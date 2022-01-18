Щеплювати усіх четвертою дозою вакцини проти COVID-19 немає потреби, - EMA

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що на сьогодні немає потреби у вакцинації четвертою дозою вакцини проти COVID-19 для всіх громадян.

Про це заявив керівник відділу EMA з вакцинації та боротьби з інфекціями Марко Кавалері у вівторок, 18 січня, на прес-конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі немає підстав, клінічних і практичних даних для необхідності вакцинації четвертою дозою всього населення наявними вакцинами", - зазначив Кавалері.

Раніше він заявив, що за частого застосування "бустерних" щеплень "може скластися ситуація, коли можуть виникнути проблеми з імунною відповіддю".

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"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленнями", - сказав Кавалері.

Крім того, він припустив, що можлива "втома населення через необхідність частих "бустерних" уколів".

У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що слід виробити стратегію з імунізації жителів уже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

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При цьому він зазначив, що якщо йдеться про особливо вразливі верстви населення, то для них потрібна окрема стратегія з імунізації.