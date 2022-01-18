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Новости Операция Объединенных сил
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Военнослужащий-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

Военнослужащий-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

В Луганской области 18 января погиб военнослужащий-контрактник. Предварительная версия происшествия – самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры Объединенных сил.

"18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий-контрактник застрелился в Донецкой области, - прокуратура

По факту гибели военнослужащего открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Автор: 

самоубийство (1003) военнослужащие (6155) Военная прокуратура (933) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+2
Наверное мать написала шо девушка Галя гуляет, а может вообще скоропостижно замуж вышла… это наиболее частая причина, помню на срочке именно из за этих причин одного салагу из петли вытащили.
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18.01.2022 22:16
+2
ну як гуляє то забив би на неї...хай далі гуляє... в мене майже усі друзі порозходились - таке життя важке стало в Україні, сурові будні, виживання, сепарство скрізь, тещі/свекрухи -змії що росіюшку чекають.... але все минеться треба лише узяви себе у руки та триматися на боці розуму
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18.01.2022 22:29
+1
Бред...
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18.01.2022 21:51
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Бред...
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18.01.2022 21:51 Ответить
Солдатики обычно из-за баб стреляются. Наверное написала что-то типа: шо ты за мужик, шо тебя дома нет месяцами. Жаль его душу.
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18.01.2022 21:56 Ответить
було б з-за чого... дівок он, і красивих і самотніх скільки! а тут того й гляди - перспектива яка - ординців постріляти ... ех солдатику солдатику!
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18.01.2022 22:22 Ответить
На передовой жизнь как струна - можно играть а можно порвать и в валхалву...
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18.01.2022 22:00 Ответить
Наверное мать написала шо девушка Галя гуляет, а может вообще скоропостижно замуж вышла… это наиболее частая причина, помню на срочке именно из за этих причин одного салагу из петли вытащили.
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18.01.2022 22:16 Ответить
ну як гуляє то забив би на неї...хай далі гуляє... в мене майже усі друзі порозходились - таке життя важке стало в Україні, сурові будні, виживання, сепарство скрізь, тещі/свекрухи -змії що росіюшку чекають.... але все минеться треба лише узяви себе у руки та триматися на боці розуму
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18.01.2022 22:29 Ответить
Здесь скорее всего, помогли ему в этом "самоубийстве", ну, а спишут, как обычно на то, что сам застрелился, и все дела.
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18.01.2022 23:42 Ответить
правило трёх Б Бабло,Бухло,Бабы, девяносто девять процентов это три причины суицыдов
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19.01.2022 08:29 Ответить
Я тоже был на его месте в данные дни, готов был спрыгнуть с высокого этажа из за того, что моя любимая не со мной, а с другим, реально ровно 19 января, буквально за день после него. Но я понял, что это искаженная лже-любовь, внушаемая Сатаной. Я понял, что готов умереть и за свою любимую и за человека, которого она любит, потому что я реально ее люблю!! А за этого парня я поставлю свечю в церкве, что бы Господь его по скорее выпустил из чистилища, как и сотен тысяч других, покончивших за этот год из за иллюзии, созданной темными силами.

Я не имею никакого права их осуждать, потому что сам буквально был за один шаг от их поступка.
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19.01.2022 21:16 Ответить
 
 