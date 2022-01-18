Россия может атаковать Украину в любой момент, - Белый дом

Россия способна в любой момент совершить нападение на Украину.

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - сказала она на брифинге.

"Где мы находимся сейчас: президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отметила она.

Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По ее словам, Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации. Однако, добавила Псаки, России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

Читайте также: В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг