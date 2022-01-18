Ожидаем от России деэскалации и отвода войск от границ Украины, - Шольц
Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности. - Ред.) войск вдоль украинской границы", - сказал он.
Шольц подчеркнул, что Запад в многочисленных переговорах, проводимых в разных форматах, подчеркивает требование того, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины и не было использовано военную агрессию, а также "другие пути и попытки политических изменений (в Украине) с помощью насилия".
По его словам, последние недели, особенно ситуация вокруг Украины, показали, насколько важен общий вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в Европе.
Шольц также повторил, что агрессия России имела бы для нее "тяжелые последствия", союзники готовят на такой случай скоординированную совместную реакцию.
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а как быть в уже нарушенной целостностью?
американець ******* стереже українські небо й землю з півночі, британець RRR7205 - з півдня
молодцы, GB, хоть сумасшедший и далеко, понимают с кем имеют дело, работают
бодяжной им водки цистерну и аж бегом численность сократится
Хер Шольц! Ваши "ожидания", "озабоченности", и "обескоенности" уже давно ничего кроме раздражения не вызывают. Ну не может импотент против гопника вымахиватся. Тем более когда этот импотент и сам готов добровольно и с радостью ему на гуй усесться.
Не комильфо как-то озвучивать одно, а делать совершенно противоположное.
@sukutyra
·
https://twitter.com/sukutyra/status/1483502714512367626 2 ч
Вал Мишель
https://twitter.com/VALMICHEL7 @VALMICHEL7
· 5 ч В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе. Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.