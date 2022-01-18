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В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО

На первом заседании сессии Госдумы РФ депутаты обсуждали возможный военный конфликт с Украиной, странами Запада и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о подготовке к продвижению НАТО в Украину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал ультиматум Путина Западу, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал падение доллара и "роспуск" Евросоюза.

"Надо не упустить шанс, и мы станем великим государством", — сказал Жириновский. По его словам, в 2024 году выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. А деньги надо вкладывать в рубли. Жириновский на заседании даже спрогнозировал войну весной этого года.

Смотрите также: "НАТО стремится оккупировать Украину и ищет обоснования для введения своих войск", – спикер Госдумы РФ Володин. ВИДЕО

Автор: 

Госдума (1261) Жириновский Владимир (502) Зюганов Геннадий (100) россия (95687) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+51
Вздор маразматиков покрывшихся уже струпьями
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18.01.2022 22:45
+42
забавно, що жирик сам тримає свої гроші в Европі та сша)
як й своїх внуків..
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18.01.2022 22:46
+32
Эти психи еще дебильнее, чем наше зебилье,
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18.01.2022 22:47
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Страница 2 из 2
Там влада грабує власний народ як не в себе, держава з найбільшою кількістю ресурсів у світі, продає народні ресурси на сотні мільярдів, там вся комуналка та освіта повинна бути безплатною для громадян, ще й повинні кожному громадянину частку доходу від продажу ресурсів платити, а замість цього народу дулю, гроші собі на рахунки за кордон.
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18.01.2022 23:46 Ответить
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18.01.2022 23:49 Ответить
ерефія вже обігнала Великобританію по нафті.
Бритам підкрався капець, пацаки вже в курсі
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19.01.2022 00:06 Ответить
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19.01.2022 00:14 Ответить
Хороший кликбейт. Жаль это оказался всего лишь Жирик.
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18.01.2022 23:46 Ответить
Старые пи..расы неугомонятся
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18.01.2022 23:50 Ответить














Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1483536035036413956 1 ч



Терміновий стрим з Вашингтону: залишився вирішальний раунд, щоб уникнути нападу РФ на НАТО і Україну

https://www.youtube.com/watch?v=64zEF6mdvXI
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18.01.2022 23:53 Ответить
Россияне после услышанного все ломанулись в обменники" менять доллары, евро, фунты" на деревянные рубли. Смех и грех.
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18.01.2022 23:55 Ответить
вони долари не купляють, для них "фуфль превыше всего"
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19.01.2022 00:03 Ответить
Не скорее всего они побегут менять рубли на " Боярышник", спички, соль, свечки, туалетную бумагу ( зима- лапухов нет)
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19.01.2022 00:06 Ответить
зараз також родичка каже що тільки рублі, на купівлю доларів фуфлів банально не вистачає
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19.01.2022 10:43 Ответить
, тобі від бояришника помудилось, убогий.
кацап як не перекрутить фразу то не проживе
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19.01.2022 11:22 Ответить
виноград привитий на бульбі дає забористу самогонку
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19.01.2022 14:32 Ответить
А у себя в стране, в магазине, долларами можете рассчитаться?) Такую херню сморозили)))
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19.01.2022 14:21 Ответить
Так и у вас в магазинах рубли, но у вас почему то оказались доллары, которые пришлось менять))) Я задал вопрос, у себя в магазинах тоже долларами можете рассчитаться?))) Зачем вы покупали доллары, если не можете ими рассчитаться У СЕБЯ в магазинах?))) Или вы так и не поняли чего сморозили?)
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19.01.2022 15:02 Ответить
Это ваши слова? "То есть по вашему россиянин сначала идёт в банк и покупает доллары, а потом опять в банк меняет на рубли и магазин. Вряд ли они такие ипанутые"))) И зачем вы покупали доллары?)))
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19.01.2022 15:04 Ответить
Я задал вам вопрос))) Зачем вы меняли валюту, если в магазине У ВАС все за рубли?))) Вы ипанутый, согласно вашего же определения?)))
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19.01.2022 15:24 Ответить
старі маразматики будуть в лохокасабів долари викупляти, щоб "не пропали"
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19.01.2022 00:02 Ответить
Дочка Лаврова услышала и пошла переезд готовить в рашку, она только в лучшей стране жить согласна. Раньше она считала лучшей страной США, после слов Зюганова она передумала.
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19.01.2022 00:04 Ответить
зачем весь этот бред нам ПРЕДОСТАВЛЯТЬ для чтения???
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19.01.2022 00:10 Ответить
Видимо, чтобы лишний раз напомнить, что этот бред для них политикой зовётся.
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19.01.2022 08:53 Ответить
Тоже иногда задаюсь подобным вопросом, ведь все эти шедевры предназначены для внутренего потребления, так сказать подкормка бабушеккуйла.
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19.01.2022 10:25 Ответить
73% решайте ******...
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19.01.2022 00:10 Ответить
хм шо они там решают? Они даже трусы не могут себе поменять
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19.01.2022 01:01 Ответить
питання модератору. Чи правий був Нємцов?

https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
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19.01.2022 00:21 Ответить
покойный Немцов о путине"он *******!" занавес
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19.01.2022 00:29 Ответить
Вышли что-то порычали, поорали. Орки
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19.01.2022 00:38 Ответить
я думал только у нас в раде идиоты - но у них только один Жириновский стоит 5 Зеленских
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19.01.2022 00:39 Ответить
цей педік скоро на скелях Довбуша буде вештатись. Які ці смерди близькозорі і передбачувані.
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19.01.2022 00:45 Ответить
О ! Щось дуже потужне персонажі прийняли.
А відповідного заспокійливого нема.

Клініка.
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19.01.2022 00:45 Ответить
Зона победившего бандитизма и мракобесия желает расшириться.
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19.01.2022 00:51 Ответить
Подготовка на Рашки идет полным ходом военном плане....все может начаться февраль-март!
на Донбассе.. планы РФ расширить границы Донецка и Луганска.
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19.01.2022 01:38 Ответить
Е#анутым нет покоя..
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19.01.2022 01:41 Ответить
"Треба не прогаяти шанс, і ми станемо великою державою" Жиріновський

Вот те раз!!! А **** кацапы орут везде, что они великая держава?

Вот, когда США развалятся, а на мировых биржах станут вкладываться в рубль, так и станут кацапы великими. Т.е., когда рак на горе свиснет.
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19.01.2022 02:32 Ответить
Гордон сам собі задає питання і сам на них по заготовочках відповідає, типу там таксист в нього щось спитав, чи там ще хтось видуманий в нього щось запитав..., це ж самі стандартні маніпуляції.
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19.01.2022 02:46 Ответить
95-й роиский квортал
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19.01.2022 03:25 Ответить
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19.01.2022 03:46 Ответить
Ті скажени смердюки несуть херню, а де сховається головний пєдофіл? Що, хоч одна розвідка у світі не знає де його схованка? Невже, як Бен Ладана дістати та вбити не можна?
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19.01.2022 03:59 Ответить
Потому как гитлеров надо останавливать вовремя, пока они окончательно не сбрендили. А не печатать их на обложках "Тайм", пиарить и пожимать им ручки.
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19.01.2022 06:40 Ответить
Украина всегда была буферным государством, потому нам придётся испытать начало конца умом непонятного образования под названием Расея, будут жертвы и до хрена и это сильно обозлит не только Украинский народ ,но и советский нарид Украины, который тянется к Мацкве, нация станет единой , что плохо для Кремля, потом начнётся Гражданская война во всех колониях Московии, Китай возьмёт своё, на территории бывшей Расеи появятся новые независимые государства..
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19.01.2022 07:48 Ответить
Это говорила пожилая женщина с Болгарии
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19.01.2022 09:32 Ответить
Ти то чого хвилюєшся, ти ж типу "бєларус"? 😁
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19.01.2022 13:11 Ответить
Мені от цікаво- ці клоуни реально вірять, шо їх хтось тут в Україні боїться ?
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19.01.2022 07:59 Ответить
Анекдот в том, чио если России таки удастся напугать запад, то в военной доктрине НАТО прописан.... привентивный ядерный удар
Ядерный удар по всей территории России.
Т.е. при реальной угрозе, если её таковой сочтёт запад, у этого же запада будет единственный шанс снять угрозу в виде первого удара.
Поэтому перед кремлём стоит взаимоискючающая задача: напугать запад, но так, чтобы он не испугался. А просто начал колебаться на верхней точке.
При этом мордор использует ту же стратегию привентивного удара против Украины. Зная, что та способна исключительно на оборону и зная, что тактики привентивного удара от туда не прилетит. Поэтому можно угрожать сколько угодно. Можно доводить ситуацию до накала и даже выше.
Единственное чего боится кремль - это реакции запада.
Кремль "смело" выдвинул ультиматум западу, но почемуй то забыл озвучить классически, что кремль сделает западу в случае выполнения ультиматума.
Это очень слабая позиция угрожать одному сильному нападением на другого. Т. е. кремль сам признает, что тягаться с западом ему не по зубам.
О каком таком вяличии может тогда идти речь?
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19.01.2022 08:20 Ответить
При реальной угрозе, т.е. завтра аойна, шансы хоть что то сохранить есть у того, кто нанесет первый удар.
Перед неминуемой угрозой никто не будет думать об ответном ударе. Рубикон будет перейден, решение будет принято, обратного пути просто нет.
Не выстрелишь ты - тебя убьют.
Кто выстрелит первым, у того есть шанс хоть что то сберечь.
Для привентивного удара используется всё имеющееся ядерное оружие, но первыми целями для крылатых ракет будут именно носители ядерного оружия противника.
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19.01.2022 08:35 Ответить
Ядерное сдерживание подразумевает один нюанс о котором вслух предпочитают не говорить. Первый удар действительно и логично наносится по военным объектам, чтобы ослабить ответный. Но ответный уже наносится не по ракетным шахтам противника, которые уже пусты, а по наиболее густонаселённым целям либо критической инфраструктуре - по мегаполисам, плотинам водохранилищ и т.п. Поэтому нападающий несёт гораздо большие потери, чем отвечающий.
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19.01.2022 09:12 Ответить
Я дико извиняюсь, но если вас завтра убьёт какой то полудурок, то вы тупо будете стоять и ничего не делать? Ведь этот полудурок исплртит вам костюм и забрызгает его кровью. Неси потом этот костюм после смерти в химчистку. Зашивай дырку от пули.
Единствнный шанс в этой ситуации выжить - это выстрелить первым. Другого не дано.
И привентивный удар наносится не только по носителям ядерного оружия, но и по всей территорми, по всем объектам и по всем мегаполисам.
С минимальной разницой по времени между ударами по носителям и по мегаполисам. Там только для удара по Москве запланировано около 10 целей.
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19.01.2022 09:38 Ответить
Для тех кто в бронепоезде разжевываю ситуацию.
Кремль настолько запугал запад, что тот абсолютно уверен, что например в 12 часов запад будет атакован ядерными ударами с территории России, если до этого времени запад не приползёт на коленях к вяличайшему и не промычит покорное " чего изволите, о поведитель?"
Ползать никто не собирается. И чтобы вы делали? Ждали бы 12 часов, чтобы пускать "ответные" ракеты?
А может неадекваты запустят ракеты не в 12, а в 11.30?
Всё, что вы можете сделать - это сыграть на опережение и там что будет, то будет.
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19.01.2022 10:40 Ответить
в подпол - погана ідея, бо будинки скоріш за все впадуть і привалять зверху.
Треба десь на вулиці в окоп ховатися
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19.01.2022 13:16 Ответить
Исходя из выше описанного становиься понятно, что для разрядки ситуации запад должен не умиротворять беспредельщика, а наоборот " испугаться" . Т.е. начать подготовку к привентивному удару. Хотя какой же он будет привентивный, если к нему публично готовиться?
Но напомнить о доктрине можно.
Потом можно сказать, что страх перед Россией нарастает с каждым днем.
Тогда бы уже кремль перепугался, что страх на западе дойдёт до критической точки невозврата и тогда бы сам кремль искал бы пути разрядки.
Ситуация абсурдна по своей сути и даже трагикомична, но это реальность.
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19.01.2022 08:28 Ответить
це зайвий раз доводить, що у кремлі просто нездатні прораховувати наслідки далі ніж на один-два кроки
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19.01.2022 13:17 Ответить
Дупа фантастических авантюристов...
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19.01.2022 08:16 Ответить
Совок головного мозга оказался очень серьезной болезнью.
Вакцины нет, 6-я часть суши заражена.
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19.01.2022 08:48 Ответить
Що можна чекати від рашиськоі мерзоти окрім ,брехні ,цинізму ненависті до інших народіва і печерного шовінізму, вони ще живуть в 17 столітті На жаль захід живе ілюзіями що можна з ними домовитись ні не домовитись ,лише замороження рахунків всіх високопосадовців і олігархів і нафтове ембарго може трохи протверезити.
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19.01.2022 09:10 Ответить
Ціна питання - вода в Крим, в першу чергу. Крим приходить в свій природній стан.
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19.01.2022 09:11 Ответить
"воду в крим" можна подати з материка.
Це їх не цікавить. Для бази ВМФ там води достатньо а питання виживання аборигенів кремль особливо не турбує - тим більше вони і не бунтують
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19.01.2022 13:20 Ответить
Путін робить з Криму цукерку, тому і вода у кримчан з крану має бути ідеальною і без обмежешь кількості. Ставить газогенератори Сіменса, Австрія будує оперний театр. Вода це основна мета.
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23.01.2022 03:42 Ответить
Тобто без "пабєданоснаї" війни з Україною - ********* "великою державою" не стати?

Добре, добре. Бо це означає, що ********* вже ніколи не бути "вєлікою". Бо "пабєданосної" війни з Україною не буде.
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19.01.2022 09:52 Ответить
Феерический *******... живучий падла, еще не сдох... Ничего, вопрос короткого времени.
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03.03.2022 07:54 Ответить
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