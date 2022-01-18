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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму завербовали в "Юнармию" 29 тысяч детей

Оккупанты в Крыму завербовали в

Во временно оккупированном Крыму около 29 тысяч детей незаконно задействованы в российской военизированной организации "Юнармия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму и Севастополе организованы 874 отряда так называемой "Юнармии", куда входят около 29 тысяч детей", - сообщает издание со ссылкой на прес-службу Черномоского флота РФ.

Только за 2021 год в российскую военизированную организацию было зачислено около 4 тысяч крымских детей. Военные принуждают их к "участию в героико-патриотических и образовательных мероприятиях, особое внимание которых направлено на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа".

До конца 2024 года российские военные запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника в Крыму.

Читайте также: Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК

Автор: 

армия РФ (19387) дети (6522) Крым (26411)


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Топ комментарии
+10
Методи німецької ресурсної колонії такі ж як і у її метрополії. Нічого дивного. Цих чекає та ж доля що і гітлерюнгенд якщо нічого не змінити.
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18.01.2022 19:02
+9
А подрастут - половина из них станет вертухаями в лагерях, а вторая половина в этих лагерях будет сидеть.
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18.01.2022 19:15
+6
Это нормально, они ещё долго со всем миром воевать будут😂
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18.01.2022 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Це вже майже зруйновані життя,нажаль...
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18.01.2022 19:00 Ответить
Методи німецької ресурсної колонії такі ж як і у її метрополії. Нічого дивного. Цих чекає та ж доля що і гітлерюнгенд якщо нічого не змінити.
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18.01.2022 19:02 Ответить
черговий гітлер югенд.
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18.01.2022 19:02 Ответить
а подрастут - им дадут ответственную работу запускать едреные ракеты.

надо как-то, разведками, деньгами, подкупами, софтовыми деверсиями, - как угодно поламать те ракеты
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18.01.2022 19:06 Ответить
А подрастут - половина из них станет вертухаями в лагерях, а вторая половина в этих лагерях будет сидеть.
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18.01.2022 19:15 Ответить
и вся эта фигня будет в их мозгах "ради мира на земле"
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18.01.2022 19:17 Ответить
вот это скорее всего.
а умные сопьются
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18.01.2022 19:18 Ответить
нашi люди, ****! ********** при владi *********** сеперам ще пенсii виплачувать будуть... 300 рокiв!
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18.01.2022 19:47 Ответить
мир - это война
Оруэл, 1984
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18.01.2022 19:03 Ответить
Вурдалаки
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18.01.2022 19:03 Ответить
нє утріруйтє: і ето лєчітся
раскапиванієм і ексгумациєй массових захоронєній в Лугандонскої социальной дєпрєссіі
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18.01.2022 19:05 Ответить
Очень много крымчан искренне хотели в россию, этого они тоже хотели
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18.01.2022 19:06 Ответить
дети - это пластилин. лепи что хочешь.
еслу у родителей и власти в голове все наперекосяк, вот и результат

очень хороший роман есть у Суворова, "жар-птица", по моему называется
как из ребенка девочки спецслужбы сталина сделали "рембо", с заданием стать самим влиятельным человеком в Испании, по-моему. ее забросили в гороскую подворотню и она по ступеням пошла вверх.

эти, блин, тоже так будут хотеть, весь мир завоевать
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18.01.2022 19:16 Ответить
Вони хотіли в расєю за високими пенсіями та зарплатами, але як з'ясувалось, вони зовсім не хочуть служити строкову службу десь у сонячному Сибіру та купувати харчі по московським цінам. Про це вони і не подумали, коли хотіли в расєю.
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19.01.2022 02:09 Ответить
Шкода малих... Діти вірять всьому, що їм кажуть дорослі... І тому і педофілія, і "юнармія" велике зло... ((
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18.01.2022 19:09 Ответить
Это нормально, они ещё долго со всем миром воевать будут😂
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18.01.2022 19:10 Ответить
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18.01.2022 19:32 Ответить
Не так все страшно : в СССР детей тоже вели по цепочке "октябренок - пионер - комсомолец " , но мозги у большинства не промьівались . Так и крьімские дети , большинство забьет болт на все єти "Юнармии". Доказано жизнью ...
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18.01.2022 19:32 Ответить
чесно-пречесно, в мене до кримчан (за виключенням татар), ставлення таке ж як і лугандонців та даунбасяо, як до бялорусов. Ні каплі не шкода. Там одна ВАТА і кацапня одбита на всю черепну коробку (там навіть мізків немає), вони просто в неї жруть. Я бачила ті мітинги та паради на честь РАБсеї - отож то на мій погляд просто ОРКИ... а діти - то маленькі орки, які виростуть і будуть мріяти убивати УКРАЇНЦІВ.
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18.01.2022 19:35 Ответить
P.S. От осинки - не родятся **********.
Якщо батьки та дід з бабою НЕНАВИДЯТЬ Україну і клянуть Українців, якщо віддають ДІТЕЙ до подібного збіговиська (про те щоб вчити історію - годі й балакати), то як ви думаєте - що з тих дітей виросте?
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18.01.2022 19:39 Ответить
А тебя думаешь кому то жалко?
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18.01.2022 20:47 Ответить
Впевнена що ні в одного кацапо-лугандоно-кримчаніна а також юнармійця - навіть рука "не дрогнет", а для чого їх створюють!?! Правильно - знищувати українців.
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18.01.2022 21:12 Ответить
Не згідний з Автором , що Завербували . Простог як в піонери і комсомол, хто вербував, - Зганяли скопом а хто пручався просили , - Щоб не портили Статистику.Головне вложити в головуі мати свою голову на плечах.Хто служив в СА той знає, що таке політінформація , і як вона Остогидла. Чим більше насаждають , - Тим більше Відторгнення.
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18.01.2022 19:36 Ответить
не спорьтє, вот вам кіношка с натури снятая - єщьо до "вставанія с колєн"
https://www.youtube.com/watch?v=vyl1UmjmJZY&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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18.01.2022 19:41 Ответить
Вы ещё напишите, что насильно они в этой детской армии.
Да их родители оккупанты и предатели Украины привели, они с радостью бегают с деревянными автоматами и ловят "солдат ЗСУ".
Их готовят.
А к чему готовят в школах Украины?
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18.01.2022 20:02 Ответить
Що таке юнармія?
Бабок путіна знаю. А ці хто такі?
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18.01.2022 20:02 Ответить
В Крыму ширится движение геронтофилов.
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18.01.2022 20:19 Ответить
Будущие янычары.
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18.01.2022 20:07 Ответить
Дети в подвале играли в "Зарницу":
Дерзко замучен был дворник Синицын.
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18.01.2022 21:01 Ответить
А что делают украинские дети в это время? Читал в Украине открыли первый в мире университет ТикТока.
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18.01.2022 21:14 Ответить
Час працюе на нас?
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18.01.2022 21:56 Ответить
Пздц. За 8 років ажжж *** 298 кримінальних справ за ухилення!!!! І 28 тисяч. тИСЯЧ !!! ДОВБОЙОЙБІВ!!!!
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18.01.2022 22:00 Ответить
28 тисяч множимо на пару, цифра виходить 60 тис. Упоротий+ дяді, тьоті, знакоміє-- 110 тисяч упоротих без за везених!
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18.01.2022 22:04 Ответить
Підуть в "Катакомби Аджимушкая", там ще місце є.
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18.01.2022 22:41 Ответить
Х@йлоюгент - вступайте в наши ряды, ваши мамки ешо нарожают!...
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18.01.2022 22:54 Ответить
Ну і норм, згодяться для розмінування полей з ПФМ-1 "лепесток", яких у нас буквально мільйони на складах. Хоча стривайте, зеленський під час війни займається їх утилізацією. Висновки робіть самі
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19.01.2022 01:03 Ответить
Путлерюгенд.
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19.01.2022 01:19 Ответить
Надеюсь подохнут по сириям. Кацапские самки ***** еще ваты нарожают
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19.01.2022 01:21 Ответить
Юниє путінци.
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19.01.2022 02:03 Ответить
Когда вернем украинский Крым по спискам этих 29 тысяч выявим ядро самых ярых сепаров и идиотов В идеале, виновных в анексии посадить а остальных с ручным багажом отправить в РФ вместе с отпрысками
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19.01.2022 06:42 Ответить
Это правильно. Осталось только вернуть в обозримом будущем. Надеюсь это будет быстрее постройки трех станций метров Днепре!
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19.01.2022 09:08 Ответить
Всех активистов юнармии в перспективе надо лишить права голосовать и быть избранным в Украине.
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19.01.2022 08:36 Ответить
 
 