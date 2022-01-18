В Германии призывают использовать "Северный поток-2" для давления на Путина
В российско-украинском конфликте ФРГ делает ставку на политико-дипломатические меры, среди которых – санкции. При этом германские политики призывают к диалогу с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Газопровод "Северный поток-2" следует использовать для давления на Россию, считает глава комитета немецкого Бундестага по иностранным делам, представитель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michalen Roth).
"Мы делаем ставку на политико-дипломатическое решение и санкции также являются частью дипломатического инструментария", - заявил он во вторник, 18 января, в интервью телекомпании ARD.
По его словам, в случае новой российской агрессии против Украины нельзя исключать ничего. "Если нам действительно придется применить санкции, а я все еще надеюсь, что мы сможем этого избежать, то мы не можем заранее исключать вещи, которые могут потребовать наши партнеры в Евросоюзе", - сказал Рот.
В свою очередь глава комитета по делам ЕС в Бундестаге Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) призвал отложить решение о вводе "Северного потока-2" в эксплуатацию на максимально возможный срок. "Уже только по геостратегическим причинам было бы разумно оставить вопрос открытым как можно дольше", - сказал Гофрайтер агентству AFP. Иначе Германия выпустила бы из рук "средство давления на президента России Владимира Путина".
По мнению Гофрайтера, "ПП-2" проблематичен по двум причинам: во-первых, из-за защиты климата, а во-вторых, потому что Путин с его помощью может поставлять газ в обход Польши и Украины. Как считает политик, Германия также "не зависит в вопросе поставок от дополнительного "ПП-2", потому что трубопроводы, проходящие через Украину, уже соответствующим образом заполнены".
В то же время оба политика призывают к диалогу с Россией для решения существующих проблем. Рот предлагает использовать такие форматы, как Совет Россия-НАТО, а также экономическое сотрудничество. По его мнению, Путин больше всего боится демократических движений в соседних странах. "Реальная опасность для России идет не от оружия, а от сигнала демократии и свободы, и здесь мы не можем идти ни на какие уступки", - сказал Рот.
В свою очередь Гофрайтер отметил, что Германия должна "продолжать вести интенсивный диалог с Россией, не проявляя при этом наивности по отношению к Путину, который в прошлом не особо стремился придерживаться договоренностей". "Конечно, в диалоге с Путиным нам нужны инструменты деэскалации, и было бы разумно попытаться углубить переговоры по разоружению структурированным образом", - добавил он.
В ноябре 2021 года Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Бонне приостановило процесс сертификации нового газопровода, отметив, что возобновление этого процесса возможно только после того, как базирующийся в одноименном швейцарском городе оператор Цуг предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.
По оценкам немецкого регулятора процесс сертификации, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.
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Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свою дурацкую идею!
Знаємо ми ваші санкції у вигляді турбін і насосів у Крим
хто навчить мавпу говорити отримає мільйон.
через місяць мавпа америкоса схожа на танк, здорова, жирна, він годував чим міг і просив щось сказати. результат, ноль
у француза, та ж ситуація.
Іван жирний як годована свиня каже, я їй і банани і апельсини, шашлик, суші. ну все до крихти віддавав. не бив, вчив.
мавпа Івана як скелет, сидить в кутку, тремтить і каже
Ой Іване, коздиш........
останнє речення до німців