Адміністрація Байдена налаштована песимістично і розглядає збільшення постачання зброї Україні для захисту від вторгнення РФ, — CNN

Зв інформацією телеканалу CNN, адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні більше зброї для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними співрозмовників CNN, такі обговорення "відображають песимістичний настрій" у Білому домі після того, як дипломатичні переговори з Росією минулого тижня не закінчилися проривом. Зараз США розглядають варіанти, як зміцнити здатність ЗСУ давати відсіч РФ у разі нового вторгнення.

Американський високопосадовець сказав телеканалу, що українській армії можуть поставити додаткові боєприпаси, міномети, протитанкові ракети Javelin і зенітно-ракетні комплекси, які, ймовірно, надійдуть від союзників по НАТО. За його словами, із п’ятниці Росія збільшила чисельність військ біля українських кордонів.

Представник Білого дому додав, що варіанти допомоги Україні можуть включати додаткові поставки зброї, "поради" і "допомогу в тому, щоб Україна могла продовжувати боротьбу проти більшої російської військової присутності".

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Водночас, за інформацією CNN, обговорення поки на ранній стадії, а пропозиції офіційно не подавали Байдену на погодження.

"Деякі члени адміністрації побоюються загрузнути в зусиллях підтримки антиокупаційних сил і стверджують, що війська США мають піти, якщо почнеться війна", — повідомляє CNN.

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента США затвердила додаткові $200 мільйонів оборонної підтримки для України.

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