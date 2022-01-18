"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - Міноборони США
США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні. У країні в якості інструкторів знаходяться бійці Національної гвардії штату Флорида.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі.
"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - сказав Кірбі, додавши, що в країні залишаються військовослужбовці Нацгвардії Флориди в якості інструкторів.
Представник Пентагону додав, що поки нічого не відомо про постачання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, США оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни.
Топ коментарі
+9 Павло ШОвте
показати весь коментар18.01.2022 22:04
+8 Roman Sepp
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+8 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.01.2022 22:03
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На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
_Не надо. Не надо "искать". Не надо трепаться. Просто давайте вооружение!
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