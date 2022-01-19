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Блинкен прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в твиттере корреспондентка CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", – написала она.

Корреспондент CNN также опубликовала соответствующее фото.

Блинкен прибыл в Украину 01

Читайте: Блинкен 19 января встретится с Зеленским и Кулебой, - Госдеп

"Приветсвуем  в Киеве Госсекретаря США Энтони Блинкена!" - позже написало посольство США в Украине в твиттере.

Блинкен прибыл в Украину 02

Автор: 

визит (3088) Госдепартамент США (1842) США (26860) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+34
Українці завжди вітають друзів на своїй землі...
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19.01.2022 09:23
+32
У кацапа вже підгорає...
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19.01.2022 09:25
+21
Вітаємо в Україні.
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19.01.2022 09:24
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Українці завжди вітають друзів на своїй землі...
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19.01.2022 09:23 Ответить
США нежно и преданно любят Ukraine.
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19.01.2022 09:23 Ответить
У кацапа вже підгорає...
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19.01.2022 09:25 Ответить
Вітаємо в Україні.
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19.01.2022 09:24 Ответить
...в Печерский суд...
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19.01.2022 09:36 Ответить
З Водохреща всіх вітаю!
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19.01.2022 09:24 Ответить
Ермак буде приймати? Чи витягнуть все таки Товподятла з коми?
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19.01.2022 09:28 Ответить
Сьогодні судді і прокурорам знов стане зле?
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19.01.2022 09:28 Ответить
Сьогодні навіть і засідання не буде. Перенесуть.
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19.01.2022 09:52 Ответить
І з ким йому тут розмовляти? Де все це наше урядово-приЗЕдентське шобло, у космосі???
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19.01.2022 09:29 Ответить
Белые дорожки строят!
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19.01.2022 09:38 Ответить
Хто там в нас притомний? Рада гуля на Сейшелах, міністр оборони с молодухою кувиркаеться, теж хер зна де, Порошенка по судах тягають.
Може Подоляк, Лещенко приймуть держсекретаря США?
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19.01.2022 09:40 Ответить
будуть тонізуючі звіздюліни?
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19.01.2022 09:36 Ответить
Будет нелоха воспитывать
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19.01.2022 09:37 Ответить
Если найдут. и если он будет в сознании
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19.01.2022 09:44 Ответить
Вітаємо в Україні пане Блінкен!
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19.01.2022 09:37 Ответить
притомному Заходу не треба панькатися з Зелей, яка вже сотні разів обісралася..
треба показати дурепі всі її "таємні" рахунки та лазаренківські перспективи
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19.01.2022 09:38 Ответить
Они не должны решать за украинцев! Получим все чего достойны!
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19.01.2022 09:39 Ответить
..так а Вони і не вирішують за Нас - це ж я(МИ) даємо "добро" на переслідування, за законом, зЕлодія, випадкового прездобола..
всі розуміють, що правова система Заходу - це лише ефективний інструмент, коли українське печерне правосуддя корумповане, продажне, прогнило і тече..
ЗЫ и уж точно не кацапам вмешиваться в наши внутренние дела..
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19.01.2022 09:52 Ответить
Буде попередження про "начало пи.дєца". Я не сказав кому...
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19.01.2022 09:39 Ответить
Скажи який колір - ми здогадаємся.
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19.01.2022 10:02 Ответить
Все еще спят, а он приперся. Президент на сейшелах.
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19.01.2022 09:42 Ответить
Может, он приехал к главному политику в Украине- Порошенко?
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19.01.2022 09:46 Ответить
Може привіз нові фото з Сейшел, в альбом найвеличнішого Осла? А то він сам не встиг пофоткатись.
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19.01.2022 09:47 Ответить
На заднем фоне стоит военно-транспортник С17
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19.01.2022 09:56 Ответить
Чи не завхоз його приймає7
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19.01.2022 10:00 Ответить
Напевно з "подарунками" прилетів
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19.01.2022 10:22 Ответить
То британський. Вони останніми днями один за одним до нас літають. Везуть протитанкові озброєння. Вантажопід'йомність такого літака близько 77 тон
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19.01.2022 10:44 Ответить
БлинКен - вiтаємо!
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19.01.2022 10:15 Ответить
Мочи Зелень, Антоха!
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19.01.2022 10:54 Ответить
Если бы не Штаты, мы бы давно упали в руки ухла. В газовые объятия.
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19.01.2022 11:10 Ответить
Красивый мужчина и умница
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19.01.2022 11:27 Ответить
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19.01.2022 12:28 Ответить
А чому дурбелик Зеленько не зустрічає !?!?! Сильно важний чи що ???
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19.01.2022 15:16 Ответить
 
 