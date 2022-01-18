Филарет через ОАСК пытается восстановить УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Об этом сообщили в пресс-центре ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Как поинформировали в суде, истец просит обязать Госэтнополитики "осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющей прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киев".

"Кроме этого, в исковых требованиях указано – признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего Постановления", – говорится в сообщении суда.

Сейчас ОАСК решает, открывать ли по этому иску производство.

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