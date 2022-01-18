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Новини Коронавірус і карантин
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Щеплювати усіх четвертою дозою вакцини проти COVID-19 немає потреби, - EMA

Щеплювати усіх четвертою дозою вакцини проти COVID-19 немає потреби, - EMA

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що на сьогодні немає потреби у вакцинації четвертою дозою вакцини проти COVID-19 для всіх громадян.

Про це заявив керівник відділу EMA з вакцинації та боротьби з інфекціями Марко Кавалері у вівторок, 18 січня, на прес-конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі немає підстав, клінічних і практичних даних для необхідності вакцинації четвертою дозою всього населення наявними вакцинами", - зазначив Кавалері.

Раніше він заявив, що за частого застосування "бустерних" щеплень "може скластися ситуація, коли можуть виникнути проблеми з імунною відповіддю".

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"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленнями", - сказав Кавалері.

Крім того, він припустив, що можлива "втома населення через необхідність частих "бустерних" уколів".

У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що слід виробити стратегію з імунізації жителів уже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

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При цьому він зазначив, що якщо йдеться про особливо вразливі верстви населення, то для них потрібна окрема стратегія з імунізації.

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Згадали про імунну систему? Та невже
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18.01.2022 19:23 Відповісти
Єретики.
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18.01.2022 19:25 Відповісти
Скверна побеждена
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19.01.2022 00:51 Відповісти
Якось на тлі новин про війну вже інші новини не мають значення.
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18.01.2022 19:53 Відповісти
ми це вже чули про третю
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18.01.2022 20:09 Відповісти
"...на сегодняшний день нет нужды в вакцинации четвертой дозой вакцины против COVID-19 для всех граждан", - в EMA решили, что трёх доз должно таки хватить, никуда уже не денутся...
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19.01.2022 07:38 Відповісти
 
 