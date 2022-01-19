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Держдеп опублікував графік сьогоднішніх зустрічей Блінкена у Києві

Держдеп опублікував графік сьогоднішніх зустрічей Блінкена у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 19 січня, проведуть спільну пресконференцію у Києві.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у публічному розкладі Блінкена на 19 січня, о 10:45 держсекретар проведе зустріч зі співробітниками посольства США в Києві. О 12:30 Блінкен зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. О 14:00 Блінкен зустрінеться із міністром  закордонних справ України Дмитром Кулебою, а о 15:30 заплановано спільну пресконференцію з главою МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен прибув до України. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Держдепартамент США (1639) МЗС (4141) США (23065) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+21
в печерный суд пусть заедет
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19.01.2022 09:57
+13
и обязательно спросить надо, как там с вагнергейтом дела, кого нашли, кого ищут
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19.01.2022 09:59
+13
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19.01.2022 10:20
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в печерный суд пусть заедет
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19.01.2022 09:57 Відповісти
зачем в 14 часов суд ОТКАЖЕТ и на крайняк под личное обязательство..и точка у нас самый гумманый суд в мире особенно когда над судьей занесут топор...я в хорошем смысле для Порошенко...
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19.01.2022 11:17 Відповісти
Небезпечно. Можуть усіх заапештувати
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19.01.2022 11:41 Відповісти
Так хочется чтоб он облил холодной водой "зеленое" хозяйство, чтоб вспомнили, что в любой момент начнется война с парашей!
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19.01.2022 09:57 Відповісти
зустріч з Кулебою буде в "Хаяті"?
хай же ж Блінкен і на Печерний суд подивиться
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19.01.2022 09:58 Відповісти
и обязательно спросить надо, как там с вагнергейтом дела, кого нашли, кого ищут
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19.01.2022 09:59 Відповісти
И про факт преследования политического оппонента через "независимую" ветвь власти - суд.
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19.01.2022 10:13 Відповісти
Молодцы!!!! Спасибо Вам!!!! Спасибо АМЕРИКА!!!! Спасибо!!
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19.01.2022 10:03 Відповісти
черт побери, какой точный коммент, эк вы и копнули зе, в самый мозжечок
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Прямо так перед очима і стоїть - Осел нахиляється до Блінкена і шепче гнусявим голосом- "Тобі личить моє кохання..."
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19.01.2022 10:05 Відповісти
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19.01.2022 10:20 Відповісти
а що Блінкін не знає що головний
Єрмак??
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19.01.2022 10:26 Відповісти
Так он там тоже будет, причем на обеих встречах.
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19.01.2022 10:53 Відповісти
https://bin.ua/top/273006-normandsko-vashingtonskij-format-dlya-chego.html Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев

Сложный географический и политический маршрут госсекретаря Энтони Блинкена недвусмысленно намекает, что в ближайшее время Украине придется отражать дипломатический, а не военный штурм. И втягивание России в переговоры - по крайней мере, до того момента, когда подмерзшая земля Донбасса снова раскиснет - является положительным для Украины моментом.

Есть причины подозревать, что нетривиальный маршрут Блинкена - это не "дипломатия последней секунды". Это попытка выяснить сначала с Украиной, а затем с Германией, каким образом США могут дополнить нормандский формат. Или, если это невозможно, какую параллельную ему структуру создать. После чего донести консолидированную позицию Вашингтона, Киева и Берлина в Москву. По всей вероятности, где-то между этими визитами впишется и разговор с главой французского МИД.

Потому что если бы речь шла не о восстановлении нормандского формата, а о российских требованиях относительно "гарантий безопасности" и возможном начале вторжения в Украину, то Блинкен общался бы, конечно, с Зеленским и Лавровым. Но промежуточным звеном в разговоре был бы либо Столтенберг, либо все главы МИД стран-членов НАТО, а не свеженазначенная глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Поэтому хотя угроза полномасштабного вторжения России остается значительной, в ближайшие несколько недель, скорее всего, будут говорить все-таки дипломаты, а не пушки.
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19.01.2022 10:48 Відповісти
Дуже мало ймовірно, що війна розпочнеться до 22.02.2022.
Китай дуже довго готувався до Олімпіади. Їм потрібна прикута увага до шоу, а не війна в Європі.
А Китаї має, значний вплив на Росію. Нам, нажаль, слід очікувати вторгнення десь в 20-х числах лютого. Якраз в той час, як завершиться олімпіада, та розпочнеться навчання в Білорусі.
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19.01.2022 11:49 Відповісти
Якщо ще згадати любов кремлядей до нумерології, то 22.02.2022 -- дуже ймовірна дата.
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19.01.2022 13:15 Відповісти
Війна вже іде з 2014 року. А широкомашбтабного вторгнення не буде, ні 22.02.2022 ні іншої дати, бо для війни такого масштабу у путіна не має кому воювати. І він не хоче втрачати все те, що за 20 років накрав та ховає на Заході. І його діти живуть в Європі й не спішать повертатись в парашу. Тому все обмежиться гучними заявами, нагнітанням і хороводами воєнних та техніки вздовж кордонів України.
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19.01.2022 20:15 Відповісти
Ну дай Бог, як кажуть. Жодна нормальна людина не хоче війни. Але здається мені, що війни, в тій чи іншій формі, на жаль не минути.
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19.01.2022 22:04 Відповісти
А де зустріч з "політичним в'язнем"?!
Де занепокоєння лідерів країн, як це було при політичному переслідуванні Юлі?!
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19.01.2022 11:10 Відповісти
в макдональдс планують заїхати?)
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19.01.2022 12:15 Відповісти
заберите зелупу на Гуантанамо! он устал, пусть лет 20 отдохнет)
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19.01.2022 14:00 Відповісти
 
 