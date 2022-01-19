Администрация Байдена настроена пессимистично и рассматривает увеличение поставок оружия Украине для защиты от вторжения РФ, — CNN
По информации телеканала CNN, администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине больше оружия для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным собеседников CNN, такие обсуждения "отражают пессимистичный настрой" в Белом доме после того, как дипломатические переговоры с Россией на прошлой неделе не привели к прорыву. Сейчас в США рассматривают варианты, как укрепить способность ВСУ давать отпор РФ в случае нового вторжения.
Американский чиновник сказал телеканалу, что украинской армии могут поставить дополнительные боеприпасы, минометы, противотанковые ракеты Javelin и зенитно-ракетные комплексы, "которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО". По его словам, с пятницы Россия увеличила численность войск возле украинских границ.
Представитель Белого дома добавил, что варианты помощи Украине могут включать дополнительные поставки оружия, "советы" и "помощь в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу против возросшего российского военного присутствия".
В то же время, по информации CNN, обсуждения пока на ранней стадии, а предложения официально не представляли Байдену на утверждение.
"Некоторые члены администрации опасаются увязнуть в усилиях по поддержке антиоккупационных сил и утверждают, что войска США должны уйти, если начнется война", — сообщает CNN.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США негласно утвердила дополнительные $200 миллионов оборонной поддержки для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
20-го party зробить ? Це ж тільки рік. А персонаж на другий термін зібрався.
Сектанти можуть піти в архів новин і перечитати свою маячню.
Он Китай олімпіаду проведе і теж займеться тим, що й рашка.
А Трамп не пропаде. Він давно підлизує Кремлю.
Ми в курсі, Ведано. Адже він за один термін не встиг виконати план ***** з розвалу Штатів.
Знову ж таки, не розумію, яким боком до даної новини Трамп.
Байден збирається балотуватися на другий термін
Я мала на увазі саме це, про що й написала.
А що в Штатах - стежу.
- Ведано, у тебе ж, окрім "другого терміну", було ще і про "наурядував знаменито" (це про що, до речі?), і про "20-го party" (тут я розумію, про що), і про "сектантів та їх маячню" (здогадуюсь, у чий горóд цей камінь). Трамп має безпосереднє відношення не до даної новини, а до твого комента, особливо в частині про "сектантів".
Доброго
вечорадня. (У тебе ж часова різниця з Україною годин 8-9?)
Я прокоментувала новину, як вважаю за потрібне: маю право на думку.
"Сектанти" то було якраз про "животворящого" (с)
В мій город теж кидають і кидають. І нічого.
Для мене дискусія щодо виборів 2020 у Штатах закрита. В принципі, її й не було - бо все заспамлювалося і людей обзивали і принижували (не лише мене). Висловлюватися не давали.
Залишайтесь здорові.
Пане Фрол Медвепут,
Ми завжди гарно з Вами спілкувалися, я вважаю Вас розсудливою та коректною людиною і нічого проти Вас особисто не маю.
Так, виникли непорозуміння та розбіжності в поглядах, це - нормально і так буває.
Я не завжди білий пухнастий зайчик. Така, як є.
Сподіваюся, що нам вдасться і надалі ділитися думками спокійно і з повагою.
Тим більше, сьогодні - велике свято. Сердитися і сваритися не можна.
Интресно , а немцы И ПРОДУКТЫ ОТКАЖУТСЯ УКРАИНЕ ПОСТАВЛЯТЬ ?
А продукты ? ( хотя на фиг они Украине нужны за их цены - но все равно вопрос принципа)
Теперь относительно ГТС: Для Украины это страховка и козырь. ГТС дает безопасность о ненападении орков (т.е. таких, как ты мразей) и грех не воспользоваться такой страховкой. Это оружие.
Я не пользуюсь твоим вонючим газом. А по крайней мере, когда у власти Украины были проукраинскими газ поставлялся из Европы. И плевать, что сначала он зашел туда из Параши.
Двуличные - это такие рюзьге твари, как ты и *****. С одной стороны "украинцы наши братья", а с другой "настамнеты" пришли убивать "братьев". Я вас двуличных мразей всей душой ненавижу. И при возможности, буду чмырить, а при других мрачных раскладах - убивать.
Сенат - вот сила, что может и обходит его запреты.
https://itc.ua/news/evropejskij-sputnik-sentinel-1b-po-nablyudeniyu-za-stihijnymi-bedstviyami-vyshel-iz-stroya/?fbclid=IwAR23s9-hhP_xSsufIDWUhr29dXJcFYmfhBrIbceClVr5zEvwx0lRj3PaZkQ
По словам дипломата, информация о переброске войск РФ в Беларусь под видом подготовки к маневрам вызывает опасения.
"Это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Беларуси под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера.
Я считаю, что для белорусов причастность Беларуси к такому нападению будет совершенно неприемлемой."
Фильм "Шуллер"
охрененные советники, такие решение низведут США до уровня третьесортных стран со всеми вытекающими, хотя думаю то не советники, а ********** агентура
Куди піти, звідки піти? Хтось щось зрозумів? Переклад, ...ля.