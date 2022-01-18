Военнослужащий-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

В Луганской области 18 января погиб военнослужащий-контрактник. Предварительная версия происшествия – самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры Объединенных сил.

"18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий-контрактник застрелился в Донецкой области, - прокуратура

По факту гибели военнослужащего открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.