"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", - Минобороны США
США не планируют увеличивать количество своих военных в Украине. В стране в качестве инструкторов находятся бойцы национальной гвардии штата Флорида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.
"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", – сказал Кирби, добавив, что в стране остаются военнослужащие Нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.
Представитель Пентагона добавил, что пока ничего не известно о поставках дополнительной военной помощи в Украину. По его словам, США оценивают потребности украинских вооруженных сил и ищут способы укрепления обороноспособности страны.
Топ комментарии
+9 Павло ШОвте
показать весь комментарий18.01.2022 22:04
+8 Roman Sepp
показать весь комментарий18.01.2022 21:58
+8 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий18.01.2022 22:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
_Не надо. Не надо "искать". Не надо трепаться. Просто давайте вооружение!
SLAVALACHIA - Zhe
https://www.youtube.com/watch?v=9kQh3YPxTWM&ab_channel=SLAVALACHIA
https://www.youtube.com/watch?v=JPDnjq9fTLw