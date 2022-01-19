"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову, - премьер Гаврилица
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гаврилицы цитирует "Газета.ру".
"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", - сказала она.
По словам Гаврилицы, "Молдовагаз" не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Ещё и отсрочку и реструктуризацию...
Хотелось бы, конечно, бесплатно...
Там ведущий говорит шо в Газпрома долгосрочные контракты ,и газ поставляют Молдове по 450$, ".. примерно также и в европейских странах.."
Интересно,хто в Европе накручивает цену в 2000$ ?
Цена 450 - по контракту.
Цена 2000 - биржевая.
В чём разница сам поймёшь или снова объяснять?
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
В теории, и рассказах европатриотов - это сумасшедшие возможности по экспорту. На практике... ну, тут в статье о последствиях (только одном их аспекте) написано и так неплохо.
Проще говоря - а где деньги от суперэффективного и масштабного экспорта в Европу, которые можно было бы использовать для оплаты энергоносителей?
Ой, так там квоты и прочие нефинансовые ограничения... ой, как же так... до сих пор!
И как думаешь - из общего кол-ва немецких сетей это много или мало?
головне в списку і те на що нема ніяких квот, це необроблена продукція, без пдв.
ліс кругляк та різна сировина.
а як тільки готовий продукт.
то хрен вам, залишайте в Україні
Повторюсь - их куда денешь?
На счет контрабаса ты не прав. Потому как по вину, все вплоть до виноматериала идет официально (я в курсе просто), а по сигаретам там в основном тупо перепродажа.
На счет сигарет - так это их официально покупать придется, как думаешь, что случится в плане неизбежного роста цен (акциз)?
Еще раз. Нужны живые деньги, потому как предложенные тобой продукты мы производим/импортируем/контрабасируем - сами. И если мы вводим их в этот сегмент, то значит уменьшаем нашу долю.
А этих денег у Молдовы нет. Иначе бы они платали бы рашке и этой статьи бы не было.
Антипе - ти читаєш це? Дивись - от так виглядає маркетинг.
Заголовок: кроваві
совкимоскалі погрожують маленькій невинній Молдові зимовою стужою просто так.
Текст статті: Республіка Молдова, вочевидь, щось винна за поставки Товару. Винна - тому, що є відповідний контракт, у якому її офіційні, вповноважені представники взяли від імені країни - певні зобов'язання. І вочевидь, ці зобов'язання - в частині оплати за придбану продукцію - Покупцем, тобто "невинною" Молдовою - порушуються. І Постачальник просто вимагає їх виконання, і повідомляє про зупиненку постачання Товара у зв'язку з порушенням умов сплати Покупцем. Стандартна практика у міжнародних експортних контрактах.
Сподіваюсь, тепер ти трохи краще розумієшся на маркетингу - після такого пояснення.
Когда долга не достроят свою часть европейского газопровода БРУА, сможем покупать азербайджанский газ, как его покупает Болгария по 180$.
А с 2026 Румыния начнёт экспорт шельфогово газа, тогда оторвёмся от империи зла.
Так і хочеться пригадати панні Майї старий анекдот: "Не дысис... А как дысала?"
Но в целом ты прав. Изначально там жили славяне.
Удивительна такая ... информированность чувака с американским флажком. Эта инфа и вправду есть в открытом доступе? Директивы ЕС все есть, если не трудно, то можно номер?
Деньги должен платить Молдовагаз , который собирает оплату с потребителей и который принадлежит на 65% Газпрому, а они говорят что им нечем платить.
Газпром требует 2 раза в месяц предоплаты. Поэтому получается что платит государство.