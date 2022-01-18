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Новини Боротьба з коронавірусом
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Коронавірус не зникне ще декілька років, - глава Pfizer Бурла

Коронавірус не зникне ще декілька років, - глава Pfizer Бурла

Бурла прогнозує, що вже навесні 2022 року світ повернеться до нормального життя завдяки вакцинам та іншим препаратам від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Pfizer" Альберт Бурла в інтерв'ю La Repubblica.

"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну і ту ж людину кілька разів і має стільки мутацій, що ми заново відкрили грецьку абетку", - зазначив Бурла.

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Разом з тим Бурла не вважає, що поява нового штаму "Омікрон" означає закінчення пандемії COVID-19.

"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що у нас це вийде, ймовірно, навесні 2022 року, завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам і лікам", - резюмував гендиректор Pfizer.

Раніше німецький вірусолог припускав, що нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень.

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вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) Omicron (10)


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Топ коментарі
+21
Не може особа, що представляє виробника вакцин оголошувати подібні прогнози. Її думка апріорі не може бути неупередженою.
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18.01.2022 18:46
+18
ну наразі лише в тебе дебіла і зривається ))
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18.01.2022 18:59
+16
Це був скоріше не прогноз, а передчуття хорошого прибутку. Екстаз мільярдера перед отриманням ще одного мільярда - по силі відчуттів перевершує оргазм та наркотичний "приход"
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18.01.2022 18:54
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Сейчас начнут взрываться днища у антиваксеров-зебилов от такой новости.
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18.01.2022 18:33 Відповісти
Они ща - в очереди к гундяйке ( за методичками и вечерним опохмелом).
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18.01.2022 18:38 Відповісти
ну наразі лише в тебе дебіла і зривається ))
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18.01.2022 18:59 Відповісти
Не ,таки у недоучек завакцинаторов оргазм случится от идиотского высказывания одного из главных бенецифиариев этого коронобесия. Таки с короновирусом живут уже не один десяток лет ( как его выделили )
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18.01.2022 19:20 Відповісти
я против вакцинирвоания от МОДНОЙ БОЛЯЧКИ МОДНЫМ ШМУНДЯКОМ..... НО МНЕ КАЖЕТСЯ те- КТО ВАРИТ САМОГРАЙ ШМУНДЯК...привики.... НАВАРИЛИ ПОЛНО ВОТ ТОГО МОДНОЙ БОЛЯЧКИ.... ТОМУ ПОКА НЕ ВЫЧЕРПАЛИ ПРОДУКЦИЮ МОДНАЯ БОЛЯЧКА ЕСЧЕ БУДЕТ ЗУБ ДАЮ.....
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18.01.2022 19:36 Відповісти
Профессор Анна Тереза Паламара , директор отделения инфекционных болезней Института здравоохранения , член научного комитета института Пастера , президент итальянского общества микробиологии в интервью на итальянском телевидении - .. в Италии как и в других европейских странах в основном заражаются вакцинированные люди , и в первую очередь получившие три дозы вакцины .
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18.01.2022 20:42 Відповісти
а рашка коли зникне?
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18.01.2022 18:37 Відповісти
В ВОЗ заявили об обнаружении в Гондурасе нового штамма коронавируса, которому было присвоено имя "пи" по 16 букве греческого алфавита.
На пресс-конференции в министерстве здравоохранения России журналистам сообщили, что штамм "пи" пока не добрался до России. Но опрошенные нами эксперты как один утверждают, что уже "пи" здесь......
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18.01.2022 18:39 Відповісти
( ¡ ) вже тут
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18.01.2022 18:51 Відповісти
А че зникне він взагалі? Вот в чем вопрос.
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18.01.2022 18:42 Відповісти
а навіщо щоб зникав..? бакбки косяться на дебілах чудово .. хто ж буде різати курку що яйця золоті несе
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18.01.2022 19:01 Відповісти
Не може особа, що представляє виробника вакцин оголошувати подібні прогнози. Її думка апріорі не може бути неупередженою.
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18.01.2022 18:46 Відповісти
Це був скоріше не прогноз, а передчуття хорошого прибутку. Екстаз мільярдера перед отриманням ще одного мільярда - по силі відчуттів перевершує оргазм та наркотичний "приход"
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18.01.2022 18:54 Відповісти
Какие времена настали!
Посмотрела, а у меня масок больше, чем трусов......
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18.01.2022 18:48 Відповісти
Говорят, что третья волна коронавируса наступит в марте. А можно сразу озвучить, сколько сезонов в этом *лядском сериале?
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18.01.2022 18:54 Відповісти
Залежно від інтересу кіноглядача (тобто від темпів примноження прибутку у фарма-компаній)
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18.01.2022 19:27 Відповісти
"...дуже ефективним вакцинам..." - з вуст глави компанії-виробника вакцин звучить як реклама)
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18.01.2022 19:26 Відповісти
Как сказал один вирусолог еще в начале пандемии - " Ковид пришел к нам на долго, возможно навсегда" ( возможно он со временем ослабеет, но точно никуда не денется, но "подобное счастье" нам ближайшие несколько лет точно не светит, ну а потом придет что то другое, возможно еще более смертельное и т.д..) Жизнь на планете Земля изменилась и вероятно уже навсегда.
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18.01.2022 19:44 Відповісти
вашими молитвами, корона будет еще десятки лет мутировать
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18.01.2022 20:25 Відповісти
Разом з ******
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18.01.2022 21:06 Відповісти
Глава Пфайзер даже ***** не должен открывать в данном случае, а тихо сидеть и считать прибыль)))) Как только я укололся их вакциной, сразу заболел, до этого два года не знал что такое корона((((((((((( Больше меня не заставят колоться этой ***..й((((((((((
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18.01.2022 22:17 Відповісти
"... завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам і лікам", - резюмував гендиректор Pfizer" і гроші ваші будуть наші, а всі результати будуть засекречені не менше 10 років завдяки контрактам підписаним з урядами країн.
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19.01.2022 00:15 Відповісти
В Ізраїлі ніби на 30. Як писали.
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19.01.2022 08:03 Відповісти
Ну від цього НЕ шановного пана я і нічого іншого і неочікував почути.
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19.01.2022 00:37 Відповісти
Пфайзер обязательно пострадает когда начнется разбор полетов и выяснится,что было много опасных нарушений со стороны компании при вакцинации, что скрывались даже явные побочки ( розлад менструального цикла, например), что навязывалась бустерная доза и вакцинация детей что искусственно зажимали распостранение других вакцин и т.д и т.п . Пфайцер и чиновники ВОЗ основеые заказчики ковидобесия, они попробую еще годик два поддержать панику вокруг короновируса
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19.01.2022 06:56 Відповісти
 
 