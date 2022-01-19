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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешил использовать для ревакцинации любую зарегистрированную в Украине COVID-вакцину

Минздрав разрешил использовать для ревакцинации любую зарегистрированную в Украине COVID-вакцину

Для проведения ревакцинации против COVID-19 (вакцинация бустерной дозой) Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

Это следует из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года "О введении в действие решения оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованному на сайте Минздрава тексту приказа, для проведения ревакцинации разрешается использовать любую из вакцин, которая зарегистрирована в Украине.

Согласно данным Реестра лекарственных средств, в настоящее время в Украине зарегистрированы ковидные вакцины компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

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В тексте приказа не указывается, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

Ревакцинация, согласно приказу, проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.

Данный приказ также разрешает проведение ревакцинации для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.

При этом ранее Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации после изучения эффективности дозы вакцины рекомендовала ревакцинацию дополнительной (третьей) дозой лиц старше 60 лет вакциной CoronaVac.

Эта рекомендация была основана на анализе данных об иммуногенности и эффективности, собранных в нескольких странах, и была одобрена генеральным директором ВОЗ.

Как сообщалось со ссылкой на оперативные данные на 17 января, бустерную дозу вакцины против COVID-19 уже получили более 113,5 тыс. украинцев. В частности, бустерную дозу вакциной CoronaVac получили 532 человека, вакциной Pfizer/Comirnaty – 103 490 человек, вакциной AstraZeneca – 608 человек, вакциной Moderna – 8 930 человек.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Колите что хотите. Как угодно. Главное - не останавливайтесь и ни о чем не думайте
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19.01.2022 11:14
+5
Да хоть кожаным шпрыцом в пукальную вену. Главное чтобы народ занять. Как говорит прапорщик в армии, копать отсюда и до обеда. Главное чтобы дурь в голову не лезла.
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19.01.2022 11:19
+5

В самом начале была одна
потом две с разницей во времени,но одного производителя (даже в инструкции так написано)
потом две (с вариацией утвержденной самим моз)
теперь вообще не заморачиваються

А куле,стадо то отупело уже ровно настолько,что можно и не париться,какую дичь не вкинь - схавают, ради доступа в столовку и бутик за десятидоларовым шмотом.
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19.01.2022 11:47
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Колите что хотите. Как угодно. Главное - не останавливайтесь и ни о чем не думайте
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19.01.2022 11:14 Ответить
Да хоть кожаным шпрыцом в пукальную вену. Главное чтобы народ занять. Как говорит прапорщик в армии, копать отсюда и до обеда. Главное чтобы дурь в голову не лезла.
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19.01.2022 11:19 Ответить
Саме так, як в статті, там і написано. Ось додаток до наказу. Пункт 3.

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%20%D0%92%D0%9A%D0%86%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4/06%2C01%2C2022/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%2005.01.22.pdf
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19.01.2022 11:53 Ответить
тогда надо бы обосновать такое разрешение с научной (не коммерческой) точки зрения...
меня интересуют мнения вирусолога, иммунолога, инфекциониста...
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19.01.2022 12:02 Ответить
Багато кого цікавить точка зору професійних медиків. Проте МОЗу перемагає бабло!
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19.01.2022 12:07 Ответить

В самом начале была одна
потом две с разницей во времени,но одного производителя (даже в инструкции так написано)
потом две (с вариацией утвержденной самим моз)
теперь вообще не заморачиваються

А куле,стадо то отупело уже ровно настолько,что можно и не париться,какую дичь не вкинь - схавают, ради доступа в столовку и бутик за десятидоларовым шмотом.
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19.01.2022 11:47 Ответить
Дякуємо нашим благодійникам з Мінздраву за дозвіл. Питання до головного утирка на ймення Ляшко: Коли і де можна буде вам всім персонально подякувати?
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19.01.2022 11:53 Ответить
Мені от цікаво. Вакцинувався в серпні 2-ма Коронаваками, в жовтні-листопаді перехворів. Якщо в лютому бустернусь Pfizer, то мій сертифікат буде визнаватися в Євросоюзі?
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19.01.2022 11:54 Ответить
Щодо Європи не знаю, а на кладовищі обов'язково.
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19.01.2022 12:08 Ответить
На кладовище пріоритетна дорога невакцинованим.Там їх просто зачекалися.
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19.01.2022 12:17 Ответить
А в Украине есть куча людей, которые ни одного австралийца не видели. Причем не два года, а за всю жизнь.
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19.01.2022 14:06 Ответить
Это кацапские сказки под австралийским флажком.
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19.01.2022 22:58 Ответить
Этот вирус полностью секвенирован и изучен в сотнях лабораторий по всему миру.
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20.01.2022 00:55 Ответить
Устаревшая и ложная информация (См. статистику заболеваемости по странам Европы).
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19.01.2022 12:22 Ответить
Ну так прийдуть.Принесуть квіти та лампадки вівценованим
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19.01.2022 15:09 Ответить
Будет в Польше сто процентов
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19.01.2022 12:13 Ответить
А перехворіли як? Легко?
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19.01.2022 12:16 Ответить
Я вакцинувався в 6-7 місяці Коронавком. Десь місяць назад перехворів. Єдиними симптомами хвороби був позитивний ПЛР тест і сильно просівший нюх. Тьху-ТЬху-Тьху - ВСЕ.
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19.01.2022 12:23 Ответить
Тому бажаю бустернутися іменно Короноваком.
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19.01.2022 12:27 Ответить
А я з запаленням перехворів. Правда лікувася дома. Перший тиждень взагалі не зрозумів що зі мною і не приймав ніяких мір, лише в кінці тижня, коли пропав нюх, то дійщло що "приїхав".
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21.01.2022 10:53 Ответить
 
 