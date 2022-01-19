США передали Україні ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - посольство. ФОТОрепортаж
Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.
Про це посольство США повідомляє у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Гавр
показати весь коментар19.01.2022 11:26
+6 wittmann1980
показати весь коментар19.01.2022 11:12
+6 Tui Yii
показати весь коментар19.01.2022 11:42
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Смотрю ковоботы начинают разогреваться, с завтрешнего дня активно в бой, благо тем начали подкидывать по 5 в день
А яку допомогу дають Україні наші "брати" з Московії?!