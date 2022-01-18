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Новини Війна
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"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - Міноборони США

США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні. У країні в якості інструкторів знаходяться бійці Національної гвардії штату Флорида.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі.

"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - сказав Кірбі, додавши, що в країні залишаються військовослужбовці Нацгвардії Флориди в якості інструкторів.

Представник Пентагону додав, що поки нічого не відомо про постачання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, США оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни.

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Пентагон (1432) США (23065) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+9
В Кремле обеспокоены заявлениями США и Британии о возможности поставок вооружений Украине, включая ПЗРК, это чрезвычайно опасно - Песков.

На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
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18.01.2022 22:04
+8
Ихтамнет - это игра, в которую можно играть вдвоём
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18.01.2022 21:58
+8
Война уже идет откройте глаза. Это вы сидите на диване...
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18.01.2022 22:03
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З московією за Україну ні хто не хоче воювать. Зассиклі.
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18.01.2022 21:54 Відповісти
Война уже идет откройте глаза. Это вы сидите на диване...
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18.01.2022 22:03 Відповісти
Михаил а во вторых это ты где то в центре страны живёшь а я на соприкосновении и не тебе волаты про войну.
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18.01.2022 22:08 Відповісти
Что мне делать только я решаю. А тебе не надо на других кивать раз сам ничего не делаешь.
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18.01.2022 22:14 Відповісти
Вася я уже снят с учёта в военкомате в силу возраста извините
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18.01.2022 22:18 Відповісти
Т.е. вы возрастной игрок, а бог ума не послал. Тут ни я ни Запад вам ничем помочь не можем)
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18.01.2022 22:24 Відповісти
Так утилизируй свою тушку,сделай мир чище кацапа.
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18.01.2022 22:28 Відповісти
Пнх
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18.01.2022 22:29 Відповісти
Выйди в окно пивень
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18.01.2022 22:31 Відповісти
Вася, а твой старческий возраст дает тебе возможность пользоваться интернетом и гадить в нем? Вася, а в каком федеральном округе рабсии ты живешь на самом деле?
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18.01.2022 22:32 Відповісти
Так её вообще нет, присутности.
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18.01.2022 21:54 Відповісти
простые украинские водители, менеджеры, програмисты, учителя остановили рсуких под Донецком в 2014! сейчас у нас есть треннированная армия... рсуким будет очень херово!
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18.01.2022 21:57 Відповісти
шоп твой пердак мог спокойно сидеть за компьюретом и строчить куету
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18.01.2022 22:53 Відповісти
Еще будет мобилизация и очень немногие украинские военнообязанные, вчерашние танкисты, мотострелки и др. захотят нарушить закон и избежать призыва. Так что ***** пускай не надеется на хенде хох.
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19.01.2022 00:19 Відповісти
да кто ж его знает? в грузии в 2008 тоже не было-а на тбилиси кацапня не поперла
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18.01.2022 21:57 Відповісти
Ихтамнет - это игра, в которую можно играть вдвоём
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18.01.2022 21:58 Відповісти
К нулю добавить % наращивания, опять будет нуль. Как же можно наращивать то чего нет.
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18.01.2022 21:59 Відповісти
В Кремле обеспокоены заявлениями США и Британии о возможности поставок вооружений Украине, включая ПЗРК, это чрезвычайно опасно - Песков.

На российских танках по Украине ездить крайне опасно!
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18.01.2022 22:04 Відповісти
хай боїться пдр )
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18.01.2022 22:07 Відповісти
Ну не можна вільно поїздити на танку, так тепер ще й не політаєш на винищувачі, фашисти
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18.01.2022 22:12 Відповісти
"...оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни."
_Не надо. Не надо "искать". Не надо трепаться. Просто давайте вооружение!
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18.01.2022 22:04 Відповісти
Лффтлп небольшой. Нахиба ты нижний прочерк в начале абзаца ставишь? Чисто из интереса
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18.01.2022 22:36 Відповісти
Оффтоп
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18.01.2022 22:37 Відповісти
Запробуй отделить абзацы друг от друга пробелом.
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18.01.2022 22:42 Відповісти
Понятно
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18.01.2022 22:45 Відповісти
надо выслать сенаторам США песню "лента за лентою набои подавай", пусть изучают
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18.01.2022 22:05 Відповісти
тут колядку годну підігнали

SLAVALACHIA - Zhe
https://www.youtube.com/watch?v=9kQh3YPxTWM&ab_channel=SLAVALACHIA
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18.01.2022 22:07 Відповісти
був у нас один олега, теж сочіняв, де дівся хз

https://www.youtube.com/watch?v=JPDnjq9fTLw
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18.01.2022 22:12 Відповісти
НАТО! Окуповуйте вже. Заібалісь ждать.
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18.01.2022 22:19 Відповісти
Да все давно понятно. Ну прокинули с Будапештом, умнее будем, только без ядерного оружия. Вот Минские угоды - это сила, а Будапешт - макулатура.
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18.01.2022 22:43 Відповісти
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18.01.2022 22:55 Відповісти
Как это все похоже на Белую гвардию или Дни Турбиных. Все, все мыши по норам. Теперь с точностью на 99.9% Путлера не остановит ничто! Но верю, что нервы ему потрепать можно пока не исдохнит скотина, а заодно и всех политиков-олигархов от президента до последнего депутата и олигарха отдать на народный суд.
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18.01.2022 22:55 Відповісти
"США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні.", прессекретар Міноборони США Джона Кірбі, ми також не планували, а ось бачиш, як воно вийшло! Думали що "пу#ин" э Путин, а воно *****! Знаэмо, що навіть таракан3% також вважає його ******, але Біларуси сашка3% на шматки порве, хоч і довбойобане (і справка є), але очко жим-жим робе!
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18.01.2022 22:59 Відповісти
"США не планують збільшувати кількість своїх військових в Україні.", а вам хіба відомо, що моржова звізда планує?
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18.01.2022 23:06 Відповісти
Не планують, а нарощують
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18.01.2022 23:09 Відповісти
То казковий довбойоб так хрюкає, що не планує...
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18.01.2022 23:23 Відповісти
Разведчики прогнозируют, что вторжение в Украину будет очень коварным.
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19.01.2022 00:50 Відповісти
Не всё порой идёт по плану.
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19.01.2022 07:57 Відповісти
 
 