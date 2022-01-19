Блінкен прибув до України. ВІДЕО+ФОТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із офіційним візитом до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у твітері кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер.
"Ентоні Блінкен прибув до Києва", - написала вона.
Кореспондентка CNN також опублікувала відповідне фото.
"Вітаємо у Києві Держсекретаря США Ентоні Блінкена!", - пізніше написало посольство США в Україні в твітері.
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец #474549
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+32 Ivan Pidbujpata
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+21 Ustym Karmaliuk
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Може Подоляк, Лещенко приймуть держсекретаря США?
треба показати дурепі всі її "таємні" рахунки та лазаренківські перспективи
всі розуміють, що правова система Заходу - це лише ефективний інструмент, коли українське печерне правосуддя корумповане, продажне, прогнило і тече..
ЗЫ и уж точно не кацапам вмешиваться в наши внутренние дела..