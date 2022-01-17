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Новини
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Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу може з'явитись наступного року, - Moderna

Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу може з'явитись наступного року, - Moderna

Вакцина, яка об’єднає бустерну дозу проти COVID-19 та експериментальне щеплення проти грипу, може з’явитися вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

"У найкращому випадку ця (комбінована вакцина. - Ред.) може з’явитися вже у 2023 році", - зазначив він.

За його словами, таким чином людям не потрібно буде робити 2-3 щеплення впродовж однієї зими.

Читайте: Moderna потребує більше даних про "Омікрон" для розробки бустерної вакцини. Вона може з'явитися за декілька місяців, - голова компанії Бансель

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Топ коментарі
+5
Теперь будет как айфоны каждый год новая ....
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17.01.2022 15:49
+4
Фильм ужасов "На игле "5 сезон
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17.01.2022 15:50
+3
Невже "йорш"!
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17.01.2022 15:46
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Шо опять?
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17.01.2022 15:43 Відповісти
Невже "йорш"!
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17.01.2022 15:46 Відповісти
Теперь будет как айфоны каждый год новая ....
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17.01.2022 15:49 Відповісти
Фильм ужасов "На игле "5 сезон
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17.01.2022 15:50 Відповісти
А комбінація ковід+геморой буде?
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17.01.2022 16:09 Відповісти
Хто ще не штрикнувся чудодійною вакциною від всіх болєзнєй?
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17.01.2022 16:25 Відповісти
Єто в США, у нас через 2 года разбавленная.
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17.01.2022 16:28 Відповісти
А что, от гриппа уже разучились лечить?
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17.01.2022 16:51 Відповісти
Привет. Не ты ли бросал ссылку, что от гриппа в мире умирает по 290-650 тысяч человек в год? Ты это называешь умеют лечить?
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17.01.2022 17:58 Відповісти
Вітаю)
Ну... я хз. Мене у минулі роки дружина лікувала на і плюс сам, звісно.
А на рахунок сотен тисяч смертей - так, я надавав таке посилання. І тут, я вважаю, варто замислитись, чи у ту сторону ми йдемо з усіма цими протоколами і вакцинами. Бо, вочевид, ти правий - лікарі ніфіга лікувати не вміють. Тіко колоти вакцини та слідувати протоколу щоб їх потім не звільнили за його невиконання. А люди, вони різні... і виходить, що ані вакцина не допомогла (якщо не помиляюсь, то комбінована вакцина від грипу продукує антитіла до 3-4 штамів максимум, а їх якби більше ніж 2000... спробуй, вгадай), ані лікарі.
Одна надія на власні сили... ну й на дружину / доньку, що настою трав'яного правильного принесе)))
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18.01.2022 10:01 Відповісти
Лучше бы настоящие врачи появились... Хотя, откуда им взяться...Пневмания,как неизлечимая болезнь- это 100%-я аксиома.А уже 3-е тысячелетие 22-й год,как началось😏. Человечество,на самом деле,недоразвито в самом основном инстинкте. Какой там на#й, замедленный Марс...🧐
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17.01.2022 17:09 Відповісти
...заселенный Марс...
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17.01.2022 17:11 Відповісти
 
 