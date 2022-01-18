"Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц".

Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности. - Ред.) войск вдоль украинской границы", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что Запад в многочисленных переговорах, проводимых в разных форматах, подчеркивает требование того, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины и не было использовано военную агрессию, а также "другие пути и попытки политических изменений (в Украине) с помощью насилия".

По его словам, последние недели, особенно ситуация вокруг Украины, показали, насколько важен общий вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в Европе.

Шольц также повторил, что агрессия России имела бы для нее "тяжелые последствия", союзники готовят на такой случай скоординированную совместную реакцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц