Блінкен прибув до України. ВІДЕО+ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із офіційним візитом до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у твітері кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер.

"Ентоні Блінкен прибув до Києва", - написала вона.

Кореспондентка CNN також опублікувала відповідне фото.

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"Вітаємо у Києві Держсекретаря США Ентоні Блінкена!", - пізніше написало посольство США в Україні в твітері.