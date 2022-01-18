Держсекретар США Блінкен завтра прибуде до України, - ЗМІ

19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен. Точний порядок денний переговорів поки невідомий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.

Видання припускає, що перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

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Зазначимо, що інформацію про візит Блінкена до Києва підтвердили також два співрозмовники LIGA.net в Офісі президента.

Обидва співрозмовники сказали, що Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Одне джерело відзначило, що порядок денний залишається незмінним: обговорюватимуться питання безпеки, енергетики, кібербезпеки, "Північного потоку-2" та інші.

Пізніше інформацію про візит Блінкена до України та зустріч із президентом Володимиром Зеленським підтвердили також джерела "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.