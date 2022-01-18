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Новости Война
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"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", - Минобороны США

США не планируют увеличивать количество своих военных в Украине. В стране в качестве инструкторов находятся бойцы национальной гвардии штата Флорида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", – сказал Кирби, добавив, что в стране остаются военнослужащие Нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.

Представитель Пентагона добавил, что пока ничего не известно о поставках дополнительной военной помощи в Украину. По его словам, США оценивают потребности украинских вооруженных сил и ищут способы укрепления обороноспособности страны.

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Автор: 

Пентагон (1464) США (26853) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+9
В Кремле обеспокоены заявлениями США и Британии о возможности поставок вооружений Украине, включая ПЗРК, это чрезвычайно опасно - Песков.

На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
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18.01.2022 22:04
+8
Ихтамнет - это игра, в которую можно играть вдвоём
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18.01.2022 21:58
+8
Война уже идет откройте глаза. Это вы сидите на диване...
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18.01.2022 22:03
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З московією за Україну ні хто не хоче воювать. Зассиклі.
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18.01.2022 21:54 Ответить
Война уже идет откройте глаза. Это вы сидите на диване...
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18.01.2022 22:03 Ответить
Михаил а во вторых это ты где то в центре страны живёшь а я на соприкосновении и не тебе волаты про войну.
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18.01.2022 22:08 Ответить
Что мне делать только я решаю. А тебе не надо на других кивать раз сам ничего не делаешь.
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18.01.2022 22:14 Ответить
Вася я уже снят с учёта в военкомате в силу возраста извините
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18.01.2022 22:18 Ответить
Т.е. вы возрастной игрок, а бог ума не послал. Тут ни я ни Запад вам ничем помочь не можем)
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18.01.2022 22:24 Ответить
Так утилизируй свою тушку,сделай мир чище кацапа.
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18.01.2022 22:28 Ответить
Пнх
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18.01.2022 22:29 Ответить
Выйди в окно пивень
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18.01.2022 22:31 Ответить
Вася, а твой старческий возраст дает тебе возможность пользоваться интернетом и гадить в нем? Вася, а в каком федеральном округе рабсии ты живешь на самом деле?
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18.01.2022 22:32 Ответить
Так её вообще нет, присутности.
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18.01.2022 21:54 Ответить
простые украинские водители, менеджеры, програмисты, учителя остановили рсуких под Донецком в 2014! сейчас у нас есть треннированная армия... рсуким будет очень херово!
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18.01.2022 21:57 Ответить
шоп твой пердак мог спокойно сидеть за компьюретом и строчить куету
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18.01.2022 22:53 Ответить
Еще будет мобилизация и очень немногие украинские военнообязанные, вчерашние танкисты, мотострелки и др. захотят нарушить закон и избежать призыва. Так что ***** пускай не надеется на хенде хох.
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19.01.2022 00:19 Ответить
да кто ж его знает? в грузии в 2008 тоже не было-а на тбилиси кацапня не поперла
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18.01.2022 21:57 Ответить
Ихтамнет - это игра, в которую можно играть вдвоём
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18.01.2022 21:58 Ответить
К нулю добавить % наращивания, опять будет нуль. Как же можно наращивать то чего нет.
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18.01.2022 21:59 Ответить
В Кремле обеспокоены заявлениями США и Британии о возможности поставок вооружений Украине, включая ПЗРК, это чрезвычайно опасно - Песков.

На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
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18.01.2022 22:04 Ответить
хай боїться пдр )
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18.01.2022 22:07 Ответить
Ну не можна вільно поїздити на танку, так тепер ще й не політаєш на винищувачі, фашисти
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18.01.2022 22:12 Ответить
"...оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни."
_Не надо. Не надо "искать". Не надо трепаться. Просто давайте вооружение!
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18.01.2022 22:04 Ответить
Лффтлп небольшой. Нахиба ты нижний прочерк в начале абзаца ставишь? Чисто из интереса
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18.01.2022 22:36 Ответить
Оффтоп
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18.01.2022 22:37 Ответить
Запробуй отделить абзацы друг от друга пробелом.
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18.01.2022 22:42 Ответить
Понятно
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18.01.2022 22:45 Ответить
надо выслать сенаторам США песню "лента за лентою набои подавай", пусть изучают
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18.01.2022 22:05 Ответить
тут колядку годну підігнали

SLAVALACHIA - Zhe
https://www.youtube.com/watch?v=9kQh3YPxTWM&ab_channel=SLAVALACHIA
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18.01.2022 22:07 Ответить
був у нас один олега, теж сочіняв, де дівся хз

https://www.youtube.com/watch?v=JPDnjq9fTLw
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18.01.2022 22:12 Ответить
НАТО! Окуповуйте вже. Заібалісь ждать.
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18.01.2022 22:19 Ответить
Да все давно понятно. Ну прокинули с Будапештом, умнее будем, только без ядерного оружия. Вот Минские угоды - это сила, а Будапешт - макулатура.
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18.01.2022 22:43 Ответить
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18.01.2022 22:55 Ответить
Как это все похоже на Белую гвардию или Дни Турбиных. Все, все мыши по норам. Теперь с точностью на 99.9% Путлера не остановит ничто! Но верю, что нервы ему потрепать можно пока не исдохнит скотина, а заодно и всех политиков-олигархов от президента до последнего депутата и олигарха отдать на народный суд.
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18.01.2022 22:55 Ответить
"США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні.", прессекретар Міноборони США Джона Кірбі, ми також не планували, а ось бачиш, як воно вийшло! Думали що "пу#ин" э Путин, а воно *****! Знаэмо, що навіть таракан3% також вважає його ******, але Біларуси сашка3% на шматки порве, хоч і довбойобане (і справка є), але очко жим-жим робе!
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18.01.2022 22:59 Ответить
"США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні.", а вам хіба відомо, що моржова звізда планує?
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18.01.2022 23:06 Ответить
Не планують, а нарощують
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18.01.2022 23:09 Ответить
То казковий довбойоб так хрюкає, що не планує...
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18.01.2022 23:23 Ответить
Разведчики прогнозируют, что вторжение в Украину будет очень коварным.
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19.01.2022 00:50 Ответить
Не всё порой идёт по плану.
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19.01.2022 07:57 Ответить
 
 