Оккупанты в Крыму завербовали в "Юнармию" 29 тысяч детей

Во временно оккупированном Крыму около 29 тысяч детей незаконно задействованы в российской военизированной организации "Юнармия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму и Севастополе организованы 874 отряда так называемой "Юнармии", куда входят около 29 тысяч детей", - сообщает издание со ссылкой на прес-службу Черномоского флота РФ.

Только за 2021 год в российскую военизированную организацию было зачислено около 4 тысяч крымских детей. Военные принуждают их к "участию в героико-патриотических и образовательных мероприятиях, особое внимание которых направлено на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа".

До конца 2024 года российские военные запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника в Крыму.

Читайте также: Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК