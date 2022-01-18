Оккупанты в Крыму завербовали в "Юнармию" 29 тысяч детей
Во временно оккупированном Крыму около 29 тысяч детей незаконно задействованы в российской военизированной организации "Юнармия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Крыму и Севастополе организованы 874 отряда так называемой "Юнармии", куда входят около 29 тысяч детей", - сообщает издание со ссылкой на прес-службу Черномоского флота РФ.
Только за 2021 год в российскую военизированную организацию было зачислено около 4 тысяч крымских детей. Военные принуждают их к "участию в героико-патриотических и образовательных мероприятиях, особое внимание которых направлено на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа".
До конца 2024 года российские военные запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника в Крыму.
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надо как-то, разведками, деньгами, подкупами, софтовыми деверсиями, - как угодно поламать те ракеты
а умные сопьются
Оруэл, 1984
раскапиванієм і ексгумациєй массових захоронєній в Лугандонскої социальной дєпрєссіі
еслу у родителей и власти в голове все наперекосяк, вот и результат
очень хороший роман есть у Суворова, "жар-птица", по моему называется
как из ребенка девочки спецслужбы сталина сделали "рембо", с заданием стать самим влиятельным человеком в Испании, по-моему. ее забросили в гороскую подворотню и она по ступеням пошла вверх.
эти, блин, тоже так будут хотеть, весь мир завоевать
Якщо батьки та дід з бабою НЕНАВИДЯТЬ Україну і клянуть Українців, якщо віддають ДІТЕЙ до подібного збіговиська (про те щоб вчити історію - годі й балакати), то як ви думаєте - що з тих дітей виросте?
https://www.youtube.com/watch?v=vyl1UmjmJZY&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Да их родители оккупанты и предатели Украины привели, они с радостью бегают с деревянными автоматами и ловят "солдат ЗСУ".
Их готовят.
А к чему готовят в школах Украины?
Бабок путіна знаю. А ці хто такі?
Дерзко замучен был дворник Синицын.