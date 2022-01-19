"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову, - премьер Гаврилица

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гаврилицы цитирует "Газета.ру".

"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", - сказала она.

По словам Гаврилицы, "Молдовагаз" не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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