Окупанти можуть на Водохреще влаштувати провокацію на Донбасі, - Центр стратегічних комунікацій. КАРТА
19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька.
Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Центр стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", - йдеться у повідомленні.
Метою провокації, за даними Центру, може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.
"Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями", - додали в Центрі.
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магічна каша (відео) :
https://t.me/vartovi_kyiv/27891
хто відповість за такі провокації ???
А коли водохреще, чи я щось прогавив ???