"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", - Минобороны США

США не планируют увеличивать количество своих военных в Украине. В стране в качестве инструкторов находятся бойцы национальной гвардии штата Флорида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", – сказал Кирби, добавив, что в стране остаются военнослужащие Нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.

Представитель Пентагона добавил, что пока ничего не известно о поставках дополнительной военной помощи в Украину. По его словам, США оценивают потребности украинских вооруженных сил и ищут способы укрепления обороноспособности страны.

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