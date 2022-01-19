"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови, - прем'єрка Гаврилиця
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що "Газпром" офіційно попередив владу країни, що припинить постачання газу до республіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Гаврилиці цитує "Газета.ру".
"Вчора компанія "Газпром" надіслала "Молдовагазу" офіційний лист, у якому попередила про намір припинити постачання газу у разі непогашення платежу до 20 січня", - сказала вона.
За словами Гаврилиці, "Молдовагаз" не встиг зібрати суму для погашення платежу, тому сьогодні буде проведено засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Топ коментарі
+34 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.01.2022 12:01
+12 Гыг с Вами
показати весь коментар19.01.2022 12:03
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.01.2022 12:13
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Ещё и отсрочку и реструктуризацию...
Хотелось бы, конечно, бесплатно...
Там ведущий говорит шо в Газпрома долгосрочные контракты ,и газ поставляют Молдове по 450$, ".. примерно также и в европейских странах.."
Интересно,хто в Европе накручивает цену в 2000$ ?
Цена 450 - по контракту.
Цена 2000 - биржевая.
В чём разница сам поймёшь или снова объяснять?
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
В теории, и рассказах европатриотов - это сумасшедшие возможности по экспорту. На практике... ну, тут в статье о последствиях (только одном их аспекте) написано и так неплохо.
Проще говоря - а где деньги от суперэффективного и масштабного экспорта в Европу, которые можно было бы использовать для оплаты энергоносителей?
Ой, так там квоты и прочие нефинансовые ограничения... ой, как же так... до сих пор!
И как думаешь - из общего кол-ва немецких сетей это много или мало?
головне в списку і те на що нема ніяких квот, це необроблена продукція, без пдв.
ліс кругляк та різна сировина.
а як тільки готовий продукт.
то хрен вам, залишайте в Україні
Повторюсь - их куда денешь?
На счет контрабаса ты не прав. Потому как по вину, все вплоть до виноматериала идет официально (я в курсе просто), а по сигаретам там в основном тупо перепродажа.
На счет сигарет - так это их официально покупать придется, как думаешь, что случится в плане неизбежного роста цен (акциз)?
Еще раз. Нужны живые деньги, потому как предложенные тобой продукты мы производим/импортируем/контрабасируем - сами. И если мы вводим их в этот сегмент, то значит уменьшаем нашу долю.
А этих денег у Молдовы нет. Иначе бы они платали бы рашке и этой статьи бы не было.
Антипе - ти читаєш це? Дивись - от так виглядає маркетинг.
Заголовок: кроваві
совкимоскалі погрожують маленькій невинній Молдові зимовою стужою просто так.
Текст статті: Республіка Молдова, вочевидь, щось винна за поставки Товару. Винна - тому, що є відповідний контракт, у якому її офіційні, вповноважені представники взяли від імені країни - певні зобов'язання. І вочевидь, ці зобов'язання - в частині оплати за придбану продукцію - Покупцем, тобто "невинною" Молдовою - порушуються. І Постачальник просто вимагає їх виконання, і повідомляє про зупиненку постачання Товара у зв'язку з порушенням умов сплати Покупцем. Стандартна практика у міжнародних експортних контрактах.
Сподіваюсь, тепер ти трохи краще розумієшся на маркетингу - після такого пояснення.
Когда долга не достроят свою часть европейского газопровода БРУА, сможем покупать азербайджанский газ, как его покупает Болгария по 180$.
А с 2026 Румыния начнёт экспорт шельфогово газа, тогда оторвёмся от империи зла.
Так і хочеться пригадати панні Майї старий анекдот: "Не дысис... А как дысала?"
Но в целом ты прав. Изначально там жили славяне.
Удивительна такая ... информированность чувака с американским флажком. Эта инфа и вправду есть в открытом доступе? Директивы ЕС все есть, если не трудно, то можно номер?
Деньги должен платить Молдовагаз , который собирает оплату с потребителей и который принадлежит на 65% Газпрому, а они говорят что им нечем платить.
Газпром требует 2 раза в месяц предоплаты. Поэтому получается что платит государство.