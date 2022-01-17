Минздрав Канады одобрил применение COVID-пилюль, которые ранее закупила Украина
Министерство здравоохранения Канады одобрило применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Их рекомендуется использовать для лечения легкой и средней формы заболевания. Ранее эти пилюли закупила Украина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".
Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство содержит два препарата: нирматрелвир и ритонавир.
Таблетки рекомендуется применять для лечения взрослых с COVID - 19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, – это активный ингредиент таблетки, блокирующий размножение вируса.
Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.
Заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрав Канады получил 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.
Напомним, ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарств "Паксловид". Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток.
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I said hey, what's going on?
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I said hey, what's going on?
https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc&list=PLEVBgQFjbqq52B12N6fXaS4GeBrQcXZR5&index=3
при возне с рецептами и отсутствием в аптеках просто ничто..
Тільки не забувайте, що вам ще від Pfizer Віагру пити.
Хто ці імпотенти, у яких немає грошей на Віагру?