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Філарет через ОАСК намагається відновити УПЦ КП

Філарет через ОАСК намагається відновити УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Про це повідомили у пресцентрі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Як поінформували в суді, позивач просить зобов’язати Держетнополітики "здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".

"Окрім цього, у позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної Постанови", – йдеться в повідомленні суду.

Зараз ОАСК вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.

Також читайте: Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді

Автор: 

УПЦ КП (234) Філарет (274) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+60
Верен КГБ даже в 90 лет. Жесть.......
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18.01.2022 18:49
+57
Гординя Отче, гординя.
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18.01.2022 18:48
+32
Знає куди звернутись за чесним та справедливим правосуддям...
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18.01.2022 18:49
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18.01.2022 21:32 Відповісти
Після того як він влітку 19-го давав в Києві інтерв'ю кацапським ЗМІ (які тоді раптом без перешкод почали пертися в Україну) де він лаяв Пороха та його томос, в мене до нього вже питань немає.
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18.01.2022 21:47 Відповісти
Донецкий, одно слово. Може написати книгу "Як просрати імідж в 90 років!!!"
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18.01.2022 22:15 Відповісти
А ведь раньше многие из вас ему верили и восхищались, так вот пожалуйста запомните, лучше быть агностиком ,то есть человеком верующим в науку а также учёным людям мира сего и тогда у вас не будет проблем с вероисповеданием и врагов по линии религии просто не окажется и вы скорее будете воспринимать людей по их конкретным поступкам и пользе обществу
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18.01.2022 23:12 Відповісти
ця секта ще не здохла? ще трошки....
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18.01.2022 23:15 Відповісти
Свечной заводик прогорает! Это все Зеленский виноват - борьба с олигархами. Заводы рабочим, земли крестьянам, опиум наркоманам.
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18.01.2022 23:31 Відповісти
Чим більше різних церков - тим ліпше ???
Пропоную :
1- продовжити об"єднавчий процес і об"єднати греко-католицьку церкву ( до якої належу) з ПЦУ ( до якої належить моя жінка) під спільним патронатом Константинополя та Риму ! Що буде слугувати справі порозуміння двух віток християнства .
2- Освободити Лавру та усю Україну від попів Московського патріархату - виславши їх на Московію !
І буде спокій в церковному житті України
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18.01.2022 23:35 Відповісти
порест ты глубоко ощыбаешся багато разных церков это зло, божя церква это украино-росийская церква все остальные от дьявола,щас на украине питаютса уничтожыть православие тойсь выткеснить ево основная цель запада и нато и дьявола тойсь вели томос и автокефалию это тоже зло,но ОН не позволит уничтожить православие на украине,видя ваши коменты у вас полно зла и гордини вашы сердца жестокие и такие токо в ад идут,я долго за вами наблюдаю,опомнитесь пока не позно не заганяйте себя на погибель и еще.......... кто в украине,россие,и белоруссии против обединения в одно государство как ето было когда то,даже если вы щитаете себе православними, становитесь автоматично союзниками дьявола опомнитесь не делайте еще хуже,вас еще возможно можна поставить на место правильное,но люцыфера уже ничево не спасет,ево место на вечной погибели куда он тянет все больше и больше людей заслепленых и зазомбированых.Как когда то ОН говорил......ваш отец дьявол и вы хотите исполнят волю отца вашего он был человекомубивцею от начала и до конца и когда он лжет то врет потому что он лжец и убийца и внем нет истинни,все предстанут перед НИМ и все будут отвечать за каждое слово за каждый выбор и за все.Опомнитесь
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19.01.2022 01:28 Відповісти
санек!!Дочитал в твоем опусе до"на украине" и дальше читать не стал.С тобой,тварь,говорить неочем
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19.01.2022 01:44 Відповісти
«Попіл Батурина в наші стукає серця»
Ми це ніколи не забудемо !

П.С. Тим більше , що там мабуть була моя давня рідня - герб Батурина споріднений зі гербом Леліви ..
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19.01.2022 01:45 Відповісти
На чий млин "воду"льєте Божий слуга? Ваш час вже минув і треба змиритися, а надалі служити Богу і Україні.
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18.01.2022 23:57 Відповісти
Єдиний піп який заслуговує юути попом.
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19.01.2022 00:49 Відповісти
Честно говоря единая УПЦ это хорошо, только вот митрополия звучит как вассал.

Почему церковь созданная в 10 веке не должна иметь статус патриархата ???

именно Киевский патриархат был движением за независимость Украины, за что его сразу же гэбисты московской церви начали преследовать и анафему объявили. Странно что константинополь на это повёлся.

Филарет - достоин быть святым и героем Украины. Я считаю что он должен быть на украинских банкнотах. Как Грушевский, Мазепа, и тд.
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19.01.2022 01:08 Відповісти
за украинский патриархат нужно бороться
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19.01.2022 01:12 Відповісти
Воистинууу! И во вееек!
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19.01.2022 05:02 Відповісти
"Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?"© (А.С.Пушкин)
Понять Фила не мудрено, ибо Филарет - единственный за всю историю местоблюститель Патриаршего престола (исполняющий обязанности Патриарх) РПЦ, после которого Патриархом РПЦ стал другой батюшка (Алексий II).
Попробовать дали, а вкусить - лицом не вышел!
Любой бы охренел.
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19.01.2022 09:37 Відповісти
НУ ТАК ДАЙТЕ ЕМУ ЭТО !!! ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ВЫСЕЛЕНИЯ С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ МП И ПАВЛА С ОНУФРИЕМ !!! ВЫГОНИТ ИХ И ЗАЙМЕТ ИХ ТЕРРИТОРИЮ !)
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19.01.2022 12:48 Відповісти
А что?
Назло Порошенко Зеля вполне может двинуть это дело!
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21.01.2022 12:38 Відповісти
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