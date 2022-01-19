Госдеп опубликовал график сегодняшних встреч Блинкена в Киеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 19 января, проведут совместную пресс-конференцию в Киеве.
Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в публичном расписании Блинкена на 19 января, в 10.45 госсекретарь проведет встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. В 12.30 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 14:00 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в 15:30 запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД Украины.
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хай же ж Блінкен і на Печерний суд подивиться
Єрмак??
Сложный географический и политический маршрут госсекретаря Энтони Блинкена недвусмысленно намекает, что в ближайшее время Украине придется отражать дипломатический, а не военный штурм. И втягивание России в переговоры - по крайней мере, до того момента, когда подмерзшая земля Донбасса снова раскиснет - является положительным для Украины моментом.
Есть причины подозревать, что нетривиальный маршрут Блинкена - это не "дипломатия последней секунды". Это попытка выяснить сначала с Украиной, а затем с Германией, каким образом США могут дополнить нормандский формат. Или, если это невозможно, какую параллельную ему структуру создать. После чего донести консолидированную позицию Вашингтона, Киева и Берлина в Москву. По всей вероятности, где-то между этими визитами впишется и разговор с главой французского МИД.
Потому что если бы речь шла не о восстановлении нормандского формата, а о российских требованиях относительно "гарантий безопасности" и возможном начале вторжения в Украину, то Блинкен общался бы, конечно, с Зеленским и Лавровым. Но промежуточным звеном в разговоре был бы либо Столтенберг, либо все главы МИД стран-членов НАТО, а не свеженазначенная глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Поэтому хотя угроза полномасштабного вторжения России остается значительной, в ближайшие несколько недель, скорее всего, будут говорить все-таки дипломаты, а не пушки.
Китай дуже довго готувався до Олімпіади. Їм потрібна прикута увага до шоу, а не війна в Європі.
А Китаї має, значний вплив на Росію. Нам, нажаль, слід очікувати вторгнення десь в 20-х числах лютого. Якраз в той час, як завершиться олімпіада, та розпочнеться навчання в Білорусі.
Де занепокоєння лідерів країн, як це було при політичному переслідуванні Юлі?!