Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу може з'явитись наступного року, - Moderna

Вакцина, яка об’єднає бустерну дозу проти COVID-19 та експериментальне щеплення проти грипу, може з’явитися вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

"У найкращому випадку ця (комбінована вакцина. - Ред.) може з’явитися вже у 2023 році", - зазначив він.

За його словами, таким чином людям не потрібно буде робити 2-3 щеплення впродовж однієї зими.

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