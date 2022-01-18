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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Германии призывают использовать "Северный поток-2" для давления на Путина

В Германии призывают использовать

В российско-украинском конфликте ФРГ делает ставку на политико-дипломатические меры, среди которых – санкции. При этом германские политики призывают к диалогу с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Газопровод "Северный поток-2" следует использовать для давления на Россию, считает глава комитета немецкого Бундестага по иностранным делам, представитель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michalen Roth).

"Мы делаем ставку на политико-дипломатическое решение и санкции также являются частью дипломатического инструментария", - заявил он во вторник, 18 января, в интервью телекомпании ARD.

По его словам, в случае новой российской агрессии против Украины нельзя исключать ничего. "Если нам действительно придется применить санкции, а я все еще надеюсь, что мы сможем этого избежать, то мы не можем заранее исключать вещи, которые могут потребовать наши партнеры в Евросоюзе", - сказал Рот.

В свою очередь глава комитета по делам ЕС в Бундестаге Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) призвал отложить решение о вводе "Северного потока-2" в эксплуатацию на максимально возможный срок. "Уже только по геостратегическим причинам было бы разумно оставить вопрос открытым как можно дольше", - сказал Гофрайтер агентству AFP. Иначе Германия выпустила бы из рук "средство давления на президента России Владимира Путина".

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По мнению Гофрайтера, "ПП-2" проблематичен по двум причинам: во-первых, из-за защиты климата, а во-вторых, потому что Путин с его помощью может поставлять газ в обход Польши и Украины. Как считает политик, Германия также "не зависит в вопросе поставок от дополнительного "ПП-2", потому что трубопроводы, проходящие через Украину, уже соответствующим образом заполнены".

В то же время оба политика призывают к диалогу с Россией для решения существующих проблем. Рот предлагает использовать такие форматы, как Совет Россия-НАТО, а также экономическое сотрудничество. По его мнению, Путин больше всего боится демократических движений в соседних странах. "Реальная опасность для России идет не от оружия, а от сигнала демократии и свободы, и здесь мы не можем идти ни на какие уступки", - сказал Рот.

В свою очередь Гофрайтер отметил, что Германия должна "продолжать вести интенсивный диалог с Россией, не проявляя при этом наивности по отношению к Путину, который в прошлом не особо стремился придерживаться договоренностей". "Конечно, в диалоге с Путиным нам нужны инструменты деэскалации, и было бы разумно попытаться углубить переговоры по разоружению структурированным образом", - добавил он.

В ноябре 2021 года Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Бонне приостановило процесс сертификации нового газопровода, отметив, что возобновление этого процесса возможно только после того, как базирующийся в одноименном швейцарском городе оператор Цуг предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

По оценкам немецкого регулятора процесс сертификации, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.

Автор: 

Германия (6987) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+4
"Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем"

...

Мне не дано писать стихи,

И врать красиво не умею -

Но как вцепились дураки

В свою дурацкую идею!
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18.01.2022 16:57
+2
А що є сумніви?
Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
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18.01.2022 16:57
+1
І хтось в це вірить?!!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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18.01.2022 16:55
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И кто у кого на крючке?
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18.01.2022 16:55 Ответить
А що є сумніви?
Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
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18.01.2022 16:57 Ответить
Потому что каждое телодвижение для них - увеличение стоимости энергоресурсов, следовательно снижение конкурентоспособности их экономики - и они это понимают.
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18.01.2022 18:10 Ответить
І хтось в це вірить?!!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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18.01.2022 16:55 Ответить
власть поминялась
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18.01.2022 17:11 Ответить
О чем ты? Деды в гробах вращаются от стыда за внучков
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18.01.2022 17:03 Ответить
немецкие диды в немецких гробах, савецкие - в савецких
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18.01.2022 17:17 Ответить
Да вот история показывает, что савецкие внучки вообще не изменились - методам Ежова-Берии-Сталина верны как и прежде...
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18.01.2022 17:40 Ответить
"Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем"

...

Мне не дано писать стихи,

И врать красиво не умею -

Но как вцепились дураки

В свою дурацкую идею!
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18.01.2022 16:57 Ответить
Продажні бюргери.
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18.01.2022 17:03 Ответить
У російсько-українському конфлікті ФРН робить ставку на політико-дипломатичні заходи, серед яких - санкції. Джерело:

Знаємо ми ваші санкції у вигляді турбін і насосів у Крим
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18.01.2022 17:05 Ответить
як? пустити газ назад?
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18.01.2022 17:10 Ответить
И чего Шрёдера смогут переплюнуть или очередное бла-бла-бла...
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18.01.2022 18:05 Ответить
В Германии могут что-то,кроме призывать и выражать озабоченность?
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18.01.2022 18:09 Ответить
В Германии могут только работать, работать и жить как люди...
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18.01.2022 18:18 Ответить
А грамотно писать умеют?
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18.01.2022 18:21 Ответить
Увы я нерусь и живу не в Германии.
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18.01.2022 18:37 Ответить
Откуда тогда знаешь,что и как они умеют?
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18.01.2022 18:43 Ответить
В Казахстане живут много этнических немцов, но большинство уже уехали на П.М.Ж в Германию.Среди них много знакомых и друзей они приезжают к нам а мы к ним в гости . И по этому я имею малую долю представления о Германии и немцах.
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18.01.2022 19:05 Ответить
А у меня сестра там больше 20-ти лет живет.Поверь,я имею представление и о немцах,и об их отношении к тем или иным событиям,странам,народам да и к самим себе.Ты был когда-нибудь в восточной Германии?
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18.01.2022 19:23 Ответить
Да в Лукинвальде.
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18.01.2022 19:30 Ответить
Надо санкциями США закрыть нафиг поток 2, а для давления использовать украинскую ГТС.
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18.01.2022 18:15 Ответить
Вот придурки. С таким же успехом можете применять свои языки для давления на ******** жопу.
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18.01.2022 18:21 Ответить
Вот что волшебный пендель США делает с немецкими спасителями Европы от рашистской войны против Украины.
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18.01.2022 18:21 Ответить
я прочитав і нагадав анегдот.
хто навчить мавпу говорити отримає мільйон.
через місяць мавпа америкоса схожа на танк, здорова, жирна, він годував чим міг і просив щось сказати. результат, ноль
у француза, та ж ситуація.
Іван жирний як годована свиня каже, я їй і банани і апельсини, шашлик, суші. ну все до крихти віддавав. не бив, вчив.
мавпа Івана як скелет, сидить в кутку, тремтить і каже
Ой Іване, коздиш........
останнє речення до німців
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18.01.2022 18:41 Ответить
 
 