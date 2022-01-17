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Минздрав Канады одобрил применение COVID-пилюль, которые ранее закупила Украина

Минздрав Канады одобрил применение COVID-пилюль, которые ранее закупила Украина

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Их рекомендуется использовать для лечения легкой и средней формы заболевания. Ранее эти пилюли закупила Украина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на  "Бабель".

Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство содержит два препарата: нирматрелвир и ритонавир.

Таблетки рекомендуется применять для лечения взрослых с COVID - 19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, – это активный ингредиент таблетки, блокирующий размножение вируса.

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Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.

Заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрав Канады получил 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.

Напомним, ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарств "Паксловид". Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток.

Автор: 

Канада (2089) лекарства (1224) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
по інфомації інтернета -" Ціна "Паксловіда" буде приблизно 700 доларів за курс." При такій ціні всі МОЗи з ініціативи славної компанії Pfizer схвалять і щурячу отруту
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17.01.2022 22:40
+3
Антиковідники-антивакси! Фас!

Тільки не забувайте, що вам ще від Pfizer Віагру пити.
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17.01.2022 20:28
+3
В Канаде и Израиле, судя по темпам и вакцинаций уже должны забыть были о короновирусе год назад,и ничего и никого не бояться, а не сидеть поголовно в масках в своих парламентах. Наверное нужна еще пятая дополнительная доза.
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17.01.2022 21:09
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And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what's going on?
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what's going on?
https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc&list=PLEVBgQFjbqq52B12N6fXaS4GeBrQcXZR5&index=3
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17.01.2022 20:22 Ответить
талбэтка актуальна при первых симптомах если глотать нэгайно...
при возне с рецептами и отсутствием в аптеках просто ничто..
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17.01.2022 20:25 Ответить
Антиковідники-антивакси! Фас!

Тільки не забувайте, що вам ще від Pfizer Віагру пити.
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17.01.2022 20:28 Ответить
Цікаво, хто саме з антиковідників-антиваксів мене заспамив?
Хто ці імпотенти, у яких немає грошей на Віагру?
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18.01.2022 12:06 Ответить
В Канаде и Израиле, судя по темпам и вакцинаций уже должны забыть были о короновирусе год назад,и ничего и никого не бояться, а не сидеть поголовно в масках в своих парламентах. Наверное нужна еще пятая дополнительная доза.
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17.01.2022 21:09 Ответить
И не говори! Ведь на 17 января 2021 года в Израиле было аж 3,6% дважды вакцинированных!
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17.01.2022 23:19 Ответить
Вообще-то на дворе 2022 год, а ты лепишь какую-то фигню годовой давности. Других аргументов уже не осталось?
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18.01.2022 09:23 Ответить
Які аргументи там методичка.
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18.01.2022 10:06 Ответить
по інфомації інтернета -" Ціна "Паксловіда" буде приблизно 700 доларів за курс." При такій ціні всі МОЗи з ініціативи славної компанії Pfizer схвалять і щурячу отруту
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17.01.2022 22:40 Ответить
Ивермектин и хлориквин дешевле , эффективнее и не имеют серьезных побочных эффектов .
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17.01.2022 23:40 Ответить
Кокаин,Экстази,ЛСД и Т.П.!Лучший недорогой эФФективный вариант!)
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18.01.2022 00:10 Ответить
 
 