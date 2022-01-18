Блінкен 19 січня зустрінеться із Зеленським та Кулебою, - Держдеп

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та ФРН відбудеться 18-20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держдепу США.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна 18-20 грудня", - йдеться в повідомленні.

"Блінкен розпочне свою поїздку з Києва, Україна, де 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Секретар також зустрінеться з працівниками та родинами посольства США", - додалі в Держдепі.

Також 20 січня секретар Блінкен поїде до Берліну, щоб обговорити нещодавні дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи готовність союзників і партнерів накласти на Росію серйозні наслідки та серйозні економічні витрати.

Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен.

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