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Новини Операція Об'єднаних сил
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Військовослужбовець-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура

Військовослужбовець-контрактник застрелився на Луганщині, - прокуратура

На Луганщині 18 січня загинув військовослужбовець-контрактник. Попередня версія події - самогубство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратура Об’єднаних сил.

"18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

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За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Автор: 

самогубство (637) військовослужбовці (4773) Військова прокуратура (722) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+2
Наверное мать написала шо девушка Галя гуляет, а может вообще скоропостижно замуж вышла… это наиболее частая причина, помню на срочке именно из за этих причин одного салагу из петли вытащили.
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18.01.2022 22:16
+2
ну як гуляє то забив би на неї...хай далі гуляє... в мене майже усі друзі порозходились - таке життя важке стало в Україні, сурові будні, виживання, сепарство скрізь, тещі/свекрухи -змії що росіюшку чекають.... але все минеться треба лише узяви себе у руки та триматися на боці розуму
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18.01.2022 22:29
+1
Бред...
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18.01.2022 21:51
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18.01.2022 21:51 Відповісти
Солдатики обычно из-за баб стреляются. Наверное написала что-то типа: шо ты за мужик, шо тебя дома нет месяцами. Жаль его душу.
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18.01.2022 21:56 Відповісти
було б з-за чого... дівок он, і красивих і самотніх скільки! а тут того й гляди - перспектива яка - ординців постріляти ... ех солдатику солдатику!
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18.01.2022 22:22 Відповісти
На передовой жизнь как струна - можно играть а можно порвать и в валхалву...
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18.01.2022 22:00 Відповісти
Наверное мать написала шо девушка Галя гуляет, а может вообще скоропостижно замуж вышла… это наиболее частая причина, помню на срочке именно из за этих причин одного салагу из петли вытащили.
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18.01.2022 22:16 Відповісти
ну як гуляє то забив би на неї...хай далі гуляє... в мене майже усі друзі порозходились - таке життя важке стало в Україні, сурові будні, виживання, сепарство скрізь, тещі/свекрухи -змії що росіюшку чекають.... але все минеться треба лише узяви себе у руки та триматися на боці розуму
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18.01.2022 22:29 Відповісти
Здесь скорее всего, помогли ему в этом "самоубийстве", ну, а спишут, как обычно на то, что сам застрелился, и все дела.
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18.01.2022 23:42 Відповісти
правило трёх Б Бабло,Бухло,Бабы, девяносто девять процентов это три причины суицыдов
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19.01.2022 08:29 Відповісти
Я тоже был на его месте в данные дни, готов был спрыгнуть с высокого этажа из за того, что моя любимая не со мной, а с другим, реально ровно 19 января, буквально за день после него. Но я понял, что это искаженная лже-любовь, внушаемая Сатаной. Я понял, что готов умереть и за свою любимую и за человека, которого она любит, потому что я реально ее люблю!! А за этого парня я поставлю свечю в церкве, что бы Господь его по скорее выпустил из чистилища, как и сотен тысяч других, покончивших за этот год из за иллюзии, созданной темными силами.

Я не имею никакого права их осуждать, потому что сам буквально был за один шаг от их поступка.
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19.01.2022 21:16 Відповісти
 
 