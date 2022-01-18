Госсекретарь США Блинкен завтра прибудет в Украину, - СМИ
19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA ссылаясь на собственные источники.
Издание предполагает, что, прежде всего, будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи с взиманием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ.
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+29 Владимир Елисеев
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+23 Томас Андерсон #480460
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От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
Бо,судівська реформа завершиться судом ім.м.Лінча!!!
Тут вже, справа не в Україні, а як мінімум у безпеці всієї Європи.
Нажаль, ми на порозі 3 світової. І тільки Бог, або диво, може врятувати людство.
Проблема не персонально в )(уйлI, а в населенні самої росії.
Якщо б населення цієї держави в більшості не підтримувало конфронтації та війни з цивілізованим світом, то нічого б не було. А )(уйл0 чи хтось інший у них "президент" - це не має значення.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1483385217662521346 39 мин
Максим Яли 19 января в Киев с официальным визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен Повестка дня переговоров-неизвестна со ссылкой на собств\источники Отсутствие анонса встречи ладе за день, если таковой состоится Является уже тревожным сигналом
Спрaшивайте, пожалуйста, по ходу дела у Зе, как там дела с вагнергейтом?
@Rouslan5
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https://twitter.com/Rouslan5/status/1483310048210296837 6 ч
Война - это когда на русских нападают. Когда русские нападают - это миротворческая миссия, интернациональный долг и счастливое освобождение народов навсегда!
С кучи цивилизованных стран этого зеленого ублюдка пытаются в чувства привести--горячая война может начаться в ближайшие дни, а это чмо только отдыхает, ничего для обороны 3 года не делает и против Пороха козни строит!
Чтоб ты сдохло, что бездарное!