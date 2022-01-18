Коронавірус не зникне ще декілька років, - глава Pfizer Бурла
Бурла прогнозує, що вже навесні 2022 року світ повернеться до нормального життя завдяки вакцинам та іншим препаратам від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Pfizer" Альберт Бурла в інтерв'ю La Repubblica.
"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну і ту ж людину кілька разів і має стільки мутацій, що ми заново відкрили грецьку абетку", - зазначив Бурла.
Разом з тим Бурла не вважає, що поява нового штаму "Омікрон" означає закінчення пандемії COVID-19.
"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що у нас це вийде, ймовірно, навесні 2022 року, завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам і лікам", - резюмував гендиректор Pfizer.
Раніше німецький вірусолог припускав, що нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень.
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