Госдеп опубликовал график сегодняшних встреч Блинкена в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 19 января, проведут совместную пресс-конференцию в Киеве.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в публичном расписании Блинкена на 19 января, в 10.45 госсекретарь проведет встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. В 12.30 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 14:00 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в 15:30 запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД Украины.

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