Філарет через ОАСК намагається відновити УПЦ КП
Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).
Про це повідомили у пресцентрі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.
Як поінформували в суді, позивач просить зобов’язати Держетнополітики "здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".
"Окрім цього, у позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної Постанови", – йдеться в повідомленні суду.
Зараз ОАСК вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.
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Пропоную :
1- продовжити об"єднавчий процес і об"єднати греко-католицьку церкву ( до якої належу) з ПЦУ ( до якої належить моя жінка) під спільним патронатом Константинополя та Риму ! Що буде слугувати справі порозуміння двух віток християнства .
2- Освободити Лавру та усю Україну від попів Московського патріархату - виславши їх на Московію !
І буде спокій в церковному житті України
Ми це ніколи не забудемо !
П.С. Тим більше , що там мабуть була моя давня рідня - герб Батурина споріднений зі гербом Леліви ..
Почему церковь созданная в 10 веке не должна иметь статус патриархата ???
именно Киевский патриархат был движением за независимость Украины, за что его сразу же гэбисты московской церви начали преследовать и анафему объявили. Странно что константинополь на это повёлся.
Филарет - достоин быть святым и героем Украины. Я считаю что он должен быть на украинских банкнотах. Как Грушевский, Мазепа, и тд.
Чего ты взыскался?"© (А.С.Пушкин)
Понять Фила не мудрено, ибо Филарет - единственный за всю историю местоблюститель Патриаршего престола (исполняющий обязанности Патриарх) РПЦ, после которого Патриархом РПЦ стал другой батюшка (Алексий II).
Попробовать дали, а вкусить - лицом не вышел!
Любой бы охренел.
Назло Порошенко Зеля вполне может двинуть это дело!