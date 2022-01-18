Оккупанты могут на Крещение устроить провокацию на Донбассе, - Центр стратегических коммуникаций. КАРТА

19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Центр стратегических коммуникаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - говорится в сообщении.

Целью провокации, по данным Центра, могут быть обвинения украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

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"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями", – добавили в Центре.