УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Війна
34 691 201

Росія може атакувати Україну будь-якої миті, - Білий дім

Росія може атакувати Україну будь-якої миті, - Білий дім

Росія здатна в будь-який момент вчинити напад на Україну.

Про це заявила у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми знаходимось у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні", - сказала вона на брифінгу.

"Де ми перебуваємо зараз: президент Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає нещодавнє перекидання російських військ до Білорусі для спільних навчань та проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - зазначила вона.

Читайте: У разі вторгнення РФ НАТО допоможе Україні повністю реалізувати своє право на самозахист, - Столтенберг

Псакі нагадала про заплановані на п'ятницю переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. За її словами, Блінкен наголосить на переговорах на необхідності деескалації ситуації та наголошуватиме на потенціалі дипломатичного врегулювання ситуації. Однак, додала Псакі, Росія має вирішити, чи зіткнеться вона з економічними наслідками своїх дій.

Автор: 

росія (65394) США (23065) Псакі Джен (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
В українців немає й не буде іншої України,це наша споконвічна земля,ми будемо її боронити...
показати весь коментар
18.01.2022 20:30
+33
Зєєєля уже некрав і нацарював на 5 пожиттєвих. Єдиний спосіб для нього уникнути відповідальності це програти війну.
Немає країни - немає відповідальності.
показати весь коментар
18.01.2022 20:26
+29
показати весь коментар
18.01.2022 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Если завяжется бойня, то не за забор их надо выгонять и успокаиваться...бить их города, взрывать АЭС и плотины , взрывать Северный и прочие потоки и т.д....да будет ядерный ответ, но если мир с нами то и по ним будет нанесён ЯУ...значит у Украины такая миссия на планете.....уничтожить ИМПЕРИЮ ЗЛА...
показати весь коментар
19.01.2022 12:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 