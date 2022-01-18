Держсекретар США Блінкен завтра прибуде до України, - ЗМІ
19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен. Точний порядок денний переговорів поки невідомий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.
Видання припускає, що перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.
Зазначимо, що інформацію про візит Блінкена до Києва підтвердили також два співрозмовники LIGA.net в Офісі президента.
Обидва співрозмовники сказали, що Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Одне джерело відзначило, що порядок денний залишається незмінним: обговорюватимуться питання безпеки, енергетики, кібербезпеки, "Північного потоку-2" та інші.
Пізніше інформацію про візит Блінкена до України та зустріч із президентом Володимиром Зеленським підтвердили також джерела "Інтерфакс-Україна".
У свою чергу джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.
Будь ласка, зачекайте...
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От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
Бо,судівська реформа завершиться судом ім.м.Лінча!!!
Тут вже, справа не в Україні, а як мінімум у безпеці всієї Європи.
Нажаль, ми на порозі 3 світової. І тільки Бог, або диво, може врятувати людство.
Проблема не персонально в )(уйлI, а в населенні самої росії.
Якщо б населення цієї держави в більшості не підтримувало конфронтації та війни з цивілізованим світом, то нічого б не було. А )(уйл0 чи хтось інший у них "президент" - це не має значення.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1483385217662521346 39 мин
Максим Яли 19 января в Киев с официальным визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен Повестка дня переговоров-неизвестна со ссылкой на собств\источники Отсутствие анонса встречи ладе за день, если таковой состоится Является уже тревожным сигналом
Спрaшивайте, пожалуйста, по ходу дела у Зе, как там дела с вагнергейтом?
@Rouslan5
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https://twitter.com/Rouslan5/status/1483310048210296837 6 ч
Война - это когда на русских нападают. Когда русские нападают - это миротворческая миссия, интернациональный долг и счастливое освобождение народов навсегда!
С кучи цивилизованных стран этого зеленого ублюдка пытаются в чувства привести--горячая война может начаться в ближайшие дни, а это чмо только отдыхает, ничего для обороны 3 года не делает и против Пороха козни строит!
Чтоб ты сдохло, что бездарное!