Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу може з'явитись наступного року, - Moderna
Вакцина, яка об’єднає бустерну дозу проти COVID-19 та експериментальне щеплення проти грипу, може з’явитися вже наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.
"У найкращому випадку ця (комбінована вакцина. - Ред.) може з’явитися вже у 2023 році", - зазначив він.
За його словами, таким чином людям не потрібно буде робити 2-3 щеплення впродовж однієї зими.
Топ коментарі
+5 Артм Воронцов
показати весь коментар17.01.2022 15:49
+4 Александр Петров #434213
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+3 Анатолий Панасюк
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Ну... я хз. Мене у минулі роки дружина лікувала на і плюс сам, звісно.
А на рахунок сотен тисяч смертей - так, я надавав таке посилання. І тут, я вважаю, варто замислитись, чи у ту сторону ми йдемо з усіма цими протоколами і вакцинами. Бо, вочевид, ти правий - лікарі ніфіга лікувати не вміють. Тіко колоти вакцини та слідувати протоколу щоб їх потім не звільнили за його невиконання. А люди, вони різні... і виходить, що ані вакцина не допомогла (якщо не помиляюсь, то комбінована вакцина від грипу продукує антитіла до 3-4 штамів максимум, а їх якби більше ніж 2000... спробуй, вгадай), ані лікарі.
Одна надія на власні сили... ну й на дружину / доньку, що настою трав'яного правильного принесе)))