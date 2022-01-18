У Німеччині закликають використати "Північний потік-2" для тиску на Путіна
У російсько-українському конфлікті ФРН робить ставку на політико-дипломатичні заходи, серед яких - санкції. При цьому німецькі політики закликають до діалогу із Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Газопровід "Північний потік-2" слід використовувати для тиску на Росію, вважає очільник комітету німецького Бундестагу з закордонних справ, представник правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michalen Roth).
"Ми робимо ставку на політико-дипломатичне рішення, і санкції також є частиною дипломатичного інструментарію", - заявив він у вівторок, 18 січня, в інтерв'ю телекомпанії ARD.
За його словами, у разі нової російської агресії проти України не можна виключати нічого. "Якщо нам дійсно доведеться застосувати санкції, а я все ще сподіваюся, що ми зможемо цього уникнути, то ми не можемо наперед виключати речі, які можуть вимагати наші партнери в Євросоюзі", - сказав Рот.
У свою чергу голова комітету у справах ЄС у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) закликав відкласти рішення про введення "Північного потоку-2" в експлуатацію на максимально можливий термін. "Вже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше", - сказав Гофрайтер агентству AFP. Інакше Німеччина випустила б із рук "засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна".
На думку Гофрайтера, "ПП-2" проблематичний із двох причин: по-перше, через захист клімату, а по-друге, тому що Путін за його допомогою може постачати газ в обхід Польщі та України. Як вважає політик, Німеччина також "не залежить в питанні поставок від додаткового "ПП-2", тому що трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені".
Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем. Рот пропонує використовувати такі формати, як Рада НАТО-Росія, а також економічне співробітництво. На його думку, Путін найбільше боїться демократичних рухів у сусідніх країнах. "Реальна небезпека для Росії йде не від зброї, а від сигналу демократії та свободи, і тут ми не можемо йти на жодні поступки", - сказав Рот.
Своєю чергою Гофрайтер зазначив, що Німеччина має "продовжувати вести інтенсивний діалог з Росією, не проявляючи при цьому наївності щодо Путіна, який у минулому не особливо прагнув дотримуватися домовленостей". "Звичайно, у діалозі з Путіним нам потрібні інструменти деескалації, і було б розумно спробувати поглибити переговори щодо роззброєння структурованим чином", - додав він.
У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) у Бонні призупинило процес сертифікації нового газопроводу, відзначивши, що відновлення цього процесу можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.
За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.
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Німці всеціло виконують забаганки Хутіна усьому!
Їм головне цей потік запустити, а там далі ще щось придумають.
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Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свою дурацкую идею!
Знаємо ми ваші санкції у вигляді турбін і насосів у Крим
хто навчить мавпу говорити отримає мільйон.
через місяць мавпа америкоса схожа на танк, здорова, жирна, він годував чим міг і просив щось сказати. результат, ноль
у француза, та ж ситуація.
Іван жирний як годована свиня каже, я їй і банани і апельсини, шашлик, суші. ну все до крихти віддавав. не бив, вчив.
мавпа Івана як скелет, сидить в кутку, тремтить і каже
Ой Іване, коздиш........
останнє речення до німців