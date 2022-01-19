"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови, - прем'єрка Гаврилиця

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що "Газпром" офіційно попередив владу країни, що припинить постачання газу до республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Гаврилиці цитує "Газета.ру".

"Вчора компанія "Газпром" надіслала "Молдовагазу" офіційний лист, у якому попередила про намір припинити постачання газу у разі непогашення платежу до 20 січня", - сказала вона.

За словами Гаврилиці, "Молдовагаз" не встиг зібрати суму для погашення платежу, тому сьогодні буде проведено засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

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