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Новости Война
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Госсекретарь США Блинкен завтра прибудет в Украину, - СМИ

Госсекретарь США Блинкен завтра прибудет в Украину, - СМИ

19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA ссылаясь на собственные источники.

Издание предполагает, что, прежде всего, будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи с взиманием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ.

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США (26844) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+29
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18.01.2022 12:14
+23
Наркомана під крапельницю. Негайно! І ніяких дорожок на посашок. Завтра на нього люди приїдуть дивитися.
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18.01.2022 12:05
+23
Першим ділом накрутить вуха зеленому, щоб нен чіпав Пороха.
От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
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18.01.2022 12:05
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Наркомана під крапельницю. Негайно! І ніяких дорожок на посашок. Завтра на нього люди приїдуть дивитися.
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18.01.2022 12:05 Ответить
Першим ділом накрутить вуха зеленому, щоб нен чіпав Пороха.
От воно чому суддя оголосить рішення саме 19-го.
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18.01.2022 12:05 Ответить
Где наш гидрант пропал. Никак вылезет из гостиничного номера сИгоре Валеривичем в Буковелье.
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18.01.2022 12:06 Ответить
Эх, Вова, Вова... Далось тебе это преЗеденство, шут гороховый... А ведь мог на рояля "играть" и горя не знать... Sic transit gloria mundi
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18.01.2022 12:13 Ответить
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18.01.2022 12:14 Ответить
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18.01.2022 12:19 Ответить
Не забыть забронировать место в первом ряду пещерного суда. Ему будет любопытно.
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18.01.2022 12:14 Ответить
Дохера нам в тих Печерах,лайна доведеться прикопати. Головне,всіх,пошанувати.
Бо,судівська реформа завершиться судом ім.м.Лінча!!!
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18.01.2022 12:38 Ответить
Зе вазелином очко натирает.
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18.01.2022 12:16 Ответить
Пропоную слово Наркоман тепер писати з Великої літери з поваги до посади верховного головнокомандувача.
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18.01.2022 12:17 Ответить
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18.01.2022 12:20 Ответить
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18.01.2022 12:26 Ответить
З почуття Великої Відрази!
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18.01.2022 12:33 Ответить
Я бы лично готовил стратегический запас продуктов,рыл щели.Готовился к нападению ,а не юродствовал.Все довольно серьезно.Детей из городов надо рассовывать по селам.Жаль что нет лошади.
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18.01.2022 12:17 Ответить
А лошадь тобі навіщо? На м"ясо?
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18.01.2022 13:13 Ответить
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18.01.2022 12:18 Ответить
3-я Світова,як я, бачу, багато в чому,повторює,сценарій попередньої
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18.01.2022 12:19 Ответить
Думаешь Россия Польшу оккупирует? А потом Францию?
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18.01.2022 12:24 Ответить
Кінцем,проєктипараша,й швабіябудуть акриті,а Явропа з Сибір'ю нагадуватимуть Африку.Й,це,в кращому разі
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18.01.2022 12:31 Ответить
Посмотри на ютубе "2 мировая в цвете". Увидишь как история повторяется.
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18.01.2022 13:15 Ответить
Пшьол
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18.01.2022 12:20 Ответить
А Вы , кацап, мечтаете , чтобы **** тут хозяйствовало ?
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18.01.2022 12:21 Ответить
Власну ділянку віддам під базу НАТО.
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18.01.2022 13:02 Ответить
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18.01.2022 12:24 Ответить
ООН невиконала,тієї функції,задля,якої створювалася. Ідея велична, реалізація Нікчемна
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18.01.2022 12:26 Ответить
Пішли в дупу їдучї баобаби , головне що приїде державний секретар США. Явна підтримка Україні, прямий посил *****. Крім буби, вистачає патріотів України скрізь.Нєхрен скиглити, краще ласти мажте і будьте готові взяти зброю. Інтернету тоді не буду, а своє вміння , відвагу треба буде проявити в реальному просторі, в реальному житті. Україна є, була і буде.Героям Слава! Смерть ворогам!
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18.01.2022 12:28 Ответить
Вкотре хотілося б усім політичним антагоністам нагадати. Не хочете миритись і об'єднуватись? ху@ло вас всіх об'єднає і помирить!
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18.01.2022 12:38 Ответить
манипуляция. есть ОДНА сторона, которая не хочет объединяться, потому, что они вообще не хотят воевать с путиным. Эта сторона, - партия зеленых большевиков.
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18.01.2022 12:47 Ответить
Та підожди,шановний.Яка одна сторона?Подивись партійний список!Чи для тебе крім партії Порошенка і Абинелоха більше сторін не існує?
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18.01.2022 13:03 Ответить
Щось вони сюди зачастили... Або безпорадні, бояться і уламують клоуна здатися, або навпаки - щось мають і знають, як нам вистояти.
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18.01.2022 12:48 Ответить
Навряд хтось буде просити Україну здатись.
Тут вже, справа не в Україні, а як мінімум у безпеці всієї Європи.
Нажаль, ми на порозі 3 світової. І тільки Бог, або диво, може врятувати людство.
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18.01.2022 12:54 Ответить
Или смерть одного ублюдка в его же бункере.
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18.01.2022 12:56 Ответить
Це тільки відтермінує війну росії з цивілізованим світом.
Проблема не персонально в )(уйлI, а в населенні самої росії.
Якщо б населення цієї держави в більшості не підтримувало конфронтації та війни з цивілізованим світом, то нічого б не було. А )(уйл0 чи хтось інший у них "президент" - це не має значення.
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18.01.2022 13:02 Ответить
У всей правящей верхушки рабссеи денежки в банках США и Европы лежат, так что аж бегом побегут на поклон со словами "Это не мы, это все он делал и нас заставлял".
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18.01.2022 13:06 Ответить
ОПа резко наполнилась вонючими газами...
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18.01.2022 12:55 Ответить
Ласкаво просимо , пане Блінкен ! Україна хлібом-сіллю радо зустрічає свої союзників та партнерів ! Дякуємо США ! Смерть ворогам !
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18.01.2022 12:58 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1483385217662521346 39 мин



Максим Яли 19 января в Киев с официальным визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен Повестка дня переговоров-неизвестна со ссылкой на собств\источники Отсутствие анонса встречи ладе за день, если таковой состоится Является уже тревожным сигналом
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18.01.2022 13:07 Ответить
Господин Блинкен
Спрaшивайте, пожалуйста, по ходу дела у Зе, как там дела с вагнергейтом?
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18.01.2022 13:31 Ответить
ANTONIN MARK AVRELY


@Rouslan5

·
https://twitter.com/Rouslan5/status/1483310048210296837 6 ч



Война - это когда на русских нападают. Когда русские нападают - это миротворческая миссия, интернациональный долг и счастливое освобождение народов навсегда!
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18.01.2022 13:32 Ответить
А тим часом черговий борт військової допомоги летить до нас https://www.flightradar24.com/RRR6892/2a8804c6 Дякую !А де наш "великий полководець" зело пропав!??
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18.01.2022 13:54 Ответить
Підвищується рівень американських готей відвідати судилища вовиНайвеличнішого
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18.01.2022 14:31 Ответить
Стыд какой!
С кучи цивилизованных стран этого зеленого ублюдка пытаются в чувства привести--горячая война может начаться в ближайшие дни, а это чмо только отдыхает, ничего для обороны 3 года не делает и против Пороха козни строит!
Чтоб ты сдохло, что бездарное!
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18.01.2022 23:34 Ответить
 
 