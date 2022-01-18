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Новости Война
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Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц

Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц

Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности. - Ред.) войск вдоль украинской границы", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что Запад в многочисленных переговорах, проводимых в разных форматах, подчеркивает требование того, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины и не было использовано военную агрессию, а также "другие пути и попытки политических изменений (в Украине) с помощью насилия".

По его словам, последние недели, особенно ситуация вокруг Украины, показали, насколько важен общий вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в Европе.

Шольц также повторил, что агрессия России имела бы для нее "тяжелые последствия", союзники готовят на такой случай скоординированную совместную реакцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц

армия РФ (19375) россия (95683) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
"щоб не було загрози територіальній цілісності України Джерело:

а как быть в уже нарушенной целостностью?
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18.01.2022 17:42
+6
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18.01.2022 17:37
+6
глобалізація:
американець ******* стереже українські небо й землю з півночі, британець RRR7205 - з півдня
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18.01.2022 17:42
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18.01.2022 17:37 Ответить
"щоб не було загрози територіальній цілісності України Джерело:

а как быть в уже нарушенной целостностью?
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18.01.2022 17:42 Ответить
глобалізація:
американець ******* стереже українські небо й землю з півночі, британець RRR7205 - з півдня
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18.01.2022 17:42 Ответить
...а між ними мотається до Криму й назад касабська ******** RF85735, яку не випускає ІКАО, бо ту ж стопісятчєтирі
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18.01.2022 17:47 Ответить
англичанин стартонул со своего аеродрома, нихрена себе у них дальность
молодцы, GB, хоть сумасшедший и далеко, понимают с кем имеют дело, работают
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18.01.2022 18:08 Ответить
"Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації."(с) - поэтому и блокируем поставку оружия Украине.
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18.01.2022 17:45 Ответить
мерзотники ссуть що пукін прикриє їхні заводи та введе ембарго на мерседеси
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18.01.2022 17:48 Ответить
Украине , по большому счету , немецкое оружие пока не нужно . Нам больше нужна их проукраинская позиция в Нормандском формате . И тормоза по СП-2 ...
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18.01.2022 18:32 Ответить
а при чем здесь "немецкое оружие"? - они ветировали поставки NATO.
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18.01.2022 18:50 Ответить
Словесний проніс
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18.01.2022 17:45 Ответить
Шольц, хватит кривляться, тебе не идет, тебя уже насквозь видно
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18.01.2022 17:54 Ответить
Два Канцлера Германии, Кайзер Вильгельм и Кайзер Гитьлер по факту в Первую и Вторую Мировые войны уничтожили мавзолейных Шариковых больше чем вся Америка за 500 лет...
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18.01.2022 17:58 Ответить
Вильгельм не был канцлером. а гитлер не был кайзером. по сути ты прав, но такие мелочи могут сбить с толку неокрепшие умы.
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18.01.2022 18:54 Ответить
Заявления Германии на фоне действий расеи выглядят комично...
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18.01.2022 18:00 Ответить
Подлость - не комична.
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18.01.2022 18:09 Ответить
Глава МИД Германии еще до выборов в сентябре Анналена Бербок казала...я похороню Северное Дерьмо Путлера очень не злым и тихим словом...словом...Чести и Достоинства...
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18.01.2022 18:03 Ответить
Територіальна цілісність України внаслідок військової агресії рф була порушена в 2014 році та триває досі. Вже можете завозити до нас ЗРК та закривати небо від путінських "соколів", не сумнівайтеся. "Базар катался" - як казали в моєму рідному, окупованому орками Луганську.
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18.01.2022 18:10 Ответить
"Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности. - Ред.) войск вдоль украинской границы", - сказал он.

бодяжной им водки цистерну и аж бегом численность сократится
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18.01.2022 18:10 Ответить
Канцлер Шольц это вапм не фрау Штази Шмеркель... и политехнический институт в Донецке он не заканчивал...
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18.01.2022 18:14 Ответить
А звали ее Надежда Горячева...,но токе..сплетни..брешуть люди о братстве немцев и рюсских
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18.01.2022 18:26 Ответить
Пішов в сраку фріц
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18.01.2022 18:22 Ответить
Хто йому сказав, що це діє? "Очікування" це не те чого боїться *****.
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18.01.2022 18:29 Ответить
Чтобы понять кое что в политике дохлого СССра и Германии...вам надо прочитать каждую статью и парараф Братского Договора СССР и Германии в итальянском городке Раппалла в 1922 году...,мож и научитесь ДУМАТЬ...
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18.01.2022 18:29 Ответить
Заява 73 німецьких експертів, це надзвичайно важливий, правдивий манііест покаяння Німечини зв свою 30-річну бездіяльність і потурання кремлівським комуно-фашистам в їх терористичних діях, це важливий документ дії для канцлера Шольца.
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18.01.2022 18:46 Ответить
урод, просто урод
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18.01.2022 19:02 Ответить
Ну от не вірю що вони звичайні ідіоти. Не вірю.
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18.01.2022 20:46 Ответить
"Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц".

Хер Шольц! Ваши "ожидания", "озабоченности", и "обескоенности" уже давно ничего кроме раздражения не вызывают. Ну не может импотент против гопника вымахиватся. Тем более когда этот импотент и сам готов добровольно и с радостью ему на гуй усесться.
Не комильфо как-то озвучивать одно, а делать совершенно противоположное.
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18.01.2022 21:38 Ответить
Юрій Романюк


@sukutyra

·
https://twitter.com/sukutyra/status/1483502714512367626 2 ч



Вал Мишель
https://twitter.com/VALMICHEL7 @VALMICHEL7
· 5 ч В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе. Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
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18.01.2022 22:18 Ответить
Долго будешь ожидать. Аж пока не появится новая ГДР
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19.01.2022 01:18 Ответить
 
 