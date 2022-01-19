МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

Для проведення ревакцинації проти COVID-19 (вакцинація бустерною дозою) Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.

Це випливає з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року "Про введення в дію рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до оприлюдненого на сайті МОЗ тексту наказу, для проведення ревакцинації дозволено використовувати будь-яку з вакцин, зареєстрованих в Україні.

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За даними Реєстру лікарських засобів, нині в Україні зареєстровано ковідні вакцини компаній AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna та Jonson&Jonson.

У тексті наказу не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

Ревакцинація, згідно з наказом, проводиться не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози при первинній вакцинації.

Цей наказ також дозволяє проводити ревакцинацію для всіх категорій населення старше 18 років, які не належать до групи пріоритетної вакцинації за умови наявності достатньої кількості вакцин.

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При цьому раніше Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації після вивчення ефективності додаткової дози вакцини рекомендувала ревакцинацію додатковою (третьою) дозою осіб старше 60 років вакциною CoronaVac.

Ця рекомендація була заснована на аналізі даних про імуногенність та ефективність, зібраних у декількох країнах, і була схвалена генеральним директором ВООЗ.

Як повідомлялося з посиланням на оперативні дані станом на 17 січня, бустерну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали понад 113,5 тис. українців. Зокрема, бустерну дозу вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty – 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca – 608 осіб, вакциною Moderna – 8 930 осіб.