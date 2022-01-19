РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости
11 757 21

Госдеп опубликовал график сегодняшних встреч Блинкена в Киеве

Госдеп опубликовал график сегодняшних встреч Блинкена в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 19 января, проведут совместную пресс-конференцию в Киеве.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в публичном расписании Блинкена на 19 января, в 10.45 госсекретарь проведет встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. В 12.30 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 14:00 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в 15:30 запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД Украины.

Смотрите: Блинкен прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госдепартамент США (1842) МИД (6968) США (26860) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
в печерный суд пусть заедет
показать весь комментарий
19.01.2022 09:57
+13
и обязательно спросить надо, как там с вагнергейтом дела, кого нашли, кого ищут
показать весь комментарий
19.01.2022 09:59
+13
показать весь комментарий
19.01.2022 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в печерный суд пусть заедет
показать весь комментарий
19.01.2022 09:57 Ответить
зачем в 14 часов суд ОТКАЖЕТ и на крайняк под личное обязательство..и точка у нас самый гумманый суд в мире особенно когда над судьей занесут топор...я в хорошем смысле для Порошенко...
показать весь комментарий
19.01.2022 11:17 Ответить
Небезпечно. Можуть усіх заапештувати
показать весь комментарий
19.01.2022 11:41 Ответить
Так хочется чтоб он облил холодной водой "зеленое" хозяйство, чтоб вспомнили, что в любой момент начнется война с парашей!
показать весь комментарий
19.01.2022 09:57 Ответить
зустріч з Кулебою буде в "Хаяті"?
хай же ж Блінкен і на Печерний суд подивиться
показать весь комментарий
19.01.2022 09:58 Ответить
и обязательно спросить надо, как там с вагнергейтом дела, кого нашли, кого ищут
показать весь комментарий
19.01.2022 09:59 Ответить
И про факт преследования политического оппонента через "независимую" ветвь власти - суд.
показать весь комментарий
19.01.2022 10:13 Ответить
Молодцы!!!! Спасибо Вам!!!! Спасибо АМЕРИКА!!!! Спасибо!!
показать весь комментарий
19.01.2022 10:03 Ответить
черт побери, какой точный коммент, эк вы и копнули зе, в самый мозжечок
показать весь комментарий
19.01.2022 12:07 Ответить
Прямо так перед очима і стоїть - Осел нахиляється до Блінкена і шепче гнусявим голосом- "Тобі личить моє кохання..."
показать весь комментарий
19.01.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 10:20 Ответить
а що Блінкін не знає що головний
Єрмак??
показать весь комментарий
19.01.2022 10:26 Ответить
Так он там тоже будет, причем на обеих встречах.
показать весь комментарий
19.01.2022 10:53 Ответить
https://bin.ua/top/273006-normandsko-vashingtonskij-format-dlya-chego.html Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев

Сложный географический и политический маршрут госсекретаря Энтони Блинкена недвусмысленно намекает, что в ближайшее время Украине придется отражать дипломатический, а не военный штурм. И втягивание России в переговоры - по крайней мере, до того момента, когда подмерзшая земля Донбасса снова раскиснет - является положительным для Украины моментом.

Есть причины подозревать, что нетривиальный маршрут Блинкена - это не "дипломатия последней секунды". Это попытка выяснить сначала с Украиной, а затем с Германией, каким образом США могут дополнить нормандский формат. Или, если это невозможно, какую параллельную ему структуру создать. После чего донести консолидированную позицию Вашингтона, Киева и Берлина в Москву. По всей вероятности, где-то между этими визитами впишется и разговор с главой французского МИД.

Потому что если бы речь шла не о восстановлении нормандского формата, а о российских требованиях относительно "гарантий безопасности" и возможном начале вторжения в Украину, то Блинкен общался бы, конечно, с Зеленским и Лавровым. Но промежуточным звеном в разговоре был бы либо Столтенберг, либо все главы МИД стран-членов НАТО, а не свеженазначенная глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Поэтому хотя угроза полномасштабного вторжения России остается значительной, в ближайшие несколько недель, скорее всего, будут говорить все-таки дипломаты, а не пушки.
показать весь комментарий
19.01.2022 10:48 Ответить
Дуже мало ймовірно, що війна розпочнеться до 22.02.2022.
Китай дуже довго готувався до Олімпіади. Їм потрібна прикута увага до шоу, а не війна в Європі.
А Китаї має, значний вплив на Росію. Нам, нажаль, слід очікувати вторгнення десь в 20-х числах лютого. Якраз в той час, як завершиться олімпіада, та розпочнеться навчання в Білорусі.
показать весь комментарий
19.01.2022 11:49 Ответить
Якщо ще згадати любов кремлядей до нумерології, то 22.02.2022 -- дуже ймовірна дата.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:15 Ответить
Війна вже іде з 2014 року. А широкомашбтабного вторгнення не буде, ні 22.02.2022 ні іншої дати, бо для війни такого масштабу у путіна не має кому воювати. І він не хоче втрачати все те, що за 20 років накрав та ховає на Заході. І його діти живуть в Європі й не спішать повертатись в парашу. Тому все обмежиться гучними заявами, нагнітанням і хороводами воєнних та техніки вздовж кордонів України.
показать весь комментарий
19.01.2022 20:15 Ответить
Ну дай Бог, як кажуть. Жодна нормальна людина не хоче війни. Але здається мені, що війни, в тій чи іншій формі, на жаль не минути.
показать весь комментарий
19.01.2022 22:04 Ответить
А де зустріч з "політичним в'язнем"?!
Де занепокоєння лідерів країн, як це було при політичному переслідуванні Юлі?!
показать весь комментарий
19.01.2022 11:10 Ответить
в макдональдс планують заїхати?)
показать весь комментарий
19.01.2022 12:15 Ответить
заберите зелупу на Гуантанамо! он устал, пусть лет 20 отдохнет)
показать весь комментарий
19.01.2022 14:00 Ответить
 
 