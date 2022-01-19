Администрация Байдена настроена пессимистично и рассматривает увеличение поставок оружия Украине для защиты от вторжения РФ, — CNN

По информации телеканала CNN, администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине больше оружия для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным собеседников CNN, такие обсуждения "отражают пессимистичный настрой" в Белом доме после того, как дипломатические переговоры с Россией на прошлой неделе не привели к прорыву. Сейчас в США рассматривают варианты, как укрепить способность ВСУ давать отпор РФ в случае нового вторжения.

Американский чиновник сказал телеканалу, что украинской армии могут поставить дополнительные боеприпасы, минометы, противотанковые ракеты Javelin и зенитно-ракетные комплексы, "которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО". По его словам, с пятницы Россия увеличила численность войск возле украинских границ.

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Представитель Белого дома добавил, что варианты помощи Украине могут включать дополнительные поставки оружия, "советы" и "помощь в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу против возросшего российского военного присутствия".

В то же время, по информации CNN, обсуждения пока на ранней стадии, а предложения официально не представляли Байдену на утверждение.

"Некоторые члены администрации опасаются увязнуть в усилиях по поддержке антиоккупационных сил и утверждают, что войска США должны уйти, если начнется война", — сообщает CNN.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США негласно утвердила дополнительные $200 миллионов оборонной поддержки для Украины.