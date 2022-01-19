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Новости Агрессия России против Украины Война
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Администрация Байдена настроена пессимистично и рассматривает увеличение поставок оружия Украине для защиты от вторжения РФ, — CNN

Администрация Байдена настроена пессимистично и рассматривает увеличение поставок оружия Украине для защиты от вторжения РФ, — CNN

По информации телеканала CNN, администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине больше оружия для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным собеседников CNN, такие обсуждения "отражают пессимистичный настрой" в Белом доме после того, как дипломатические переговоры с Россией на прошлой неделе не привели к прорыву. Сейчас в США рассматривают варианты, как укрепить способность ВСУ давать отпор РФ в случае нового вторжения.

Американский чиновник сказал телеканалу, что украинской армии могут поставить дополнительные боеприпасы, минометы, противотанковые ракеты Javelin и зенитно-ракетные комплексы, "которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО". По его словам, с пятницы Россия увеличила численность войск возле украинских границ.

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Представитель Белого дома добавил, что варианты помощи Украине могут включать дополнительные поставки оружия, "советы" и "помощь в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу против возросшего российского военного присутствия".

В то же время, по информации CNN, обсуждения пока на ранней стадии, а предложения официально не представляли Байдену на утверждение.

"Некоторые члены администрации опасаются увязнуть в усилиях по поддержке антиоккупационных сил и утверждают, что войска США должны уйти, если начнется война", — сообщает CNN.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США негласно утвердила дополнительные $200 миллионов оборонной поддержки для Украины.

Автор: 

оружие (10224) США (26860) CNN (117)


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Топ комментарии
+44
Германия - союзник страны-помойки. Относиться к Германии следует соответственно.
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19.01.2022 01:58
+32
Так они мало того, шо сами продавать отказались, а еще и блокировали продажи из других стран НАТО. Нехай подавятся своими сосисками.
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19.01.2022 02:04
+25
Будут поставлять озабоченность,вагонами
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19.01.2022 01:57
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Наурядував "козачок" знаменито.

20-го party зробить ? Це ж тільки рік. А персонаж на другий термін зібрався.
Сектанти можуть піти в архів новин і перечитати свою маячню.

Он Китай олімпіаду проведе і теж займеться тим, що й рашка.
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19.01.2022 01:53 Ответить
Привет
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19.01.2022 01:55 Ответить
Особисто я не чекав що Байден тут же розв'яже ядерну війну.
А Трамп не пропаде. Він давно підлизує Кремлю.
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19.01.2022 08:17 Ответить
До чого тут Трамп ?
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19.01.2022 08:46 Ответить
США не Украина:там ПАРТИЯ решает,что будет делать ЛИДЕР.Да и "лидеров" там меняют постоянно.А ссыкливость демократом и любовь к РФ давно известны всем.Сам Байден по молодости,во время визитов в РФ любил подлизаться.Сомневаюсь,что бескорыстно.У нас же все наоборот:чуваки создают свои партии и царствуют.
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19.01.2022 09:55 Ответить
А персонаж на другий термін зібрався. ©
Ми в курсі, Ведано. Адже він за один термін не встиг виконати план ***** з розвалу Штатів.

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19.01.2022 10:05 Ответить
Добрий день, пане Фрол Медвепут.

Знову ж таки, не розумію, яким боком до даної новини Трамп.



Байден збирається балотуватися на другий термін

Я мала на увазі саме це, про що й написала.
А що в Штатах - стежу.
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19.01.2022 21:05 Ответить
Байден збирається балотуватися на другий термін Я мала на увазі саме це, про що й написала.
- Ведано, у тебе ж, окрім "другого терміну", було ще і про "наурядував знаменито" (це про що, до речі?), і про "20-го party" (тут я розумію, про що), і про "сектантів та їх маячню" (здогадуюсь, у чий горóд цей камінь). Трамп має безпосереднє відношення не до даної новини, а до твого комента, особливо в частині про "сектантів".
Доброго вечора дня. (У тебе ж часова різниця з Україною годин 8-9?)
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19.01.2022 23:07 Ответить
Я не спілкуюся в такому тоні. Якщо Вам хочеться з кимось посваритися, то знайдіть собі.
Я прокоментувала новину, як вважаю за потрібне: маю право на думку.
"Сектанти" то було якраз про "животворящого" (с)

В мій город теж кидають і кидають. І нічого.
Для мене дискусія щодо виборів 2020 у Штатах закрита. В принципі, її й не було - бо все заспамлювалося і людей обзивали і принижували (не лише мене). Висловлюватися не давали.

Залишайтесь здорові.
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20.01.2022 00:24 Ответить
Успіхів тобі в усьому.
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20.01.2022 01:43 Ответить
Дякую. Вам теж.

Пане Фрол Медвепут,

Ми завжди гарно з Вами спілкувалися, я вважаю Вас розсудливою та коректною людиною і нічого проти Вас особисто не маю.
Так, виникли непорозуміння та розбіжності в поглядах, це - нормально і так буває.
Я не завжди білий пухнастий зайчик. Така, як є.

Сподіваюся, що нам вдасться і надалі ділитися думками спокійно і з повагою.

Тим більше, сьогодні - велике свято. Сердитися і сваритися не можна.
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20.01.2022 02:10 Ответить
Absolutely!
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20.01.2022 09:30 Ответить
який жахливий жах, хіба мона так зрання з людями?
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20.01.2022 14:07 Ответить
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20.01.2022 14:44 Ответить
Кстати , про НОЖКИ БУША. Их тоже надо в Украину поставлять , бо кормить народ надо и во время войны .
Интресно , а немцы И ПРОДУКТЫ ОТКАЖУТСЯ УКРАИНЕ ПОСТАВЛЯТЬ ?
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19.01.2022 01:54 Ответить
Будут поставлять озабоченность,вагонами
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19.01.2022 01:57 Ответить
Германия - союзник страны-помойки. Относиться к Германии следует соответственно.
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19.01.2022 01:58 Ответить
И все таки интресно - оружие они отказались продавать .
А продукты ? ( хотя на фиг они Украине нужны за их цены - но все равно вопрос принципа)
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19.01.2022 02:01 Ответить
Так они мало того, шо сами продавать отказались, а еще и блокировали продажи из других стран НАТО. Нехай подавятся своими сосисками.
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19.01.2022 02:04 Ответить
Пару часов тому назад смотрел "Настоящее Время". Там статистика такова: Германия лидирует по симпатиям к Мордору. Объяснение было таково: "Сильное лобби, пропаганда RT, скупка политиков и журналистов". А когда на улицах Маасквы спрашивали у лаптей относительно того, "есть ли у ***** друзья", то почти все указали на Берлускони и Меркель. И это статистика. Отсюда и любовь ФРГ к оркам.
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19.01.2022 08:36 Ответить
Выше я писал о том, что твои хозяева скупили немцев, лапоть.
Теперь относительно ГТС: Для Украины это страховка и козырь. ГТС дает безопасность о ненападении орков (т.е. таких, как ты мразей) и грех не воспользоваться такой страховкой. Это оружие.
Я не пользуюсь твоим вонючим газом. А по крайней мере, когда у власти Украины были проукраинскими газ поставлялся из Европы. И плевать, что сначала он зашел туда из Параши.
Двуличные - это такие рюзьге твари, как ты и *****. С одной стороны "украинцы наши братья", а с другой "настамнеты" пришли убивать "братьев". Я вас двуличных мразей всей душой ненавижу. И при возможности, буду чмырить, а при других мрачных раскладах - убивать.
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19.01.2022 09:09 Ответить
Украина сама может поставлять продукты . На счет цен так они такие же .
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19.01.2022 05:03 Ответить
В отличие от Вас, страна Вашего проживания США относится к ФРГ достаточно дружелюбно.
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19.01.2022 04:19 Ответить
США, в отличие от Украины, не угрожают орды дикарей с трех сторон.
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19.01.2022 04:27 Ответить
Кацап, прежде чем кому-то пенять, изучи историю завоевания Сибири. И, в отличии от лапотной парашии, с Великобританией и США приходит цивилизация. Нравитья ли это аборигенам - вопрос второй. Но это не возврат в средневековье и в рабство как в случае парашии
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19.01.2022 09:56 Ответить
Сегодня в США насчитывается 550 индейских племен, официально признанных федеральным правительством. Общая численность американских индейцев составляет около 5 млн. человек, 2/3 из которых проживает в 275 индейских резервациях. Формально американское законодательство признает за резервациями права штатов, но для некоторых резерваций действуют определенные льготы и послабления - в частности, разрешен игорный бизнес. Последний в значительной степени и является основным источником дохода для жителей многих резерваций, наряду с туризмом. Кроме того, индейцы имеют право безакцизной торговли алкогольной и табачной продукцией на территории резерваций.
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19.01.2022 11:45 Ответить
А в ответ ФРГ относится как потаскушка которая живет на содержании , но лезет в кровать к куйлу .
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19.01.2022 05:01 Ответить
Президент потрібен Україні, справжній Верховний; а вже зброя від союзників - то в другу чергу...
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19.01.2022 02:08 Ответить
нарешті ЗРК дадуть!
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19.01.2022 03:04 Ответить
Дадуть, не дадуть не знаю. Это ведь Байден сказки расказывает, который тормозит и блокирует всю помощь и санкции.
Сенат - вот сила, что может и обходит его запреты.
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19.01.2022 09:31 Ответить
Також досить дивно виглядає ця новина ...

https://itc.ua/news/evropejskij-sputnik-sentinel-1b-po-nablyudeniyu-za-stihijnymi-bedstviyami-vyshel-iz-stroya/?fbclid=IwAR23s9-hhP_xSsufIDWUhr29dXJcFYmfhBrIbceClVr5zEvwx0lRj3PaZkQ
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19.01.2022 03:11 Ответить
Давно пора. Час грає не за нас.
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19.01.2022 03:44 Ответить
Войска России могут вторгнуться в Украину с северного направления - с территории Беларуси - во время российско-белорусских учений. Такое предположение выразила представитель Госдепартамента США.

По словам дипломата, информация о переброске войск РФ в Беларусь под видом подготовки к маневрам вызывает опасения.

"Это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Беларуси под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера.
Я считаю, что для белорусов причастность Беларуси к такому нападению будет совершенно неприемлемой."
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19.01.2022 03:49 Ответить
пусть оружие поставляют . открытого вторжения все равно не будет . гарантию даю.
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19.01.2022 05:02 Ответить
А мо....зброю!?
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19.01.2022 07:35 Ответить
Лучше его иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь!
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19.01.2022 09:32 Ответить
Лучше взять то шо не надо, а вдруг оно надо....©.
Фильм "Шуллер"
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19.01.2022 11:50 Ответить
ху@ло в шоці, що кєтай вигнав його з КЗ, тому йадом ляпає на Україну
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19.01.2022 07:36 Ответить
"Деякі члени адміністрації побоюються загрузнути в зусиллях підтримки антиокупаційних сил і стверджують, що війська США мають піти, якщо почнеться війна", - повідомляє CNN
охрененные советники, такие решение низведут США до уровня третьесортных стран со всеми вытекающими, хотя думаю то не советники, а ********** агентура
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19.01.2022 08:19 Ответить
Спасибо США за всю помощь. У меня только один вопрос: Почему Великобритания работает намного быстрее и решительнее? Вспомним проход военного корабля ее Величества возле вод Крыма, чем просто удивили весь мир, а парашников напугали? А поставки ПТРК, которые сейчас идут? Взяли молча и оперативно поставили без бла-бла-бла перед этим. Это тоже было неожиданностью. Британцы конечно удивили. Респект им!
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19.01.2022 08:21 Ответить
саливенн не оправдывает возложенных рузге задач. ЭРА ТАНЦЕВ ШМАНЦЕВ ОБАМЫ фактически закончилась. Уже рузге называет Саливена как неназванный источник в Белом Доме, таки прав был Андрей Пионтковский, когда предрекал неудачу рузге на саливеновском фронте. Клан Обамы-Клинтонов постарел, утратил лоск зычный голос правды пропал, появился старческий шепот. Салливен не сыграл той роли, как помощник по нацбезу Джона КУеннеди осенью 1962 года, кстати тоже ирландец, Все их проблемы начались, когда иранцы записали переговоры Керри и Лаврова в туалете гостинницы в Дели. И уже Иран не тот, Индия послала рузге оружием, Китай шипит, о Х бьет в бубен и гоняется за каким то шаманом. Видны только судороги
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19.01.2022 10:24 Ответить
Що варті слова ліваків. Вже більше року обіцяють щось поставити. чимось допомогти. Поки тільки слова. Трамп сказав - Трамп зробив. Байден наобіцяв, і поки нічого.
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19.01.2022 10:54 Ответить
"Деякі члени адміністрації побоюються загрузнути в зусиллях підтримки антиокупаційних сил і стверджують, що війська США мають піти, якщо почнеться війна", - повідомляє CNN.
Куди піти, звідки піти? Хтось щось зрозумів? Переклад, ...ля.
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19.01.2022 11:28 Ответить
А де найвеличніший підер **********? Куди зник?
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19.01.2022 12:59 Ответить
ми також настроєні песимістично
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19.01.2022 13:01 Ответить
 
 