Блинкен прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в твиттере корреспондентка CNN Дженнифер Ганслер.
"Энтони Блинкен прибыл в Киев", – написала она.
Корреспондент CNN также опубликовала соответствующее фото.
"Приветсвуем в Киеве Госсекретаря США Энтони Блинкена!" - позже написало посольство США в Украине в твиттере.
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Може Подоляк, Лещенко приймуть держсекретаря США?
треба показати дурепі всі її "таємні" рахунки та лазаренківські перспективи
всі розуміють, що правова система Заходу - це лише ефективний інструмент, коли українське печерне правосуддя корумповане, продажне, прогнило і тече..
ЗЫ и уж точно не кацапам вмешиваться в наши внутренние дела..