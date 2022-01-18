В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО

На первом заседании сессии Госдумы РФ депутаты обсуждали возможный военный конфликт с Украиной, странами Запада и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о подготовке к продвижению НАТО в Украину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал ультиматум Путина Западу, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал падение доллара и "роспуск" Евросоюза.

"Надо не упустить шанс, и мы станем великим государством", — сказал Жириновский. По его словам, в 2024 году выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. А деньги надо вкладывать в рубли. Жириновский на заседании даже спрогнозировал войну весной этого года.

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