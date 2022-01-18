Блинкен 19 января встретится с Зеленским и Кулебой, - Госдеп
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и ФРГ состоится 18-20 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Госдепа США.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Киев и Берлин 18-20 декабря", - говорится в сообщении.
"Блинкен начнет свою поездку с Киева, Украина, где 19 января встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Секретарь также встретится с работниками и семьями посольства США", - далее Госдеп.
Также 20 января секретарь Блинкен поедет в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические отношения с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнеров наложить на Россию серьезные последствия и серьезные экономические расходы.
Блинкен встретится с министром иностранных дел Анналеной Бербок.
Ранее СМИ сообщали, что 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен.
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