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"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову, - премьер Гаврилица

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гаврилицы цитирует "Газета.ру".

"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", - сказала она.

По словам Гаврилицы, "Молдовагаз" не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также читайте: "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в случае неуплаты долгов

Автор: 

Газ (10233) Газпром (3184) Молдова (1876)


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Топ комментарии
+34
Параша без шантажа и дерьма не параша!
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19.01.2022 12:01
+12
выбивают с молдовы приднестровские долги по дешевому для приднестровцев газу
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19.01.2022 12:03
+10
вот что значит зависимость от чего би то не было.
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
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19.01.2022 12:13
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Параша без шантажа и дерьма не параша!
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19.01.2022 12:01 Ответить
Они не оплачивают вовремя газ, какой шантаж?
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19.01.2022 12:04 Ответить
реструктуриція боргу, відтермінування. Це не айфонами торгувать
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19.01.2022 12:07 Ответить
У них уже льготная цена - 450$.
Ещё и отсрочку и реструктуризацию...
Хотелось бы, конечно, бесплатно...
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19.01.2022 12:14 Ответить
По Укр.ТВ была передача "Гражданская оборона".
Там ведущий говорит шо в Газпрома долгосрочные контракты ,и газ поставляют Молдове по 450$, ".. примерно также и в европейских странах.."
Интересно,хто в Европе накручивает цену в 2000$ ?
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19.01.2022 12:41 Ответить
Ты внимательно смотрел?
Цена 450 - по контракту.
Цена 2000 - биржевая.
В чём разница сам поймёшь или снова объяснять?
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19.01.2022 12:47 Ответить
Вы эксперт по газу.
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19.01.2022 12:37 Ответить
Ну когда еще паРаше резко прекращать поставки газа как не посреди зимы, на пике холодов. Никогда такого небыло и вот опять, из года в год одно и то же. Самый "надежный и приятный" поставщик и главное "абсолютно никакого шантажа".
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19.01.2022 12:41 Ответить
Нет денег - давай, досвидос
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19.01.2022 12:06 Ответить
Для начала - досвидос оккупанты из Приднестровья.
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19.01.2022 12:28 Ответить
только бизнес
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19.01.2022 12:14 Ответить
Вот что значит прямые закупки газа у россии! И они нас тоже шантажировали перекрыванием газа под поводим типа "Украина ворует газ". Теперь вот "Молдова не платит". А может есть тайные договоренности молдовских ватных чиновников, чтобы специально придержать проплаты и тем самым дать повод для шаньажа. С россией не может быть прямых контрактов.
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20.01.2022 15:28 Ответить
выбивают с молдовы приднестровские долги по дешевому для приднестровцев газу
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19.01.2022 12:03 Ответить
Капець! Тепер і Молдова замерзне і вимре, як і ми восьмий рік підряд. Газ, що йде в Придністров'я до Молдови не доходе, але рахунки виставляють МолдоваГаз, як і нам за газ в ОРДЛО. Кацапи з подвійними стандартами ***...
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19.01.2022 12:11 Ответить
Нам за газ уже несколько лет как завязали выставлять. После судов.
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19.01.2022 16:59 Ответить
а мы к счастью никаких контрактов уже не заключаем с ними и россия может и хотела бы, но не может нас шантажировать
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20.01.2022 15:31 Ответить
может предлагают Молдове вступить в приднестровскую ресоублику и газ будет по 3 рубля
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19.01.2022 12:12 Ответить
скорее в НАТО, еще одни нацики могут появится, если верить скабеевскому смывному бочку.
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19.01.2022 12:40 Ответить
вот что значит зависимость от чего би то не было.
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
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19.01.2022 12:13 Ответить
А еще это значит реальную цену за вступление в ЕС. Напоминаю, у молдаван - такая же расширенная ассоциация как и у нас.
В теории, и рассказах европатриотов - это сумасшедшие возможности по экспорту. На практике... ну, тут в статье о последствиях (только одном их аспекте) написано и так неплохо.
Проще говоря - а где деньги от суперэффективного и масштабного экспорта в Европу, которые можно было бы использовать для оплаты энергоносителей?
Ой, так там квоты и прочие нефинансовые ограничения... ой, как же так... до сих пор!
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19.01.2022 12:33 Ответить
A Я лично покупаю в Германии шикарный Киевский Торт сделанный в Молдавии, замороженный.
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19.01.2022 12:56 Ответить
Один Товар, это, безусловно, показатель. Покупаешь ты его скорее всего или в Монолитах, или в Сиберия Груп (там три сетки), возможно конечно в Лидле, но то вряд ли.
И как думаешь - из общего кол-ва немецких сетей это много или мало?
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19.01.2022 15:13 Ответить
так. вони за ексторт з України.
головне в списку і те на що нема ніяких квот, це необроблена продукція, без пдв.
ліс кругляк та різна сировина.
а як тільки готовий продукт.
то хрен вам, залишайте в Україні
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19.01.2022 13:18 Ответить
Вот то-то и оно.
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19.01.2022 15:14 Ответить
Жалка замьорзжих молдаван...
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19.01.2022 12:14 Ответить
А чого? ЧОГО не домовитись з Молдовою про заснування компанії з видобутку газу в Україні? Треба допомагати сусідам не у збиток собі.
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19.01.2022 12:24 Ответить
А чем Молдова будет платить нам?
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19.01.2022 12:30 Ответить
Вином, та тютюном, до сьогодення йде контрабандой.
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19.01.2022 18:56 Ответить
Окей, куда денешь рабочих наших винзаводов? Ну просто рынок, он имеет пределы потребления, и их вино надо будет еще продать. Нашим согражданам. Соответственно, долю рынка от украинских (учитывая ценовой уровень) ты будешь вынужден отобрать. В результате чего им нужно будет сокращать персонал, ибо объемы производства упадут.
Повторюсь - их куда денешь?
На счет контрабаса ты не прав. Потому как по вину, все вплоть до виноматериала идет официально (я в курсе просто), а по сигаретам там в основном тупо перепродажа.
На счет сигарет - так это их официально покупать придется, как думаешь, что случится в плане неизбежного роста цен (акциз)?

Еще раз. Нужны живые деньги, потому как предложенные тобой продукты мы производим/импортируем/контрабасируем - сами. И если мы вводим их в этот сегмент, то значит уменьшаем нашу долю.
А этих денег у Молдовы нет. Иначе бы они платали бы рашке и этой статьи бы не было.
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20.01.2022 10:55 Ответить
Молдавія не має ні сил (фахівців) ні засобів (апаратури і обладнання) для виконання таких робіт.
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19.01.2022 13:06 Ответить
Боги заголовка.

Антипе - ти читаєш це? Дивись - от так виглядає маркетинг.
Заголовок: кроваві совки москалі погрожують маленькій невинній Молдові зимовою стужою просто так.
Текст статті: Республіка Молдова, вочевидь, щось винна за поставки Товару. Винна - тому, що є відповідний контракт, у якому її офіційні, вповноважені представники взяли від імені країни - певні зобов'язання. І вочевидь, ці зобов'язання - в частині оплати за придбану продукцію - Покупцем, тобто "невинною" Молдовою - порушуються. І Постачальник просто вимагає їх виконання, і повідомляє про зупиненку постачання Товара у зв'язку з порушенням умов сплати Покупцем. Стандартна практика у міжнародних експортних контрактах.

Сподіваюсь, тепер ти трохи краще розумієшся на маркетингу - після такого пояснення.
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19.01.2022 12:29 Ответить
Молдова б уже давно перекрыла границы для ротаций ихтамнетов, и тогда все было бы снова в шоколаде. Санду хоть и больше яиц чем у ЗЕ, но все еще не достаточно
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19.01.2022 12:46 Ответить
Перекрыла но они берут на контракт местных частников с российским государством.
Когда долга не достроят свою часть европейского газопровода БРУА, сможем покупать азербайджанский газ, как его покупает Болгария по 180$.
А с 2026 Румыния начнёт экспорт шельфогово газа, тогда оторвёмся от империи зла.
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22.01.2022 16:38 Ответить
Режим М.Санду обпудився по повній програмі, ще й пів-року не минуло. Євроатлантична мастурбація молдаванів притихла, москалів з Придністрянщини не вигнали і, потихе-е-енько прийняли звичну позу.
Так і хочеться пригадати панні Майї старий анекдот: "Не дысис... А как дысала?"
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19.01.2022 13:04 Ответить
Коли Молдова припинить постачання до ПМР???
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19.01.2022 13:11 Ответить
80% потребляемой электроэнергии Молдавии производится в Приднестровье. Они от них зависят.
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19.01.2022 13:20 Ответить
Как интересно...
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19.01.2022 16:56 Ответить
Дубассарська електростанція. А якщо уже так "интересно", то - Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями . Свого часу Кремлівським режимом Сталіна Лівобережжя було викроєно з України під т.з. Пр. Молд. Республіку, щоб перед війною показати, що "молдавани" при СРСР живуть краще, ніж при Боярській Румунії. А, насправді - був створений плацдарм для захоплення всієї Молдавії, що і було зроблено. А після війни Придністрянські землі випадково "забули" повернути до складу України. Таке - то малята... Ще "интересно?"
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19.01.2022 18:57 Ответить
Ты забыл сказать, что строительство Дубоссарской ГЭС было начато в 1950 году кровавым режимом Сталина. Еще ты забыл сказать, что при выкраивании приднестровья, кровавый сталинский режим, угентавший украинский народ - в этом самом приднестровье установил украинский одним из государственных языков. Еще ты забыл сказать, что до всех этих событий, которые ты, в целом, описываешь верно... там происходили очень интересные события.

Но в целом ты прав. Изначально там жили славяне.
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20.01.2022 11:02 Ответить
Изначально там жили даки, а потом была римская империя по адриановым валам.
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22.01.2022 16:26 Ответить
Есть и такая версия.
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24.01.2022 10:39 Ответить
Это так. И газовая труба тоже через приднестровье проходит , а также шосейные и железные дороги на восток тоже через приднестровье. Поэтому мы и не смогли придушить окупантов.
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22.01.2022 16:22 Ответить
Когда заключали контракт Молдова настояла на привязке к биржевым ценам на газ. Это европейская директива. А газ сейчас очень дорогой. Несмотря на то что по контракту газ значительно дешевле рыночных, он все равно стал где-то в районе 700 долларов для Молдовы, вместо 450 начальных. Молдаване к этом не были готовы.
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19.01.2022 13:17 Ответить
То есть для них газ дороже чем для германцев выходит... удивительно. Хотя, зная принципы ЕС... скорее нет, неудивительно.

Удивительна такая ... информированность чувака с американским флажком. Эта инфа и вправду есть в открытом доступе? Директивы ЕС все есть, если не трудно, то можно номер?
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19.01.2022 17:00 Ответить
Не Молдова настояла, а Газпром навязал слуге Путина, Додону.
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22.01.2022 16:27 Ответить
Цена плавающая в этом месяце закатили 655$. Сербы подписали контракт по 180, Венгры по 350, Германия получает по старому контракту по 180.
Деньги должен платить Молдовагаз , который собирает оплату с потребителей и который принадлежит на 65% Газпрому, а они говорят что им нечем платить.
Газпром требует 2 раза в месяц предоплаты. Поэтому получается что платит государство.
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22.01.2022 16:33 Ответить
А где же братская Румыния, что есть и в НАТО и в ЕС? Или она тоже на игле Газпрома? Но есть Турция, Норвегия, реверс. Все это напоминает мне плохо поставленный цирковойф балаган. Но бабки в игре серьезные...
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19.01.2022 18:52 Ответить
Румыния сама покупает 20% газа у Газпрома, по биржевым ценам.
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22.01.2022 16:28 Ответить
 
 