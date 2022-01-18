Филарет через ОАСК пытается восстановить УПЦ КП
Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).
Об этом сообщили в пресс-центре ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
Как поинформировали в суде, истец просит обязать Госэтнополитики "осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющей прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киев".
"Кроме этого, в исковых требованиях указано – признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего Постановления", – говорится в сообщении суда.
Сейчас ОАСК решает, открывать ли по этому иску производство.
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Пропоную :
1- продовжити об"єднавчий процес і об"єднати греко-католицьку церкву ( до якої належу) з ПЦУ ( до якої належить моя жінка) під спільним патронатом Константинополя та Риму ! Що буде слугувати справі порозуміння двух віток християнства .
2- Освободити Лавру та усю Україну від попів Московського патріархату - виславши їх на Московію !
І буде спокій в церковному житті України
Ми це ніколи не забудемо !
П.С. Тим більше , що там мабуть була моя давня рідня - герб Батурина споріднений зі гербом Леліви ..
Почему церковь созданная в 10 веке не должна иметь статус патриархата ???
именно Киевский патриархат был движением за независимость Украины, за что его сразу же гэбисты московской церви начали преследовать и анафему объявили. Странно что константинополь на это повёлся.
Филарет - достоин быть святым и героем Украины. Я считаю что он должен быть на украинских банкнотах. Как Грушевский, Мазепа, и тд.
Чего ты взыскался?"© (А.С.Пушкин)
Понять Фила не мудрено, ибо Филарет - единственный за всю историю местоблюститель Патриаршего престола (исполняющий обязанности Патриарх) РПЦ, после которого Патриархом РПЦ стал другой батюшка (Алексий II).
Попробовать дали, а вкусить - лицом не вышел!
Любой бы охренел.
Назло Порошенко Зеля вполне может двинуть это дело!