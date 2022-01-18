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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму завербували в "Юнармію" 29 тисяч дітей

Окупанти в Криму завербували в

В окупованому Криму близько 29 тисяч дітей незаконно задіяні у російській воєнізованій організації "Юнармія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Криму та Севастополі організовано 874 загони так званої "Юнармії", куди входять близько 29 тисяч дітей", - повідомляється з посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ.

Лише за 2021 рік до російської воєнізованої організації було зараховано близько 4 тисяч кримських дітей. Військові примушують їх до "участі в героїко-патріотичних та освітніх заходах, особлива увага яких спрямована на збереження пам'яті про подвиги та бойові традиції старших поколінь, пам'ятні події та дати в історії Росії, Чорноморського флоту та Південного військового округу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК

До кінця 2024 року російські військові запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра у Криму.

Автор: 

армія рф (17538) діти (5095) Крим (14175)


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Топ коментарі
+10
Методи німецької ресурсної колонії такі ж як і у її метрополії. Нічого дивного. Цих чекає та ж доля що і гітлерюнгенд якщо нічого не змінити.
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18.01.2022 19:02
+9
А подрастут - половина из них станет вертухаями в лагерях, а вторая половина в этих лагерях будет сидеть.
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18.01.2022 19:15
+6
Это нормально, они ещё долго со всем миром воевать будут😂
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18.01.2022 19:10
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Це вже майже зруйновані життя,нажаль...
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18.01.2022 19:00 Відповісти
Методи німецької ресурсної колонії такі ж як і у її метрополії. Нічого дивного. Цих чекає та ж доля що і гітлерюнгенд якщо нічого не змінити.
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18.01.2022 19:02 Відповісти
черговий гітлер югенд.
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18.01.2022 19:02 Відповісти
а подрастут - им дадут ответственную работу запускать едреные ракеты.

надо как-то, разведками, деньгами, подкупами, софтовыми деверсиями, - как угодно поламать те ракеты
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18.01.2022 19:06 Відповісти
А подрастут - половина из них станет вертухаями в лагерях, а вторая половина в этих лагерях будет сидеть.
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18.01.2022 19:15 Відповісти
и вся эта фигня будет в их мозгах "ради мира на земле"
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18.01.2022 19:17 Відповісти
вот это скорее всего.
а умные сопьются
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18.01.2022 19:18 Відповісти
нашi люди, ****! ********** при владi *********** сеперам ще пенсii виплачувать будуть... 300 рокiв!
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18.01.2022 19:47 Відповісти
мир - это война
Оруэл, 1984
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18.01.2022 19:03 Відповісти
Вурдалаки
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18.01.2022 19:03 Відповісти
нє утріруйтє: і ето лєчітся
раскапиванієм і ексгумациєй массових захоронєній в Лугандонскої социальной дєпрєссіі
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18.01.2022 19:05 Відповісти
Очень много крымчан искренне хотели в россию, этого они тоже хотели
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18.01.2022 19:06 Відповісти
дети - это пластилин. лепи что хочешь.
еслу у родителей и власти в голове все наперекосяк, вот и результат

очень хороший роман есть у Суворова, "жар-птица", по моему называется
как из ребенка девочки спецслужбы сталина сделали "рембо", с заданием стать самим влиятельным человеком в Испании, по-моему. ее забросили в гороскую подворотню и она по ступеням пошла вверх.

эти, блин, тоже так будут хотеть, весь мир завоевать
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18.01.2022 19:16 Відповісти
Вони хотіли в расєю за високими пенсіями та зарплатами, але як з'ясувалось, вони зовсім не хочуть служити строкову службу десь у сонячному Сибіру та купувати харчі по московським цінам. Про це вони і не подумали, коли хотіли в расєю.
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19.01.2022 02:09 Відповісти
Шкода малих... Діти вірять всьому, що їм кажуть дорослі... І тому і педофілія, і "юнармія" велике зло... ((
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18.01.2022 19:09 Відповісти
Это нормально, они ещё долго со всем миром воевать будут😂
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18.01.2022 19:10 Відповісти
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18.01.2022 19:32 Відповісти
Не так все страшно : в СССР детей тоже вели по цепочке "октябренок - пионер - комсомолец " , но мозги у большинства не промьівались . Так и крьімские дети , большинство забьет болт на все єти "Юнармии". Доказано жизнью ...
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18.01.2022 19:32 Відповісти
чесно-пречесно, в мене до кримчан (за виключенням татар), ставлення таке ж як і лугандонців та даунбасяо, як до бялорусов. Ні каплі не шкода. Там одна ВАТА і кацапня одбита на всю черепну коробку (там навіть мізків немає), вони просто в неї жруть. Я бачила ті мітинги та паради на честь РАБсеї - отож то на мій погляд просто ОРКИ... а діти - то маленькі орки, які виростуть і будуть мріяти убивати УКРАЇНЦІВ.
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18.01.2022 19:35 Відповісти
P.S. От осинки - не родятся **********.
Якщо батьки та дід з бабою НЕНАВИДЯТЬ Україну і клянуть Українців, якщо віддають ДІТЕЙ до подібного збіговиська (про те щоб вчити історію - годі й балакати), то як ви думаєте - що з тих дітей виросте?
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18.01.2022 19:39 Відповісти
А тебя думаешь кому то жалко?
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18.01.2022 20:47 Відповісти
Впевнена що ні в одного кацапо-лугандоно-кримчаніна а також юнармійця - навіть рука "не дрогнет", а для чого їх створюють!?! Правильно - знищувати українців.
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18.01.2022 21:12 Відповісти
Не згідний з Автором , що Завербували . Простог як в піонери і комсомол, хто вербував, - Зганяли скопом а хто пручався просили , - Щоб не портили Статистику.Головне вложити в головуі мати свою голову на плечах.Хто служив в СА той знає, що таке політінформація , і як вона Остогидла. Чим більше насаждають , - Тим більше Відторгнення.
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18.01.2022 19:36 Відповісти
не спорьтє, вот вам кіношка с натури снятая - єщьо до "вставанія с колєн"
https://www.youtube.com/watch?v=vyl1UmjmJZY&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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18.01.2022 19:41 Відповісти
Вы ещё напишите, что насильно они в этой детской армии.
Да их родители оккупанты и предатели Украины привели, они с радостью бегают с деревянными автоматами и ловят "солдат ЗСУ".
Их готовят.
А к чему готовят в школах Украины?
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18.01.2022 20:02 Відповісти
Що таке юнармія?
Бабок путіна знаю. А ці хто такі?
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18.01.2022 20:02 Відповісти
В Крыму ширится движение геронтофилов.
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18.01.2022 20:19 Відповісти
Будущие янычары.
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18.01.2022 20:07 Відповісти
Дети в подвале играли в "Зарницу":
Дерзко замучен был дворник Синицын.
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18.01.2022 21:01 Відповісти
А что делают украинские дети в это время? Читал в Украине открыли первый в мире университет ТикТока.
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18.01.2022 21:14 Відповісти
Час працюе на нас?
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18.01.2022 21:56 Відповісти
Пздц. За 8 років ажжж *** 298 кримінальних справ за ухилення!!!! І 28 тисяч. тИСЯЧ !!! ДОВБОЙОЙБІВ!!!!
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18.01.2022 22:00 Відповісти
28 тисяч множимо на пару, цифра виходить 60 тис. Упоротий+ дяді, тьоті, знакоміє-- 110 тисяч упоротих без за везених!
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18.01.2022 22:04 Відповісти
Підуть в "Катакомби Аджимушкая", там ще місце є.
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18.01.2022 22:41 Відповісти
Х@йлоюгент - вступайте в наши ряды, ваши мамки ешо нарожают!...
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18.01.2022 22:54 Відповісти
Ну і норм, згодяться для розмінування полей з ПФМ-1 "лепесток", яких у нас буквально мільйони на складах. Хоча стривайте, зеленський під час війни займається їх утилізацією. Висновки робіть самі
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19.01.2022 01:03 Відповісти
Путлерюгенд.
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19.01.2022 01:19 Відповісти
Надеюсь подохнут по сириям. Кацапские самки ***** еще ваты нарожают
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19.01.2022 01:21 Відповісти
Юниє путінци.
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19.01.2022 02:03 Відповісти
Когда вернем украинский Крым по спискам этих 29 тысяч выявим ядро самых ярых сепаров и идиотов В идеале, виновных в анексии посадить а остальных с ручным багажом отправить в РФ вместе с отпрысками
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19.01.2022 06:42 Відповісти
Это правильно. Осталось только вернуть в обозримом будущем. Надеюсь это будет быстрее постройки трех станций метров Днепре!
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19.01.2022 09:08 Відповісти
Всех активистов юнармии в перспективе надо лишить права голосовать и быть избранным в Украине.
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19.01.2022 08:36 Відповісти
 
 