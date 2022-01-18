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Новини Війна
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Окупанти можуть на Водохреще влаштувати провокацію на Донбасі, - Центр стратегічних комунікацій. КАРТА

19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Центр стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", - йдеться у повідомленні.

Метою провокації, за даними Центру, може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

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"Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями", - додали в Центрі.

Окупанти можуть на Водохреще влаштувати провокацію на Донбасі, - Центр стратегічних комунікацій 01

Автор: 

провокація (786) росія (65394) Донбас (22356) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+23
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18.01.2022 21:07
+17
Пора уже привыкать как в Израиле...каждый день могут...кроме 9 мая...там надо с четверенек вставать
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18.01.2022 21:01
+16
Можут. Но ***** имеет странную тягу ко всяким датам. Точно Гитлер.
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18.01.2022 21:06
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А не на Водохреща не можуть?
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18.01.2022 20:53 Відповісти
Сказав водохреНще, то на водохреНще!
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18.01.2022 21:00 Відповісти
Пора уже привыкать как в Израиле...каждый день могут...кроме 9 мая...там надо с четверенек вставать
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18.01.2022 21:01 Відповісти
Можут. Но ***** имеет странную тягу ко всяким датам. Точно Гитлер.
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18.01.2022 21:06 Відповісти
19 січня, в статті 9
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18.01.2022 20:58 Відповісти
Устаревшая информация😁😁
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18.01.2022 21:30 Відповісти
достали!
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18.01.2022 21:00 Відповісти
Перднуть в ополонку?
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18.01.2022 21:03 Відповісти
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18.01.2022 21:07 Відповісти
да...все правильно...***** руками сепаров и ихтамнетов расхренячило самый руцкоговорящий осколок Донбасса...в безумной идее спасти их от украинизации и навязать руцкиймир....
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18.01.2022 21:15 Відповісти
Бандеровцы одобряют.
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18.01.2022 21:14 Відповісти
Військовослужбовці військової частини 3033 Національної гвардії України показали, чим харчуються. Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі «Вартові Еспресо».

магічна каша (відео) :

https://t.me/vartovi_kyiv/27891

хто відповість за такі провокації ???
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18.01.2022 21:18 Відповісти
Порошенко! 😁
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18.01.2022 21:31 Відповісти
А знаете почему мы к войне вообще не готовимся?потому что дерьмак убедил наркомана,что он с кацапьом все порешал и они не нападут (не шутка)
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18.01.2022 21:21 Відповісти
9 січня-?
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18.01.2022 21:22 Відповісти
*****...антихрист
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18.01.2022 21:38 Відповісти
#9 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе Донецка.# Источник:
А коли водохреще, чи я щось прогавив ???
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18.01.2022 21:44 Відповісти
Если евреев убрать из власти,война закончится на следующий день.
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18.01.2022 21:49 Відповісти
война закончится, если кацапы вернутся обратно на Козляндию.
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18.01.2022 22:46 Відповісти
Без приказа евреев,они не вернутся.
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18.01.2022 23:00 Відповісти
А знаете почему в 1917-18 годах просрали Украину? - Потому что тогда делили землевладельцы, политики, УНР, УЦР - полит партии свою власть, а армию не создавали. Почитайте Гетман Ксоропадский. Все хотели денег и власти. То что происходит сейчас аналог тех времен. И тогда немцы нас бросили тоже. Так что все повторяется и боюсь повторится. Только Европа забыла как ее потом коммуняки рашисты поставили всю раком.
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18.01.2022 21:53 Відповісти
В современном мире и провакации будут современные.Возьмём к примеру вчерашнюю хакерскую атаку на Украину.Вполне вероятно,що атака это первый этап спланированной москалями операции.Таким образом Украина должна ответить.Но как украинские хакеры будут отвечать?Положат Аэрофлот ,щоб самолёты попадали?Или атакуют ядерную станцию на Мордоре?Или пустит поезда друг на друга используя новый спутник Сич для перенаправления маршрутизации поездов.?Допустим крымский мост,может стать тем мостом,где один пассажирский поезд впилится в другой с нефтью и возникнет бадабум.И самое главное,шо хакеров не отследишь.Як вариант
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18.01.2022 21:56 Відповісти
Чё, опять скрепозадые гундяевцев "мочить" будут для соловьевских пропагандонов?..., - "забавно".
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19.01.2022 00:57 Відповісти
 
 