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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Німеччині закликають використати "Північний потік-2" для тиску на Путіна

У Німеччині закликають використати

У російсько-українському конфлікті ФРН робить ставку на політико-дипломатичні заходи, серед яких - санкції. При цьому німецькі політики закликають до діалогу із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Газопровід "Північний потік-2" слід використовувати для тиску на Росію, вважає очільник комітету німецького Бундестагу з закордонних справ, представник правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michalen Roth).

"Ми робимо ставку на політико-дипломатичне рішення, і санкції також є частиною дипломатичного інструментарію", - заявив він у вівторок, 18 січня, в інтерв'ю телекомпанії ARD.

За його словами, у разі нової російської агресії проти України не можна виключати нічого. "Якщо нам дійсно доведеться застосувати санкції, а я все ще сподіваюся, що ми зможемо цього уникнути, то ми не можемо наперед виключати речі, які можуть вимагати наші партнери в Євросоюзі", - сказав Рот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання енергетики як зброї матиме наслідки для "Північного потоку-2", - глава МЗС ФРН Бербок

У свою чергу голова комітету у справах ЄС у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) закликав відкласти рішення про введення "Північного потоку-2" в експлуатацію на максимально можливий термін. "Вже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше", - сказав Гофрайтер агентству AFP. Інакше Німеччина випустила б із рук "засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна".

На думку Гофрайтера, "ПП-2" проблематичний із двох причин: по-перше, через захист клімату, а по-друге, тому що Путін за його допомогою може постачати газ в обхід Польщі та України. Як вважає політик, Німеччина також "не залежить в питанні поставок від додаткового "ПП-2", тому що трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені".

Також читайте: Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем. Рот пропонує використовувати такі формати, як Рада НАТО-Росія, а також економічне співробітництво. На його думку, Путін найбільше боїться демократичних рухів у сусідніх країнах. "Реальна небезпека для Росії йде не від зброї, а від сигналу демократії та свободи, і тут ми не можемо йти на жодні поступки", - сказав Рот.

Своєю чергою Гофрайтер зазначив, що Німеччина має "продовжувати вести інтенсивний діалог з Росією, не проявляючи при цьому наївності щодо Путіна, який у минулому не особливо прагнув дотримуватися домовленостей". "Звичайно, у діалозі з Путіним нам потрібні інструменти деескалації, і було б розумно спробувати поглибити переговори щодо роззброєння структурованим чином", - додав він.

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У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) у Бонні призупинило процес сертифікації нового газопроводу, відзначивши, що відновлення цього процесу можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.

Німеччина (7386) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+4
"Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем"

...

Мне не дано писать стихи,

И врать красиво не умею -

Но как вцепились дураки

В свою дурацкую идею!
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18.01.2022 16:57
+2
А що є сумніви?
Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
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18.01.2022 16:57
+1
І хтось в це вірить?!!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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18.01.2022 16:55
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И кто у кого на крючке?
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18.01.2022 16:55 Відповісти
А що є сумніви?
Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
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18.01.2022 16:57 Відповісти
Потому что каждое телодвижение для них - увеличение стоимости энергоресурсов, следовательно снижение конкурентоспособности их экономики - и они это понимают.
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18.01.2022 18:10 Відповісти
І хтось в це вірить?!!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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18.01.2022 16:55 Відповісти
власть поминялась
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18.01.2022 17:11 Відповісти
О чем ты? Деды в гробах вращаются от стыда за внучков
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18.01.2022 17:03 Відповісти
немецкие диды в немецких гробах, савецкие - в савецких
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18.01.2022 17:17 Відповісти
Да вот история показывает, что савецкие внучки вообще не изменились - методам Ежова-Берии-Сталина верны как и прежде...
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18.01.2022 17:40 Відповісти
"Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем"

...

Мне не дано писать стихи,

И врать красиво не умею -

Но как вцепились дураки

В свою дурацкую идею!
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18.01.2022 16:57 Відповісти
Продажні бюргери.
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18.01.2022 17:03 Відповісти
У російсько-українському конфлікті ФРН робить ставку на політико-дипломатичні заходи, серед яких - санкції. Джерело:

Знаємо ми ваші санкції у вигляді турбін і насосів у Крим
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18.01.2022 17:05 Відповісти
як? пустити газ назад?
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18.01.2022 17:10 Відповісти
И чего Шрёдера смогут переплюнуть или очередное бла-бла-бла...
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18.01.2022 18:05 Відповісти
В Германии могут что-то,кроме призывать и выражать озабоченность?
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18.01.2022 18:09 Відповісти
В Германии могут только работать, работать и жить как люди...
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18.01.2022 18:18 Відповісти
А грамотно писать умеют?
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18.01.2022 18:21 Відповісти
Увы я нерусь и живу не в Германии.
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18.01.2022 18:37 Відповісти
Откуда тогда знаешь,что и как они умеют?
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18.01.2022 18:43 Відповісти
В Казахстане живут много этнических немцов, но большинство уже уехали на П.М.Ж в Германию.Среди них много знакомых и друзей они приезжают к нам а мы к ним в гости . И по этому я имею малую долю представления о Германии и немцах.
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18.01.2022 19:05 Відповісти
А у меня сестра там больше 20-ти лет живет.Поверь,я имею представление и о немцах,и об их отношении к тем или иным событиям,странам,народам да и к самим себе.Ты был когда-нибудь в восточной Германии?
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18.01.2022 19:23 Відповісти
Да в Лукинвальде.
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18.01.2022 19:30 Відповісти
Надо санкциями США закрыть нафиг поток 2, а для давления использовать украинскую ГТС.
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18.01.2022 18:15 Відповісти
Вот придурки. С таким же успехом можете применять свои языки для давления на ******** жопу.
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18.01.2022 18:21 Відповісти
Вот что волшебный пендель США делает с немецкими спасителями Европы от рашистской войны против Украины.
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18.01.2022 18:21 Відповісти
я прочитав і нагадав анегдот.
хто навчить мавпу говорити отримає мільйон.
через місяць мавпа америкоса схожа на танк, здорова, жирна, він годував чим міг і просив щось сказати. результат, ноль
у француза, та ж ситуація.
Іван жирний як годована свиня каже, я їй і банани і апельсини, шашлик, суші. ну все до крихти віддавав. не бив, вчив.
мавпа Івана як скелет, сидить в кутку, тремтить і каже
Ой Іване, коздиш........
останнє речення до німців
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18.01.2022 18:41 Відповісти
 
 