Госсекретарь США Блинкен завтра прибудет в Украину, - СМИ

19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA ссылаясь на собственные источники.

Издание предполагает, что, прежде всего, будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи с взиманием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ.

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