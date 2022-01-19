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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

Для проведення ревакцинації проти COVID-19 (вакцинація бустерною дозою) Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.

Це випливає з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року "Про введення в дію рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до оприлюдненого на сайті МОЗ тексту наказу, для проведення ревакцинації дозволено використовувати будь-яку з вакцин, зареєстрованих в Україні.

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За даними Реєстру лікарських засобів, нині в Україні зареєстровано ковідні вакцини компаній AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna та Jonson&Jonson.

У тексті наказу не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

Ревакцинація, згідно з наказом, проводиться не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози при первинній вакцинації.

Цей наказ також дозволяє проводити ревакцинацію для всіх категорій населення старше 18 років, які не належать до групи пріоритетної вакцинації за умови наявності достатньої кількості вакцин.

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При цьому раніше Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації після вивчення ефективності додаткової дози вакцини рекомендувала ревакцинацію додатковою (третьою) дозою осіб старше 60 років вакциною CoronaVac.

Ця рекомендація була заснована на аналізі даних про імуногенність та ефективність, зібраних у декількох країнах, і була схвалена генеральним директором ВООЗ.

Як повідомлялося з посиланням на оперативні дані станом на 17 січня, бустерну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали понад 113,5 тис. українців. Зокрема, бустерну дозу вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty – 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca – 608 осіб, вакциною Moderna – 8 930 осіб.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Колите что хотите. Как угодно. Главное - не останавливайтесь и ни о чем не думайте
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19.01.2022 11:14
+5
Да хоть кожаным шпрыцом в пукальную вену. Главное чтобы народ занять. Как говорит прапорщик в армии, копать отсюда и до обеда. Главное чтобы дурь в голову не лезла.
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19.01.2022 11:19
+5

В самом начале была одна
потом две с разницей во времени,но одного производителя (даже в инструкции так написано)
потом две (с вариацией утвержденной самим моз)
теперь вообще не заморачиваються

А куле,стадо то отупело уже ровно настолько,что можно и не париться,какую дичь не вкинь - схавают, ради доступа в столовку и бутик за десятидоларовым шмотом.
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19.01.2022 11:47
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Колите что хотите. Как угодно. Главное - не останавливайтесь и ни о чем не думайте
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19.01.2022 11:14 Відповісти
Да хоть кожаным шпрыцом в пукальную вену. Главное чтобы народ занять. Как говорит прапорщик в армии, копать отсюда и до обеда. Главное чтобы дурь в голову не лезла.
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19.01.2022 11:19 Відповісти
Саме так, як в статті, там і написано. Ось додаток до наказу. Пункт 3.

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%20%D0%92%D0%9A%D0%86%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4/06%2C01%2C2022/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%2005.01.22.pdf
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19.01.2022 11:53 Відповісти
тогда надо бы обосновать такое разрешение с научной (не коммерческой) точки зрения...
меня интересуют мнения вирусолога, иммунолога, инфекциониста...
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19.01.2022 12:02 Відповісти
Багато кого цікавить точка зору професійних медиків. Проте МОЗу перемагає бабло!
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19.01.2022 12:07 Відповісти

В самом начале была одна
потом две с разницей во времени,но одного производителя (даже в инструкции так написано)
потом две (с вариацией утвержденной самим моз)
теперь вообще не заморачиваються

А куле,стадо то отупело уже ровно настолько,что можно и не париться,какую дичь не вкинь - схавают, ради доступа в столовку и бутик за десятидоларовым шмотом.
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19.01.2022 11:47 Відповісти
Дякуємо нашим благодійникам з Мінздраву за дозвіл. Питання до головного утирка на ймення Ляшко: Коли і де можна буде вам всім персонально подякувати?
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19.01.2022 11:53 Відповісти
Мені от цікаво. Вакцинувався в серпні 2-ма Коронаваками, в жовтні-листопаді перехворів. Якщо в лютому бустернусь Pfizer, то мій сертифікат буде визнаватися в Євросоюзі?
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19.01.2022 11:54 Відповісти
Щодо Європи не знаю, а на кладовищі обов'язково.
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19.01.2022 12:08 Відповісти
На кладовище пріоритетна дорога невакцинованим.Там їх просто зачекалися.
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19.01.2022 12:17 Відповісти
А в Украине есть куча людей, которые ни одного австралийца не видели. Причем не два года, а за всю жизнь.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Это кацапские сказки под австралийским флажком.
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19.01.2022 22:58 Відповісти
Этот вирус полностью секвенирован и изучен в сотнях лабораторий по всему миру.
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20.01.2022 00:55 Відповісти
Устаревшая и ложная информация (См. статистику заболеваемости по странам Европы).
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19.01.2022 12:22 Відповісти
Ну так прийдуть.Принесуть квіти та лампадки вівценованим
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19.01.2022 15:09 Відповісти
Будет в Польше сто процентов
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19.01.2022 12:13 Відповісти
А перехворіли як? Легко?
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19.01.2022 12:16 Відповісти
Я вакцинувався в 6-7 місяці Коронавком. Десь місяць назад перехворів. Єдиними симптомами хвороби був позитивний ПЛР тест і сильно просівший нюх. Тьху-ТЬху-Тьху - ВСЕ.
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19.01.2022 12:23 Відповісти
Тому бажаю бустернутися іменно Короноваком.
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19.01.2022 12:27 Відповісти
А я з запаленням перехворів. Правда лікувася дома. Перший тиждень взагалі не зрозумів що зі мною і не приймав ніяких мір, лише в кінці тижня, коли пропав нюх, то дійщло що "приїхав".
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21.01.2022 10:53 Відповісти
 
 