Окупанти в Криму завербували в "Юнармію" 29 тисяч дітей
В окупованому Криму близько 29 тисяч дітей незаконно задіяні у російській воєнізованій організації "Юнармія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Криму та Севастополі організовано 874 загони так званої "Юнармії", куди входять близько 29 тисяч дітей", - повідомляється з посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ.
Лише за 2021 рік до російської воєнізованої організації було зараховано близько 4 тисяч кримських дітей. Військові примушують їх до "участі в героїко-патріотичних та освітніх заходах, особлива увага яких спрямована на збереження пам'яті про подвиги та бойові традиції старших поколінь, пам'ятні події та дати в історії Росії, Чорноморського флоту та Південного військового округу".
До кінця 2024 року російські військові запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра у Криму.
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надо как-то, разведками, деньгами, подкупами, софтовыми деверсиями, - как угодно поламать те ракеты
а умные сопьются
Оруэл, 1984
раскапиванієм і ексгумациєй массових захоронєній в Лугандонскої социальной дєпрєссіі
еслу у родителей и власти в голове все наперекосяк, вот и результат
очень хороший роман есть у Суворова, "жар-птица", по моему называется
как из ребенка девочки спецслужбы сталина сделали "рембо", с заданием стать самим влиятельным человеком в Испании, по-моему. ее забросили в гороскую подворотню и она по ступеням пошла вверх.
эти, блин, тоже так будут хотеть, весь мир завоевать
Якщо батьки та дід з бабою НЕНАВИДЯТЬ Україну і клянуть Українців, якщо віддають ДІТЕЙ до подібного збіговиська (про те щоб вчити історію - годі й балакати), то як ви думаєте - що з тих дітей виросте?
https://www.youtube.com/watch?v=vyl1UmjmJZY&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Да их родители оккупанты и предатели Украины привели, они с радостью бегают с деревянными автоматами и ловят "солдат ЗСУ".
Их готовят.
А к чему готовят в школах Украины?
Бабок путіна знаю. А ці хто такі?
Дерзко замучен был дворник Синицын.