Минздрав Канады одобрил применение COVID-пилюль, которые ранее закупила Украина

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Их рекомендуется использовать для лечения легкой и средней формы заболевания. Ранее эти пилюли закупила Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".

Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство содержит два препарата: нирматрелвир и ритонавир.

Таблетки рекомендуется применять для лечения взрослых с COVID - 19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, – это активный ингредиент таблетки, блокирующий размножение вируса.

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Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.

Заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрав Канады получил 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.

Напомним, ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарств "Паксловид". Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток.