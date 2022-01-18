Філарет через ОАСК намагається відновити УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду: він просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Про це повідомили у пресцентрі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Як поінформували в суді, позивач просить зобов’язати Держетнополітики "здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".

"Окрім цього, у позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної Постанови", – йдеться в повідомленні суду.

Зараз ОАСК вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.

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