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Филарет через ОАСК пытается восстановить УПЦ КП

Филарет через ОАСК пытается восстановить УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Об этом сообщили в пресс-центре ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Как поинформировали в суде, истец просит обязать Госэтнополитики "осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющей прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киев".

"Кроме этого, в исковых требованиях указано – признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего Постановления", – говорится в сообщении суда.

Сейчас ОАСК решает, открывать ли по этому иску производство.

Читайте также: Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде

Автор: 

УПЦ КП (532) Филарет (517) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+60
Верен КГБ даже в 90 лет. Жесть.......
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18.01.2022 18:49
+57
Гординя Отче, гординя.
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18.01.2022 18:48
+32
Знає куди звернутись за чесним та справедливим правосуддям...
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18.01.2022 18:49
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18.01.2022 21:32 Ответить
Після того як він влітку 19-го давав в Києві інтерв'ю кацапським ЗМІ (які тоді раптом без перешкод почали пертися в Україну) де він лаяв Пороха та його томос, в мене до нього вже питань немає.
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18.01.2022 21:47 Ответить
Донецкий, одно слово. Може написати книгу "Як просрати імідж в 90 років!!!"
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18.01.2022 22:15 Ответить
А ведь раньше многие из вас ему верили и восхищались, так вот пожалуйста запомните, лучше быть агностиком ,то есть человеком верующим в науку а также учёным людям мира сего и тогда у вас не будет проблем с вероисповеданием и врагов по линии религии просто не окажется и вы скорее будете воспринимать людей по их конкретным поступкам и пользе обществу
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18.01.2022 23:12 Ответить
ця секта ще не здохла? ще трошки....
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18.01.2022 23:15 Ответить
Свечной заводик прогорает! Это все Зеленский виноват - борьба с олигархами. Заводы рабочим, земли крестьянам, опиум наркоманам.
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18.01.2022 23:31 Ответить
Чим більше різних церков - тим ліпше ???
Пропоную :
1- продовжити об"єднавчий процес і об"єднати греко-католицьку церкву ( до якої належу) з ПЦУ ( до якої належить моя жінка) під спільним патронатом Константинополя та Риму ! Що буде слугувати справі порозуміння двух віток християнства .
2- Освободити Лавру та усю Україну від попів Московського патріархату - виславши їх на Московію !
І буде спокій в церковному житті України
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18.01.2022 23:35 Ответить
порест ты глубоко ощыбаешся багато разных церков это зло, божя церква это украино-росийская церква все остальные от дьявола,щас на украине питаютса уничтожыть православие тойсь выткеснить ево основная цель запада и нато и дьявола тойсь вели томос и автокефалию это тоже зло,но ОН не позволит уничтожить православие на украине,видя ваши коменты у вас полно зла и гордини вашы сердца жестокие и такие токо в ад идут,я долго за вами наблюдаю,опомнитесь пока не позно не заганяйте себя на погибель и еще.......... кто в украине,россие,и белоруссии против обединения в одно государство как ето было когда то,даже если вы щитаете себе православними, становитесь автоматично союзниками дьявола опомнитесь не делайте еще хуже,вас еще возможно можна поставить на место правильное,но люцыфера уже ничево не спасет,ево место на вечной погибели куда он тянет все больше и больше людей заслепленых и зазомбированых.Как когда то ОН говорил......ваш отец дьявол и вы хотите исполнят волю отца вашего он был человекомубивцею от начала и до конца и когда он лжет то врет потому что он лжец и убийца и внем нет истинни,все предстанут перед НИМ и все будут отвечать за каждое слово за каждый выбор и за все.Опомнитесь
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19.01.2022 01:28 Ответить
санек!!Дочитал в твоем опусе до"на украине" и дальше читать не стал.С тобой,тварь,говорить неочем
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19.01.2022 01:44 Ответить
«Попіл Батурина в наші стукає серця»
Ми це ніколи не забудемо !

П.С. Тим більше , що там мабуть була моя давня рідня - герб Батурина споріднений зі гербом Леліви ..
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19.01.2022 01:45 Ответить
На чий млин "воду"льєте Божий слуга? Ваш час вже минув і треба змиритися, а надалі служити Богу і Україні.
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18.01.2022 23:57 Ответить
Єдиний піп який заслуговує юути попом.
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19.01.2022 00:49 Ответить
Честно говоря единая УПЦ это хорошо, только вот митрополия звучит как вассал.

Почему церковь созданная в 10 веке не должна иметь статус патриархата ???

именно Киевский патриархат был движением за независимость Украины, за что его сразу же гэбисты московской церви начали преследовать и анафему объявили. Странно что константинополь на это повёлся.

Филарет - достоин быть святым и героем Украины. Я считаю что он должен быть на украинских банкнотах. Как Грушевский, Мазепа, и тд.
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19.01.2022 01:08 Ответить
за украинский патриархат нужно бороться
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19.01.2022 01:12 Ответить
Воистинууу! И во вееек!
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19.01.2022 05:02 Ответить
"Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?"© (А.С.Пушкин)
Понять Фила не мудрено, ибо Филарет - единственный за всю историю местоблюститель Патриаршего престола (исполняющий обязанности Патриарх) РПЦ, после которого Патриархом РПЦ стал другой батюшка (Алексий II).
Попробовать дали, а вкусить - лицом не вышел!
Любой бы охренел.
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19.01.2022 09:37 Ответить
НУ ТАК ДАЙТЕ ЕМУ ЭТО !!! ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ВЫСЕЛЕНИЯ С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ МП И ПАВЛА С ОНУФРИЕМ !!! ВЫГОНИТ ИХ И ЗАЙМЕТ ИХ ТЕРРИТОРИЮ !)
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19.01.2022 12:48 Ответить
А что?
Назло Порошенко Зеля вполне может двинуть это дело!
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21.01.2022 12:38 Ответить
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