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Держсекретар США Блінкен завтра прибуде до України, - ЗМІ

Держсекретар США Блінкен завтра прибуде до України, - ЗМІ

19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен. Точний порядок денний переговорів поки невідомий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.

Видання припускає, що перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

Читайте також: Блінкен про агресію РФ: Ми зібрали дуже сильну коаліцію - тепер все залежить від вибору, який зробить Путін

Зазначимо, що інформацію про візит Блінкена до Києва підтвердили також два співрозмовники LIGA.net в Офісі президента.

Обидва співрозмовники сказали, що Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Одне джерело відзначило, що порядок денний залишається незмінним: обговорюватимуться питання безпеки, енергетики, кібербезпеки, "Північного потоку-2" та інші.

Пізніше інформацію про візит Блінкена до України та зустріч із президентом Володимиром Зеленським підтвердили також джерела "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Автор: 

США (23054) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+29
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18.01.2022 12:14
+23
Наркомана під крапельницю. Негайно! І ніяких дорожок на посашок. Завтра на нього люди приїдуть дивитися.
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18.01.2022 12:05
+23
Першим ділом накрутить вуха зеленому, щоб нен чіпав Пороха.
От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
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18.01.2022 12:05
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Наркомана під крапельницю. Негайно! І ніяких дорожок на посашок. Завтра на нього люди приїдуть дивитися.
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18.01.2022 12:05 Відповісти
Першим ділом накрутить вуха зеленому, щоб нен чіпав Пороха.
От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
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18.01.2022 12:05 Відповісти
Где наш гидрант пропал. Никак вылезет из гостиничного номера сИгоре Валеривичем в Буковелье.
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18.01.2022 12:06 Відповісти
Эх, Вова, Вова... Далось тебе это преЗеденство, шут гороховый... А ведь мог на рояля "играть" и горя не знать... Sic transit gloria mundi
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18.01.2022 12:13 Відповісти
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18.01.2022 12:14 Відповісти
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18.01.2022 12:19 Відповісти
Не забыть забронировать место в первом ряду пещерного суда. Ему будет любопытно.
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18.01.2022 12:14 Відповісти
Дохера нам в тих Печерах,лайна доведеться прикопати. Головне,всіх,пошанувати.
Бо,судівська реформа завершиться судом ім.м.Лінча!!!
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18.01.2022 12:38 Відповісти
Зе вазелином очко натирает.
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18.01.2022 12:16 Відповісти
Пропоную слово Наркоман тепер писати з Великої літери з поваги до посади верховного головнокомандувача.
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18.01.2022 12:17 Відповісти
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18.01.2022 12:20 Відповісти
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18.01.2022 12:26 Відповісти
З почуття Великої Відрази!
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18.01.2022 12:33 Відповісти
Я бы лично готовил стратегический запас продуктов,рыл щели.Готовился к нападению ,а не юродствовал.Все довольно серьезно.Детей из городов надо рассовывать по селам.Жаль что нет лошади.
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18.01.2022 12:17 Відповісти
А лошадь тобі навіщо? На м"ясо?
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18.01.2022 13:13 Відповісти
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18.01.2022 12:18 Відповісти
3-я Світова,як я, бачу, багато в чому,повторює,сценарій попередньої
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18.01.2022 12:19 Відповісти
Думаешь Россия Польшу оккупирует? А потом Францию?
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18.01.2022 12:24 Відповісти
Кінцем,проєктипараша,й швабіябудуть акриті,а Явропа з Сибір'ю нагадуватимуть Африку.Й,це,в кращому разі
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18.01.2022 12:31 Відповісти
Посмотри на ютубе "2 мировая в цвете". Увидишь как история повторяется.
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18.01.2022 13:15 Відповісти
Пшьол
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18.01.2022 12:20 Відповісти
А Вы , кацап, мечтаете , чтобы **** тут хозяйствовало ?
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18.01.2022 12:21 Відповісти
Власну ділянку віддам під базу НАТО.
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18.01.2022 13:02 Відповісти
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18.01.2022 12:24 Відповісти
ООН невиконала,тієї функції,задля,якої створювалася. Ідея велична, реалізація Нікчемна
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18.01.2022 12:26 Відповісти
Пішли в дупу їдучї баобаби , головне що приїде державний секретар США. Явна підтримка Україні, прямий посил *****. Крім буби, вистачає патріотів України скрізь.Нєхрен скиглити, краще ласти мажте і будьте готові взяти зброю. Інтернету тоді не буду, а своє вміння , відвагу треба буде проявити в реальному просторі, в реальному житті. Україна є, була і буде.Героям Слава! Смерть ворогам!
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18.01.2022 12:28 Відповісти
Вкотре хотілося б усім політичним антагоністам нагадати. Не хочете миритись і об'єднуватись? ху@ло вас всіх об'єднає і помирить!
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18.01.2022 12:38 Відповісти
манипуляция. есть ОДНА сторона, которая не хочет объединяться, потому, что они вообще не хотят воевать с путиным. Эта сторона, - партия зеленых большевиков.
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18.01.2022 12:47 Відповісти
Та підожди,шановний.Яка одна сторона?Подивись партійний список!Чи для тебе крім партії Порошенка і Абинелоха більше сторін не існує?
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18.01.2022 13:03 Відповісти
Щось вони сюди зачастили... Або безпорадні, бояться і уламують клоуна здатися, або навпаки - щось мають і знають, як нам вистояти.
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18.01.2022 12:48 Відповісти
Навряд хтось буде просити Україну здатись.
Тут вже, справа не в Україні, а як мінімум у безпеці всієї Європи.
Нажаль, ми на порозі 3 світової. І тільки Бог, або диво, може врятувати людство.
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18.01.2022 12:54 Відповісти
Или смерть одного ублюдка в его же бункере.
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18.01.2022 12:56 Відповісти
Це тільки відтермінує війну росії з цивілізованим світом.
Проблема не персонально в )(уйлI, а в населенні самої росії.
Якщо б населення цієї держави в більшості не підтримувало конфронтації та війни з цивілізованим світом, то нічого б не було. А )(уйл0 чи хтось інший у них "президент" - це не має значення.
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18.01.2022 13:02 Відповісти
У всей правящей верхушки рабссеи денежки в банках США и Европы лежат, так что аж бегом побегут на поклон со словами "Это не мы, это все он делал и нас заставлял".
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18.01.2022 13:06 Відповісти
ОПа резко наполнилась вонючими газами...
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18.01.2022 12:55 Відповісти
Ласкаво просимо , пане Блінкен ! Україна хлібом-сіллю радо зустрічає свої союзників та партнерів ! Дякуємо США ! Смерть ворогам !
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18.01.2022 12:58 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1483385217662521346 39 мин



Максим Яли 19 января в Киев с официальным визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен Повестка дня переговоров-неизвестна со ссылкой на собств\источники Отсутствие анонса встречи ладе за день, если таковой состоится Является уже тревожным сигналом
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18.01.2022 13:07 Відповісти
Господин Блинкен
Спрaшивайте, пожалуйста, по ходу дела у Зе, как там дела с вагнергейтом?
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18.01.2022 13:31 Відповісти
ANTONIN MARK AVRELY


@Rouslan5

·
https://twitter.com/Rouslan5/status/1483310048210296837 6 ч



Война - это когда на русских нападают. Когда русские нападают - это миротворческая миссия, интернациональный долг и счастливое освобождение народов навсегда!
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18.01.2022 13:32 Відповісти
А тим часом черговий борт військової допомоги летить до нас https://www.flightradar24.com/RRR6892/2a8804c6 Дякую !А де наш "великий полководець" зело пропав!??
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18.01.2022 13:54 Відповісти
Підвищується рівень американських готей відвідати судилища вовиНайвеличнішого
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18.01.2022 14:31 Відповісти
Стыд какой!
С кучи цивилизованных стран этого зеленого ублюдка пытаются в чувства привести--горячая война может начаться в ближайшие дни, а это чмо только отдыхает, ничего для обороны 3 года не делает и против Пороха козни строит!
Чтоб ты сдохло, что бездарное!
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18.01.2022 23:34 Відповісти
 
 