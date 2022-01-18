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Новости Война
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Россия может атаковать Украину в любой момент, - Белый дом

Россия может атаковать Украину в любой момент, - Белый дом

Россия способна в любой момент совершить нападение на Украину.

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - сказала она на брифинге.

"Где мы находимся сейчас: президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отметила она.

Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По ее словам, Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации. Однако, добавила Псаки, России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

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Автор: 

россия (95687) США (26853) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+44
В українців немає й не буде іншої України,це наша споконвічна земля,ми будемо її боронити...
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18.01.2022 20:30
+33
Зєєєля уже некрав і нацарював на 5 пожиттєвих. Єдиний спосіб для нього уникнути відповідальності це програти війну.
Немає країни - немає відповідальності.
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18.01.2022 20:26
+29
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18.01.2022 20:32
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Если завяжется бойня, то не за забор их надо выгонять и успокаиваться...бить их города, взрывать АЭС и плотины , взрывать Северный и прочие потоки и т.д....да будет ядерный ответ, но если мир с нами то и по ним будет нанесён ЯУ...значит у Украины такая миссия на планете.....уничтожить ИМПЕРИЮ ЗЛА...
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19.01.2022 12:34 Ответить
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