США передали Україні ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - посольство. ФОТОрепортаж

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

Про це посольство США повідомляє у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", - йдеться в повідомленні.

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