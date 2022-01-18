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Блінкен 19 січня зустрінеться із Зеленським та Кулебою, - Держдеп

Блінкен 19 січня зустрінеться із Зеленським та Кулебою, - Держдеп

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та ФРН відбудеться 18-20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держдепу США.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна 18-20 грудня", - йдеться в повідомленні.

"Блінкен розпочне свою поїздку з Києва, Україна, де 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Секретар також зустрінеться з працівниками та родинами посольства США", - додалі в Держдепі.

Також 20 січня секретар Блінкен поїде до Берліну, щоб обговорити нещодавні дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи готовність союзників і партнерів накласти на Росію серйозні наслідки та серйозні економічні витрати.

Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також читайте: Блінкен і Ле Дріан обговорили рішучість швидко реагувати у разі посилення агресії Росії проти України

Автор: 

Держдепартамент США (1639) США (23054) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+21
https://twitter.com/Ukraine_2021 @Ukraine_2021

Держсекретар Ентоні Блінкен їде в Києві у день оголошення запобіжного заходу Порошенку.

Завтра швидку будуть не лише судді викликати, а й самому Зеленському.
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18.01.2022 14:17
+13
Єта не "юридическая возня", а правовий беспредел, який змушує діяти багатьох українських патріотів.
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18.01.2022 14:36
+10
Проводите аутотренінг для самозаспокоєння?
Вже не одна поважна людина з Заходу застерегла Зєлю від переслідування Порошенка.
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18.01.2022 14:33
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https://twitter.com/Ukraine_2021 @Ukraine_2021

Держсекретар Ентоні Блінкен їде в Києві у день оголошення запобіжного заходу Порошенку.

Завтра швидку будуть не лише судді викликати, а й самому Зеленському.
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18.01.2022 14:17 Відповісти
Алла , єта юридическая возня никого не интересует , а переговорьі с главой Госдепа США очень важньі для Украиньі. Блинкен возрождает подзабьітую челночную дипломатию Киссинджера , которая может бьіть весьма єффективной в нашем случае . Дай бог !
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18.01.2022 14:24 Відповісти
Проводите аутотренінг для самозаспокоєння?
Вже не одна поважна людина з Заходу застерегла Зєлю від переслідування Порошенка.
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18.01.2022 14:33 Відповісти
Я не виключаю, що вирішуватись будуть кілька актуальних питань, а не тільки одне питання стосовно Порошенка.
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18.01.2022 14:35 Відповісти
Єта не "юридическая возня", а правовий беспредел, який змушує діяти багатьох українських патріотів.
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18.01.2022 14:36 Відповісти
Так Блинкен ещё в гостиницу на против Печерского суда заселяется -плохи дела у зескота)
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18.01.2022 14:48 Відповісти
Инфа верная , Лера ? А если еще и телефон номера отеля узнаете , то можно попробовать познакомиться поближе...😀
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18.01.2022 14:51 Відповісти
Отель "Хаятт"-телефон можешь погуглить)
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18.01.2022 14:52 Відповісти
Може вам , товариш Івашин , ще й ключ від номера залишити під килимком 😁
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18.01.2022 17:26 Відповісти
Вот так сразу "товарищ" , а че не пан ? Я за мадам переживаю , застудит все дела в пикетах напротив суда , лучше в номере погреться ! Не с Блинкиньім , так с охраной...😀
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18.01.2022 17:33 Відповісти
Не устраивайте преждевременной истерики , товарищ Ивашин Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.😏
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18.01.2022 17:46 Відповісти
Еще как интересует. Особенно в контексте того, что Байден и Порох - довольно таки крутые кореша.
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18.01.2022 17:37 Відповісти
мрії порохоботика
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18.01.2022 16:00 Відповісти
Бомбить? Не дивно.
Зеботи були впевнені, що Порошенко втік, а він повернувся.
Зеботи були впевнені, що ще вчора його посадять.
А тут такий облом ...
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18.01.2022 16:08 Відповісти
Сірко , в будку брись , щенятко
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18.01.2022 17:19 Відповісти
и вставит ******* за пороха.
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18.01.2022 14:21 Відповісти
Сначала встретится с Порошенко, а потом с Зеленским.
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18.01.2022 14:28 Відповісти
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18.01.2022 14:32 Відповісти
Та пофф йому той барига
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18.01.2022 14:37 Відповісти
Ты тем более нахер тут ни кому не впал со своими дебильными высерами, зебил
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18.01.2022 14:41 Відповісти
ич як перехвилювався
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18.01.2022 16:03 Відповісти
Сірко , зуби сховай , бо вирву
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18.01.2022 17:20 Відповісти
Заразом і за Пороха звіздюлєй випише
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18.01.2022 14:36 Відповісти
Блинкен залеляется в отель "Хаятт",с видом на Печерский суд ...звиздец зекрысе)
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18.01.2022 14:52 Відповісти
Теперь у них есть повод, в целях безопасности запретить акцию в поддержку Порошенко. Вообще неспроста наверно судья перенес на 19 число. Может рассчитывает на какую нибудь отмашку с ОП.
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18.01.2022 15:09 Відповісти
Тони, дай им пиз@юлей!
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18.01.2022 14:53 Відповісти
Зелёные, 19-го видосиков с купания в проруби не будет - ВаЗелина будут драть без ваЗелина....
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18.01.2022 15:01 Відповісти
теперь точно можно быть спокойным, шо путен тут не пробежит, бо кулеба без проблем разберется с младшими партнерами и по итогам встречи предъявит кацапам вультиматум
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18.01.2022 15:25 Відповісти
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18.01.2022 16:05 Відповісти
Не спроста сразу до берлина. уже виден союз фрицов и кацапов.
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18.01.2022 16:25 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО. ЧЕГО ЖДАТЬ 19 ЯНВАРЯ

Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут.

Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом

Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей.
И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.

16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине https://www.idu.org/the-idu-is-very-concerned-about-the-situation-in-ukraine-both-foreign-and-domestic/ выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.

IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.
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18.01.2022 17:06 Відповісти
Зеленський - це ніхто , так як краіною керує Беня , дЄрмак , Татаров і кремль !😡
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18.01.2022 17:24 Відповісти
Да, так и есть
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18.01.2022 18:55 Відповісти
Беня строго -настрого приказал ЗЄ посадить Пороха.
Потому что у Бени есть что рассказать про ЗЄ.
Вот ЗЄ и мечется как загнаная в угол криса
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18.01.2022 19:22 Відповісти
Мабуть, непомнить про санкціонованих Сша ворогворогів Украіни!!!
Запитає про реакцію влади зелі на санкціі!!!
За переслідуваннями оппозиціі ім часу немає!!!
ДЛБЙБ…
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18.01.2022 17:28 Відповісти

Порох - сила!

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18.01.2022 17:38 Відповісти
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19.01.2022 09:02 Відповісти
Ну и еще с Порохом. Только зепапуасу об этом не говорите, это секрет.
ПЫСЫ: судье на завтра выпала черная метка судьбы. Бедненький...
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18.01.2022 17:39 Відповісти
🤣👍🏼
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18.01.2022 17:48 Відповісти
Кулеба - пустое место, как и всё МЗС Украины, как и президент. Где достойный ответ на статьи Путина и Медведева об Украине? Где активная дипломатия Украины?
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18.01.2022 21:15 Відповісти
і люди, які пишуть тут про те, що держдеп страшенно переймається долею Порошенко і майже не тому приїхав госсекретар, вважають себе розумнішими за "зебілів"?
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18.01.2022 22:47 Відповісти
я хоч і не християнин, але кажуть "що на Водохрещя чорти вмирають"(с)
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18.01.2022 23:38 Відповісти
...Великая Америка провела большую работу: вон сколько нарратива выдала про кавалерийский набег конницы атамана Путэна, в преддверии переговоров с Жёстким Вованом-минсконевавистником. И теперь, будь-те уверены джентельмены в результате Переговоров с нашим грин-фюрером и вассалами кремь-бундесом, Украина окажеться внеблоковым и внерыночным образованием (Бурисим-ага, он старичёк с выдумкой )
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19.01.2022 05:27 Відповісти
зеленому недоумку ніяк не зрозуміти,що відбувається у нього під носом.без закордонних санітарів не обійтись...
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19.01.2022 08:33 Відповісти
 
 