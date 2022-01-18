Окупанти в Криму завербували в "Юнармію" 29 тисяч дітей

В окупованому Криму близько 29 тисяч дітей незаконно задіяні у російській воєнізованій організації "Юнармія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Криму та Севастополі організовано 874 загони так званої "Юнармії", куди входять близько 29 тисяч дітей", - повідомляється з посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ.

Лише за 2021 рік до російської воєнізованої організації було зараховано близько 4 тисяч кримських дітей. Військові примушують їх до "участі в героїко-патріотичних та освітніх заходах, особлива увага яких спрямована на збереження пам'яті про подвиги та бойові традиції старших поколінь, пам'ятні події та дати в історії Росії, Чорноморського флоту та Південного військового округу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК

До кінця 2024 року російські військові запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра у Криму.