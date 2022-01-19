Адміністрація Байдена налаштована песимістично і розглядає збільшення постачання зброї Україні для захисту від вторгнення РФ, — CNN
Зв інформацією телеканалу CNN, адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні більше зброї для протистояння російській агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За даними співрозмовників CNN, такі обговорення "відображають песимістичний настрій" у Білому домі після того, як дипломатичні переговори з Росією минулого тижня не закінчилися проривом. Зараз США розглядають варіанти, як зміцнити здатність ЗСУ давати відсіч РФ у разі нового вторгнення.
Американський високопосадовець сказав телеканалу, що українській армії можуть поставити додаткові боєприпаси, міномети, протитанкові ракети Javelin і зенітно-ракетні комплекси, які, ймовірно, надійдуть від союзників по НАТО. За його словами, із п’ятниці Росія збільшила чисельність військ біля українських кордонів.
Представник Білого дому додав, що варіанти допомоги Україні можуть включати додаткові поставки зброї, "поради" і "допомогу в тому, щоб Україна могла продовжувати боротьбу проти більшої російської військової присутності".
Водночас, за інформацією CNN, обговорення поки на ранній стадії, а пропозиції офіційно не подавали Байдену на погодження.
"Деякі члени адміністрації побоюються загрузнути в зусиллях підтримки антиокупаційних сил і стверджують, що війська США мають піти, якщо почнеться війна", — повідомляє CNN.
Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента США затвердила додаткові $200 мільйонів оборонної підтримки для України.
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20-го party зробить ? Це ж тільки рік. А персонаж на другий термін зібрався.
Сектанти можуть піти в архів новин і перечитати свою маячню.
Он Китай олімпіаду проведе і теж займеться тим, що й рашка.
А Трамп не пропаде. Він давно підлизує Кремлю.
Ми в курсі, Ведано. Адже він за один термін не встиг виконати план ***** з розвалу Штатів.
Знову ж таки, не розумію, яким боком до даної новини Трамп.
Байден збирається балотуватися на другий термін
Я мала на увазі саме це, про що й написала.
А що в Штатах - стежу.
- Ведано, у тебе ж, окрім "другого терміну", було ще і про "наурядував знаменито" (це про що, до речі?), і про "20-го party" (тут я розумію, про що), і про "сектантів та їх маячню" (здогадуюсь, у чий горóд цей камінь). Трамп має безпосереднє відношення не до даної новини, а до твого комента, особливо в частині про "сектантів".
Доброго
вечорадня. (У тебе ж часова різниця з Україною годин 8-9?)
Я прокоментувала новину, як вважаю за потрібне: маю право на думку.
"Сектанти" то було якраз про "животворящого" (с)
В мій город теж кидають і кидають. І нічого.
Для мене дискусія щодо виборів 2020 у Штатах закрита. В принципі, її й не було - бо все заспамлювалося і людей обзивали і принижували (не лише мене). Висловлюватися не давали.
Залишайтесь здорові.
Пане Фрол Медвепут,
Ми завжди гарно з Вами спілкувалися, я вважаю Вас розсудливою та коректною людиною і нічого проти Вас особисто не маю.
Так, виникли непорозуміння та розбіжності в поглядах, це - нормально і так буває.
Я не завжди білий пухнастий зайчик. Така, як є.
Сподіваюся, що нам вдасться і надалі ділитися думками спокійно і з повагою.
Тим більше, сьогодні - велике свято. Сердитися і сваритися не можна.
Интресно , а немцы И ПРОДУКТЫ ОТКАЖУТСЯ УКРАИНЕ ПОСТАВЛЯТЬ ?
А продукты ? ( хотя на фиг они Украине нужны за их цены - но все равно вопрос принципа)
Теперь относительно ГТС: Для Украины это страховка и козырь. ГТС дает безопасность о ненападении орков (т.е. таких, как ты мразей) и грех не воспользоваться такой страховкой. Это оружие.
Я не пользуюсь твоим вонючим газом. А по крайней мере, когда у власти Украины были проукраинскими газ поставлялся из Европы. И плевать, что сначала он зашел туда из Параши.
Двуличные - это такие рюзьге твари, как ты и *****. С одной стороны "украинцы наши братья", а с другой "настамнеты" пришли убивать "братьев". Я вас двуличных мразей всей душой ненавижу. И при возможности, буду чмырить, а при других мрачных раскладах - убивать.
Сенат - вот сила, что может и обходит его запреты.
https://itc.ua/news/evropejskij-sputnik-sentinel-1b-po-nablyudeniyu-za-stihijnymi-bedstviyami-vyshel-iz-stroya/?fbclid=IwAR23s9-hhP_xSsufIDWUhr29dXJcFYmfhBrIbceClVr5zEvwx0lRj3PaZkQ
По словам дипломата, информация о переброске войск РФ в Беларусь под видом подготовки к маневрам вызывает опасения.
"Это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Беларуси под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера.
Я считаю, что для белорусов причастность Беларуси к такому нападению будет совершенно неприемлемой."
Фильм "Шуллер"
охрененные советники, такие решение низведут США до уровня третьесортных стран со всеми вытекающими, хотя думаю то не советники, а ********** агентура
Куди піти, звідки піти? Хтось щось зрозумів? Переклад, ...ля.