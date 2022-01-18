Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 20,5 тисяч киян, - КМДА

Станом на сьогодні 20 511 осіб у столиці вже отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Новий штам Омікрон дуже швидко поширюється і має менший інкубаційний період – всього до 3 діб. Тож аби запобігти його стрімкому розповсюдженню, ми маємо оперативно відреагувати та захистити якомога більшу кількість людей. Тішить, що кияни це розуміють. Адже на сьогодні столиця традиційно втримує лідерство у вакцинальній кампанії, у тому числі щодо введення бустерної дози. Станом на 18 січня більше 20,5 тисячі осіб у Києві вакцинувалися бустерною дозою, а це – 18% від усієї кількості в Україні", – зазначила заступниця голови КМДА.

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Старостенко також розповіла, що вакцинуватися бустерною дозою можна в будь-якому столичному пункті щеплення, а оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення повного курсу щеплення проти COVID-19.

"Нині в місті діє 166 пунктів щеплення, 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, працюють 63 мобільні бригади та 47 тимчасових вакцинальних центрів у різних установах та торгових центрах", – нагадала вона.

Як наголосив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, ревакцинальна (бустерна) доза використовується, щоб подовжити тривалість захисту після вакцинації та підвищити її ефективність.

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"Аргументи для введення бустерної дози від коронавірусу надають останні дослідження. Вони свідчать: попри те, що дві дози вакцини працюють для попередження тяжкого перебігу коронавірусу, але, як правило, після шести місяців захист слабшає, а введення ревакцинальної дози підвищує ефективність вакцинації і захисту людини", – сказав Федір Лапій.

Він також підкреслив, що з ревакцинальною дозою ефективність попередження госпіталізації у людей порівняно з тими, хто її не зробив, досягає майже 90 відсотків.

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Зазначимо, що наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.