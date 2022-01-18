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Новости Война
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Оккупанты могут на Крещение устроить провокацию на Донбассе, - Центр стратегических коммуникаций. КАРТА

19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Центр стратегических коммуникаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - говорится в сообщении.

Целью провокации, по данным Центра, могут быть обвинения украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

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"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями", – добавили в Центре.

Оккупанты могут на Крещение устроить провокацию на Донбассе, - Центр стратегических коммуникаций 01

Автор: 

провокация (1464) россия (95687) Донбасс (26956) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Топ комментарии
+23
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18.01.2022 21:07
+17
Пора уже привыкать как в Израиле...каждый день могут...кроме 9 мая...там надо с четверенек вставать
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18.01.2022 21:01
+16
Можут. Но ***** имеет странную тягу ко всяким датам. Точно Гитлер.
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18.01.2022 21:06
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А не на Водохреща не можуть?
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18.01.2022 20:53 Ответить
Сказав водохреНще, то на водохреНще!
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18.01.2022 21:00 Ответить
Пора уже привыкать как в Израиле...каждый день могут...кроме 9 мая...там надо с четверенек вставать
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18.01.2022 21:01 Ответить
Можут. Но ***** имеет странную тягу ко всяким датам. Точно Гитлер.
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18.01.2022 21:06 Ответить
19 січня, в статті 9
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18.01.2022 20:58 Ответить
Устаревшая информация😁😁
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18.01.2022 21:30 Ответить
достали!
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18.01.2022 21:00 Ответить
Перднуть в ополонку?
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18.01.2022 21:03 Ответить
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18.01.2022 21:07 Ответить
да...все правильно...***** руками сепаров и ихтамнетов расхренячило самый руцкоговорящий осколок Донбасса...в безумной идее спасти их от украинизации и навязать руцкиймир....
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18.01.2022 21:15 Ответить
Бандеровцы одобряют.
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18.01.2022 21:14 Ответить
Військовослужбовці військової частини 3033 Національної гвардії України показали, чим харчуються. Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі «Вартові Еспресо».

магічна каша (відео) :

https://t.me/vartovi_kyiv/27891

хто відповість за такі провокації ???
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18.01.2022 21:18 Ответить
Порошенко! 😁
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18.01.2022 21:31 Ответить
А знаете почему мы к войне вообще не готовимся?потому что дерьмак убедил наркомана,что он с кацапьом все порешал и они не нападут (не шутка)
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18.01.2022 21:21 Ответить
9 січня-?
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18.01.2022 21:22 Ответить
*****...антихрист
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18.01.2022 21:38 Ответить
#9 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе Донецка.# Источник:
А коли водохреще, чи я щось прогавив ???
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18.01.2022 21:44 Ответить
Если евреев убрать из власти,война закончится на следующий день.
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18.01.2022 21:49 Ответить
война закончится, если кацапы вернутся обратно на Козляндию.
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18.01.2022 22:46 Ответить
Без приказа евреев,они не вернутся.
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18.01.2022 23:00 Ответить
А знаете почему в 1917-18 годах просрали Украину? - Потому что тогда делили землевладельцы, политики, УНР, УЦР - полит партии свою власть, а армию не создавали. Почитайте Гетман Ксоропадский. Все хотели денег и власти. То что происходит сейчас аналог тех времен. И тогда немцы нас бросили тоже. Так что все повторяется и боюсь повторится. Только Европа забыла как ее потом коммуняки рашисты поставили всю раком.
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18.01.2022 21:53 Ответить
В современном мире и провакации будут современные.Возьмём к примеру вчерашнюю хакерскую атаку на Украину.Вполне вероятно,що атака это первый этап спланированной москалями операции.Таким образом Украина должна ответить.Но как украинские хакеры будут отвечать?Положат Аэрофлот ,щоб самолёты попадали?Или атакуют ядерную станцию на Мордоре?Или пустит поезда друг на друга используя новый спутник Сич для перенаправления маршрутизации поездов.?Допустим крымский мост,может стать тем мостом,где один пассажирский поезд впилится в другой с нефтью и возникнет бадабум.И самое главное,шо хакеров не отследишь.Як вариант
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18.01.2022 21:56 Ответить
Чё, опять скрепозадые гундяевцев "мочить" будут для соловьевских пропагандонов?..., - "забавно".
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19.01.2022 00:57 Ответить
 
 