Бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили более 20,5 тысячи киевлян, - КГГА

По состоянию на сегодняшний день 20 511 человек в столице уже получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Новый штамм Омикрон очень быстро распространяется и имеет меньший инкубационный период – всего до 3 суток. Поэтому, чтобы предотвратить его стремительное распространение, мы должны оперативно отреагировать и защитить как можно большее количество людей. Радует, что киевляне это понимают. Ведь сегодня столица традиционно удерживает лидерство в вакцинальной кампании, в том числе по введению бустерной дозы. По состоянию на 18 января более 20,5 тысяч человек в Киеве вакцинировались бустерной дозой, а это - 18% от всего количества в Украине", - отметила замглавы КГГА.

Старостенко также рассказала, что вакцинироваться бустерной дозой можно в любом столичном пункте прививки, а оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после завершения полного прививочного курса против COVID-19.

"В настоящее время в городе действует 166 пунктов прививки, 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, работают 63 мобильных бригады и 47 временных вакцинальных центров в различных учреждениях и торговых центрах", - напомнила она.

Как отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, ревакцинальная (бустерная) доза используется, чтобы продлить продолжительность защиты после вакцинации и повысить ее эффективность.

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"Аргументы для введения бустерной дозы от коронавируса предоставляют последние исследования. Они свидетельствуют: несмотря на то, что две дозы вакцины работают для предупреждения тяжелого течения коронавируса, но, как правило, после шести месяцев защита ослабевает, а введение ревакцинальной дозы повышает эффективность вакцинации и защиты человека", – сказал Федор Лапий.

Он также подчеркнул, что с ревакцинальной дозой эффективность предупреждения госпитализации у людей по сравнению с теми, кто ее не сделал, достигает почти 90 процентов.

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Отметим, что приказом Министерства здравоохранения Украины №26 от 6 января 2022 года рекомендовано вводить бустерную дозу вакцин людям старше 18 лет, получившим две дозы вакцины более 6 месяцев назад. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.