Держдеп опублікував графік сьогоднішніх зустрічей Блінкена у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 19 січня, проведуть спільну пресконференцію у Києві.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у публічному розкладі Блінкена на 19 січня, о 10:45 держсекретар проведе зустріч зі співробітниками посольства США в Києві. О 12:30 Блінкен зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. О 14:00 Блінкен зустрінеться із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а о 15:30 заплановано спільну пресконференцію з главою МЗС України.

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