019 году правительство Германии добивалось возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва тогда не выполнила и до сих пор не выполняет ни одного из условий для этого весьма символичного акта.

Для и без того хрупких украино-российских отношений запуск первого газопровода "Северный поток" в 2011-2012 годах (совершенно излишний с энергетической и экономической точек зрения) стал катастрофой. Сейчас похоже, что именно он подготовил почву для вторжения России в Украину два года спустя.

И хотя в 2021 году не была задействована большая часть существующих газотранспортных мощностей между Сибирью и ЕС, сейчас Германия, с открытием газопровода "Северный поток-2", готовится уничтожить оставшиеся экономические рычаги влияния Украины на Россию.

Экономические санкции ЕС против Москвы, введенные в 2014 году, были мягкими и не являлись достаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля.

А на фоне продолжающихся "особых отношений" Германии и России сотрудничество Германии в области развития, культуры и образования с Украиной, Грузией или Молдовой создает снисходительности, уступчивости в немецкой восточной политике. Это сотрудничество не умаляет значения серьезных ошибок в политике Германии в отношении России, таких как приглашение Путина выступить в Бундестаге в 2001 году или создание с 2008 года немецко-российского Партнерства ради модернизации.

Эти и подобные им решения Германии предполагали наличие у Москвы особых прав на постсоветском пространстве вопреки непрошенному присутствию российских войск в Молдове и Грузии.

В свете двадцати лет политической пассивности Германии по отношению к российскому неоимпериализму нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логичным следствием такой политики. Популярная немецкая формула "Annäherung durch Verflechtung" ("схождение через взаимозависимость" или "сближение через вовлечение"), обозначающая подход Берлина к Москве на основе сотрудничества, приобрела трагикомический смысл.

"Сферы влияния" России сошлись с восточными границами ЕС.

Теперь Кремль уже ставит под сомнение политический суверенитет Швеция и Финляндия.

Он призывает к запрету на возможное будущее членство в НАТО не только постсоветских, но и скандинавских стран. Кремль пугает всю Европу "военно-технической" реакцией, если НАТО (по словам Путина – "немедленно") не отреагирует на далеко идущие требования России о пересмотре европейского порядка безопасности.

Россия угрожает военной эскалацией, если не получит "гарантий безопасности" – то есть разрешения для Кремля приостановить действие международного права в Европе.

После таких манипуляций Германия должна, наконец, отказаться от своего особого восточного политического пути.

Этот путь воспринимается как привилегия РФ не только в Центрально-Восточной Европе.

Преступления нацистской Германии на территории нынешней России в 1941-1944 годах не оправдывают нынешнюю немецкую сдержанность в реакции на имперский реваншизм и правовой нигилизм Кремля. Это особенно актуально, когда – как в случае с Украиной – речь идет о российском вторжении на признанную международным правом территорию другой страны-жертвы бывшего немецкого экспансионизма (времен Второй мировой войны).

Нельзя мириться с продолжающимся демонстративным нарушением Россией основополагающих принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы (официально признанных и самой Москвой!) в Восточной, а теперь и в Северной Европе.

Политика Германии в отношении России должна быть коренным образом скорректирована.

Если Берлин в дальнейшем будет ограничиваться словесными или символическими реакциями на российские ревизионистские авантюры – это будет, как и в прошлом, только искушать Кремль идти на новые выходки.

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На Германии лежит особая ответственность как на ключевой стране ЕС, НАТО и западного сообщества в целом.

В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих правил Берлин должен, наконец, ликвидировать разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в Восточной Европе. Это должно выразиться в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера.

Германия является крупным торговым, исследовательским и инвестиционным партнером как России, так и стран Восточного партнерства ЕС, а также ведущей державой Европейского Союза. У нее больше, а в некоторых областях гораздо больше возможностей добиться чего-то, чем у большинства других западных стран.

Это касается как сдерживания и санкций в отношении России, так и поддержки государств, расчлененных и преследуемых Москвой. Берлин должен сопровождать свою словесную поддержку более значительными и более эффективными действиями, чем это было до сих пор.

Подписанты:

Д-р Ханнес Адомейт, старший научный сотрудник Института политики безопасности при Кильском университете (ISPK)

Д-р Вера Аммер, член правления Международного Мемориала и Инициативы "Демократическая Украина", Ойскирхен

Д-р Остен Баллер, правовед, профессор и председатель НПО "Немецко-украинская школа управления", Берлин

Фолькер Бек, депутат парламента в 1994–2017 годах, внештатный преподаватель Центра религиозных исследований (CERES), Университет Бохума

Д-р Карл Бетке, научный сотрудник кафедры истории Восточной и Юго-Восточной Европы, Лейпцигский университет

Д-р Флориан Бибер, профессор и директор Центра исследований Юго-Восточной Европы, Университет Граца

Д-р Катрин Бёкх, профессор и научный сотрудник Института Лейбница по изучению Восточной и Юго-Восточной Европы (IOS), Регенсбург

Д-р Фальк Бомсдорф, правовед, руководитель Московского представительства Фонда им. Фридриха Науманна в 1993–2009 годах, Мюнхен

Д-р Карстен Брюггеманн, профессор эстонской и всеобщей истории, Таллиннский университет, Эстония

Д-р Мартин Дитце, публицист и первый председатель Немецко-украинской культурной ассоциации, Гамбург

Д-р Йорг Форбриг, директор по Центральной и Восточной Европе, Германский фонд им. Маршалла США, Берлин

Д-р Аннетт Фрейберг-Инан, профессор теории международных отношений, Амстердамский университет

Д-р Ангелос Джаннакопулос, доцент DAAD по немецким и европейским студиям, Киево-Могилянская академия, Украина

Д-р Анке Гизен, член правления Международного Мемориал и Мемориала Германии, Берлин

Витольд Гнаук, историк, управляющий директор Германо-польского научного фонда, Франкфурт-на-Одере

Д-р Густав К. Грессель, старший научный сотрудник программы "Расширенная Европа", Европейский совет по международным отношениям (ECFR), Берлин

Ирен Хан-Фур, политолог, член исполнительного совета Центра либеральной современности (LibMod), Берлин

Ральф Хэльбиг, культуролог, внештатный журналист телеканалов ARTE и MDR и оператор сайта "Georgia & South Caucasus", Лейпциг

Д-р Ааге Ансгар Хансен-Лёве, до 2013 года профессор славянской филологии, Университет им. Людвига Максимилиана, Мюнхен

Ребекка Хармс, депутат Европарламента в 2004–2019 годах, бывший председатель делегации ЕС в Парламентской ассамблее EURO-NEST, Вендланд

Ральф Хаска, иностранный пастор Немецкой лютеранской церкви (EKD) в Киеве в 2009-2015 гг.

Д-р Гвидо Хаусманн, профессор и руководитель отдела истории, Институт Лейбница по исследованию Восточной и Юго-Восточной Европы (IOS), Регенсбург

Якоб Хаутер, политолог, докторант Школы славянских и восточноевропейских исследований (SSEES), Университетский колледж Лондона

Д-р Рихард Херцингер, публицист, автор книг и оператор веб-сайта "hold these truths", Берлин

Д-р Марен Хофиус, научный сотрудник факультета социальных наук, Гамбургский университет

Д-р Мисте Хотопп-Рике, директор Института изучения Кавказа, Татарики и Туркестана (ICATAT), Магдебург

Д-р Хубертус Ф. Ян, профессор истории России и Кавказа, Кембриджский университет, Англия

д-р Керстин Сюзанна Йобст, профессор истории Восточной Европы, Венский университет

Д-р Маркус Кайзер, социолог, президент Немецко-казахского университета (DKU) г. Алматы в 2015-2018 годах, Констанц

Д-р Кристиан Каунерт, профессор международной безопасности и заведующий кафедрой им. Жана Монне, Дублинский городской университет, Ирландия

Д-р Сара Кирхбергер, заведующая отделом Института политики безопасности Кильского университета (ISPK)

Николай Клименюк, журналист и руководитель программы "Инициатива Quorum" НПО "Европейский обмен", Берлин

Геральд Кнаус, лауреат премии им. Карла Карстенса Федеральной академии политики безопасности (BAKS) и председатель Европейской инициативы стабильности, Берлин

Д-р Герд Кёнен, историк, публицист и автор книг, в том числе "Комплекс России: немцы и Восток 1900-1945", Франкфурт на Майне

Петер Коллер, управляющий директор Bahnagentur Schöneberg и автор книг, в том числе "Украина: руководство для индивидуальных открытий", Берлин

Доктор Йоахим Краузе, профессор и директор Института политики безопасности Кильского университета (ISPK)

Корнелиус Охманн, политолог, управляющий директор Фонда германо-польского сотрудничества, Варшава/Берлин

Д-р Отто Люхтерхандт, бывший профессор публичного права и восточноевропейского права, Гамбургский университет

Д-р Карло Масала, профессор международной политики, Университет федеральных вооруженных сил, Мюнхен

Маркус Меккель, министр иностранных дел ГДР в 1990 году, член парламента в 1990-2009 годах, председатель Германского совета Фонда германо-польского сотрудничества, Берлин

Йоханна Мёринг, научный сотрудник кафедры им. Генри Киссинджера по безопасности и стратегическим исследованиям, Боннский университет

Д-р Михаэль Мозер, профессор славянской лингвистики и текстовой филологии, Венский университет

Андрей Новак, политолог, соучредитель Альянса за свободную демократическую Россию, а также "Russia Uncensored Deutsch", Нюрнберг

Барбара фон Ов-Фрейтаг, политолог, член правления Пражского центра гражданского общества

Д-р Сюзанне Покай, историк и сотрудник факультета наук о жизни Университета им. Гумбольдта, Берлин

Рупрехт Поленц, член парламента в 1994–2013 годах, с 2013 года президент Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы (DGO), Мюнстер

Д-р Детлев Пройссе, политолог, автор книг, бывший руководитель программы поддержки иностранцев Фонда им. Конрада Аденауэра, Гамбург

Манфред Квиринг, автор книг и бывший российский корреспондент "Berliner Zeitung", "Die Welt" и "Zürcher Sonntagszeitung", Хоэн Нойендорф

Валерия Радзиевская-Хан, член Консультативного совета и бывшая управляющая директорка Форума им. Льва Копелева, Кельн

Д-р Оливер Рейснер, профессор европейских и кавказских исследований, Государственный университет им. Ильи Чавчавадзе, Тбилиси, Грузия

Д-р Феликс Рифер, политолог, автор книг и член Консультативного совета Форума им. Льва Копелева, Бонн

Кристина Рик, переводчица, координатор проекта и член правления Мемориал Германия, Берлин

Д-р Штефан Родевальд, профессор истории Восточной и Юго-Восточной Европы, Лейпцигский университет

Д-р Гжегож Россолински-Либе, научный сотрудник факультета истории и культурологии, Свободный университет Берлина

Себастьян Шеффер, политолог, автор книг и управляющий директор Института Дунайского региона и Центральной Европы (IDM), Вена

Штефани Шиффер, управляющий директор НПО "Европейский обмен" и председатель Европейской платформы за демократические выборы (EPDE), Берлин

Д-р Франк Шиммельфенниг, профессор европейской политики, Швейцарский федеральный технологический институт (ETH), Цюрих

Д-р Карл Шлёгель, до 2013 года профессор истории Восточной Европы, Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере

Винфрид Шнайдер-Детерс, экономист, автор книг, руководитель Киевского офиса Фонда им. Фридриха Эберта в 1995–2000 годах, Гейдельберг

Вернер Шульц, член парламента в 1990–2005 годах, член Европарламента в 2009-2014 годах, бывший заместитель председателя Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, Кухц

Д-р Герхард Симон, бывший профессор кафедры истории Восточной Европы, Кельнский университет

Д-р Сюзанне Шпан, историк Восточной Европы, публицист, внештатный научный сотрудник Вильнюсского института политического анализа (VIPA), Берлин

Д-р Кай Штруве, доцент и научный сотрудник Института истории, Университет Галле-Виттенберг

Д-р Эрнст-Йорг фон Штудниц, посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации в 1995–2002 годах, Кёнигсвинтер

Сергей Сумленный, канд. пол. наук, автор книг, руководитель Киевского офиса Фонда им. Генриха Белля в 2015-2021 годах, Берлин

Д-р Максимилиан Терхалле, подполковник (в резерве), приглашенный профессор Лондонской школы экономики и политических наук

Д-р Штефан Троебст, до 2021 года профессор истории культуры Восточной Европы, Лейпцигский университет

Д-р Франк Умбах, научный руководитель Европейского кластера по климату, энергетике и ресурсной безопасности (EUCERS), Боннский университет

Д-р Андреас Умланд (инициатор), аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, Шведский институт международных дел

Д-р Элизабет Вебер, литературовед и театровед, член Консультативного совета Форума им. Льва Копелева, Кельн

Д-р Анна Вероника Вендланд, научный сотрудник Института исторических исследований Восточной и Центральной Европы им. Гердера, Марбург

Д-р Александр Вёлль, профессор культуры и литературы Центральной и Восточной Европы, Потсдамский университет

Д-р Сюзанне Воршех, научный сотрудник Института европейских исследований, Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере