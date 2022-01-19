Блинкен прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в твиттере корреспондентка CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", – написала она.

Корреспондент CNN также опубликовала соответствующее фото.

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"Приветсвуем в Киеве Госсекретаря США Энтони Блинкена!" - позже написало посольство США в Украине в твиттере.