Прививать всех четвертой дозой вакцины против COVID-19 нет нужды, - EMA

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что на сегодняшний день нет нужды в вакцинации четвертой дозой вакцины против COVID-19 для всех граждан.

Об этом заявил руководитель отдела EMA по вакцинации и борьбе с инфекциями Марко Кавалери во вторник, 18 января, на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока нет оснований, клинических и практических данных для необходимости вакцинации четвертой дозой всего населения имеющимися вакцинами", - отметил Кавалери.

Ранее он заявил, что при частом применении "бустерных" прививок "может сложиться ситуация, когда могут возникнуть проблемы с иммунным ответом".

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"Нам важно не перегружать иммунную систему прививками", - сказал Кавалери.

Кроме того, он предположил, что возможна "усталость населения из-за необходимости частых "бустерных" уколов".

В этой связи Кавалери отметил, что следует выработать стратегию по иммунизации жителей уже после нынешней волны бустерных уколов.

При этом он отметил, что если речь идет об особо уязвимых слоях населения, то им нужна отдельная стратегия по иммунизации.