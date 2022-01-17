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МОЗ Канади схвалило застосування COVID-пігулок, які раніше закупила Україна

МОЗ Канади схвалило застосування COVID-пігулок, які раніше закупила Україна

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування таблетки від коронавірусу компанії Pfizer. Їх рекомендовано використовувати для лікування легкої та середньої форм захворювання. Раніше ці пігулки закупила Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бабель".

Як уточнили у відомстві, схвалені таблетки проти коронавірусу Paxlovid. Ліки містять два препарати: нірматрелвір і ритонавір.

Таблетки рекомендовано застосовувати для лікування дорослих з COVID - 19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які схильні до високого ризику прогресування інфекції. Нірматрелвір, уточнили в міністерстві, - це активний інгредієнт таблетки, який блокує розмноження вірусу.

Читайте: Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Paxlovid можна приймати не тільки в медзакладі, але і вдома. Його слід використовувати якомога швидше після постановки діагнозу коронавірус і протягом п'яти днів після появи симптомів. Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати всередину в один і той же час два рази на день протягом п'яти днів.

Зазначається, що заявку від Pfizer на схвалення таблеток від коронавірусу МОЗ Канади отримало 1 грудня 2021 року. Процедура схвалення проходила в прискореному режимі.

Нагадаємо, раніше Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків "Паксловід". Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток.

Також читайте: Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу може з'явитись наступного року, - Moderna

Канада (2203) ліки (1326) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+4
по інфомації інтернета -" Ціна "Паксловіда" буде приблизно 700 доларів за курс." При такій ціні всі МОЗи з ініціативи славної компанії Pfizer схвалять і щурячу отруту
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17.01.2022 22:40
+3
Антиковідники-антивакси! Фас!

Тільки не забувайте, що вам ще від Pfizer Віагру пити.
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17.01.2022 20:28
+3
В Канаде и Израиле, судя по темпам и вакцинаций уже должны забыть были о короновирусе год назад,и ничего и никого не бояться, а не сидеть поголовно в масках в своих парламентах. Наверное нужна еще пятая дополнительная доза.
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17.01.2022 21:09
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And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what's going on?
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what's going on?
https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc&list=PLEVBgQFjbqq52B12N6fXaS4GeBrQcXZR5&index=3
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17.01.2022 20:22 Відповісти
талбэтка актуальна при первых симптомах если глотать нэгайно...
при возне с рецептами и отсутствием в аптеках просто ничто..
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17.01.2022 20:25 Відповісти
Антиковідники-антивакси! Фас!

Тільки не забувайте, що вам ще від Pfizer Віагру пити.
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17.01.2022 20:28 Відповісти
Цікаво, хто саме з антиковідників-антиваксів мене заспамив?
Хто ці імпотенти, у яких немає грошей на Віагру?
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18.01.2022 12:06 Відповісти
В Канаде и Израиле, судя по темпам и вакцинаций уже должны забыть были о короновирусе год назад,и ничего и никого не бояться, а не сидеть поголовно в масках в своих парламентах. Наверное нужна еще пятая дополнительная доза.
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17.01.2022 21:09 Відповісти
И не говори! Ведь на 17 января 2021 года в Израиле было аж 3,6% дважды вакцинированных!
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17.01.2022 23:19 Відповісти
Вообще-то на дворе 2022 год, а ты лепишь какую-то фигню годовой давности. Других аргументов уже не осталось?
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18.01.2022 09:23 Відповісти
Які аргументи там методичка.
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18.01.2022 10:06 Відповісти
по інфомації інтернета -" Ціна "Паксловіда" буде приблизно 700 доларів за курс." При такій ціні всі МОЗи з ініціативи славної компанії Pfizer схвалять і щурячу отруту
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17.01.2022 22:40 Відповісти
Ивермектин и хлориквин дешевле , эффективнее и не имеют серьезных побочных эффектов .
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17.01.2022 23:40 Відповісти
Кокаин,Экстази,ЛСД и Т.П.!Лучший недорогой эФФективный вариант!)
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18.01.2022 00:10 Відповісти
 
 