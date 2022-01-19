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Блінкен прибув до України. ВІДЕО+ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із офіційним візитом до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у твітері кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер.

"Ентоні Блінкен прибув до Києва", - написала вона.

Кореспондентка CNN також опублікувала відповідне фото.

Блінкен прибув до України 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен 19 січня зустрінеться із Зеленським та Кулебою, - Держдеп

"Вітаємо у Києві Держсекретаря США Ентоні Блінкена!", - пізніше написало посольство США в Україні в твітері. 

Блінкен прибув до України 02

Автор: 

візит (1591) Держдепартамент США (1639) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+34
Українці завжди вітають друзів на своїй землі...
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19.01.2022 09:23
+32
У кацапа вже підгорає...
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19.01.2022 09:25
+21
Вітаємо в Україні.
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19.01.2022 09:24
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Українці завжди вітають друзів на своїй землі...
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19.01.2022 09:23 Відповісти
США нежно и преданно любят Ukraine.
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19.01.2022 09:23 Відповісти
У кацапа вже підгорає...
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19.01.2022 09:25 Відповісти
Вітаємо в Україні.
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19.01.2022 09:24 Відповісти
...в Печерский суд...
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19.01.2022 09:36 Відповісти
З Водохреща всіх вітаю!
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19.01.2022 09:24 Відповісти
Ермак буде приймати? Чи витягнуть все таки Товподятла з коми?
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19.01.2022 09:28 Відповісти
Сьогодні судді і прокурорам знов стане зле?
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19.01.2022 09:28 Відповісти
Сьогодні навіть і засідання не буде. Перенесуть.
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19.01.2022 09:52 Відповісти
І з ким йому тут розмовляти? Де все це наше урядово-приЗЕдентське шобло, у космосі???
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19.01.2022 09:29 Відповісти
Белые дорожки строят!
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19.01.2022 09:38 Відповісти
Хто там в нас притомний? Рада гуля на Сейшелах, міністр оборони с молодухою кувиркаеться, теж хер зна де, Порошенка по судах тягають.
Може Подоляк, Лещенко приймуть держсекретаря США?
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19.01.2022 09:40 Відповісти
будуть тонізуючі звіздюліни?
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19.01.2022 09:36 Відповісти
Будет нелоха воспитывать
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19.01.2022 09:37 Відповісти
Если найдут. и если он будет в сознании
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19.01.2022 09:44 Відповісти
Вітаємо в Україні пане Блінкен!
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19.01.2022 09:37 Відповісти
притомному Заходу не треба панькатися з Зелей, яка вже сотні разів обісралася..
треба показати дурепі всі її "таємні" рахунки та лазаренківські перспективи
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19.01.2022 09:38 Відповісти
Они не должны решать за украинцев! Получим все чего достойны!
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19.01.2022 09:39 Відповісти
..так а Вони і не вирішують за Нас - це ж я(МИ) даємо "добро" на переслідування, за законом, зЕлодія, випадкового прездобола..
всі розуміють, що правова система Заходу - це лише ефективний інструмент, коли українське печерне правосуддя корумповане, продажне, прогнило і тече..
ЗЫ и уж точно не кацапам вмешиваться в наши внутренние дела..
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19.01.2022 09:52 Відповісти
Буде попередження про "начало пи.дєца". Я не сказав кому...
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19.01.2022 09:39 Відповісти
Скажи який колір - ми здогадаємся.
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19.01.2022 10:02 Відповісти
Все еще спят, а он приперся. Президент на сейшелах.
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19.01.2022 09:42 Відповісти
Может, он приехал к главному политику в Украине- Порошенко?
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19.01.2022 09:46 Відповісти
Може привіз нові фото з Сейшел, в альбом найвеличнішого Осла? А то він сам не встиг пофоткатись.
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19.01.2022 09:47 Відповісти
На заднем фоне стоит военно-транспортник С17
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19.01.2022 09:56 Відповісти
Чи не завхоз його приймає7
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19.01.2022 10:00 Відповісти
Напевно з "подарунками" прилетів
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19.01.2022 10:22 Відповісти
То британський. Вони останніми днями один за одним до нас літають. Везуть протитанкові озброєння. Вантажопід'йомність такого літака близько 77 тон
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19.01.2022 10:44 Відповісти
БлинКен - вiтаємо!
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19.01.2022 10:15 Відповісти
Мочи Зелень, Антоха!
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19.01.2022 10:54 Відповісти
Если бы не Штаты, мы бы давно упали в руки ухла. В газовые объятия.
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19.01.2022 11:10 Відповісти
Красивый мужчина и умница
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19.01.2022 11:27 Відповісти
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19.01.2022 12:28 Відповісти
А чому дурбелик Зеленько не зустрічає !?!?! Сильно важний чи що ???
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19.01.2022 15:16 Відповісти
 
 