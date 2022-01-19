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"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови, - прем'єрка Гаврилиця

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що "Газпром" офіційно попередив владу країни, що припинить постачання газу до республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Гаврилиці цитує "Газета.ру".

"Вчора компанія "Газпром" надіслала "Молдовагазу" офіційний лист, у якому попередила про намір припинити постачання газу у разі непогашення платежу до 20 січня", - сказала вона.

За словами Гаврилиці, "Молдовагаз" не встиг зібрати суму для погашення платежу, тому сьогодні буде проведено засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: В Молдові розглядають можливість запровадження режиму НС в енергетиці через нестачу газу

Автор: 

газ (10460) Газпром (3389) Молдова (2076)


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Топ коментарі
+34
Параша без шантажа и дерьма не параша!
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19.01.2022 12:01
+12
выбивают с молдовы приднестровские долги по дешевому для приднестровцев газу
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19.01.2022 12:03
+10
вот что значит зависимость от чего би то не было.
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
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19.01.2022 12:13
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Параша без шантажа и дерьма не параша!
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19.01.2022 12:01 Відповісти
Они не оплачивают вовремя газ, какой шантаж?
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19.01.2022 12:04 Відповісти
реструктуриція боргу, відтермінування. Це не айфонами торгувать
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19.01.2022 12:07 Відповісти
У них уже льготная цена - 450$.
Ещё и отсрочку и реструктуризацию...
Хотелось бы, конечно, бесплатно...
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19.01.2022 12:14 Відповісти
По Укр.ТВ была передача "Гражданская оборона".
Там ведущий говорит шо в Газпрома долгосрочные контракты ,и газ поставляют Молдове по 450$, ".. примерно также и в европейских странах.."
Интересно,хто в Европе накручивает цену в 2000$ ?
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19.01.2022 12:41 Відповісти
Ты внимательно смотрел?
Цена 450 - по контракту.
Цена 2000 - биржевая.
В чём разница сам поймёшь или снова объяснять?
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19.01.2022 12:47 Відповісти
Вы эксперт по газу.
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19.01.2022 12:37 Відповісти
Ну когда еще паРаше резко прекращать поставки газа как не посреди зимы, на пике холодов. Никогда такого небыло и вот опять, из года в год одно и то же. Самый "надежный и приятный" поставщик и главное "абсолютно никакого шантажа".
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19.01.2022 12:41 Відповісти
Нет денег - давай, досвидос
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19.01.2022 12:06 Відповісти
Для начала - досвидос оккупанты из Приднестровья.
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19.01.2022 12:28 Відповісти
только бизнес
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19.01.2022 12:14 Відповісти
Вот что значит прямые закупки газа у россии! И они нас тоже шантажировали перекрыванием газа под поводим типа "Украина ворует газ". Теперь вот "Молдова не платит". А может есть тайные договоренности молдовских ватных чиновников, чтобы специально придержать проплаты и тем самым дать повод для шаньажа. С россией не может быть прямых контрактов.
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20.01.2022 15:28 Відповісти
выбивают с молдовы приднестровские долги по дешевому для приднестровцев газу
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19.01.2022 12:03 Відповісти
Капець! Тепер і Молдова замерзне і вимре, як і ми восьмий рік підряд. Газ, що йде в Придністров'я до Молдови не доходе, але рахунки виставляють МолдоваГаз, як і нам за газ в ОРДЛО. Кацапи з подвійними стандартами ***...
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19.01.2022 12:11 Відповісти
Нам за газ уже несколько лет как завязали выставлять. После судов.
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19.01.2022 16:59 Відповісти
а мы к счастью никаких контрактов уже не заключаем с ними и россия может и хотела бы, но не может нас шантажировать
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20.01.2022 15:31 Відповісти
может предлагают Молдове вступить в приднестровскую ресоублику и газ будет по 3 рубля
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19.01.2022 12:12 Відповісти
скорее в НАТО, еще одни нацики могут появится, если верить скабеевскому смывному бочку.
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19.01.2022 12:40 Відповісти
вот что значит зависимость от чего би то не было.
в Украине за 30 лет, ни один рпезидент не подумал о полной энергетичесской независимости.
повторюсь, полной.
возможностей и ресурсов хватает, но побеждает интерес закупок.
как показивают последние закупки: цена эл.энергии в белоруси 59 баксов, в Украине она 100.
маржа почти 100%.
арахамия чемпион
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19.01.2022 12:13 Відповісти
А еще это значит реальную цену за вступление в ЕС. Напоминаю, у молдаван - такая же расширенная ассоциация как и у нас.
В теории, и рассказах европатриотов - это сумасшедшие возможности по экспорту. На практике... ну, тут в статье о последствиях (только одном их аспекте) написано и так неплохо.
Проще говоря - а где деньги от суперэффективного и масштабного экспорта в Европу, которые можно было бы использовать для оплаты энергоносителей?
Ой, так там квоты и прочие нефинансовые ограничения... ой, как же так... до сих пор!
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19.01.2022 12:33 Відповісти
A Я лично покупаю в Германии шикарный Киевский Торт сделанный в Молдавии, замороженный.
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19.01.2022 12:56 Відповісти
Один Товар, это, безусловно, показатель. Покупаешь ты его скорее всего или в Монолитах, или в Сиберия Груп (там три сетки), возможно конечно в Лидле, но то вряд ли.
И как думаешь - из общего кол-ва немецких сетей это много или мало?
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19.01.2022 15:13 Відповісти
так. вони за ексторт з України.
головне в списку і те на що нема ніяких квот, це необроблена продукція, без пдв.
ліс кругляк та різна сировина.
а як тільки готовий продукт.
то хрен вам, залишайте в Україні
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Вот то-то и оно.
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19.01.2022 15:14 Відповісти
Жалка замьорзжих молдаван...
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19.01.2022 12:14 Відповісти
А чого? ЧОГО не домовитись з Молдовою про заснування компанії з видобутку газу в Україні? Треба допомагати сусідам не у збиток собі.
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19.01.2022 12:24 Відповісти
А чем Молдова будет платить нам?
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19.01.2022 12:30 Відповісти
Вином, та тютюном, до сьогодення йде контрабандой.
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19.01.2022 18:56 Відповісти
Окей, куда денешь рабочих наших винзаводов? Ну просто рынок, он имеет пределы потребления, и их вино надо будет еще продать. Нашим согражданам. Соответственно, долю рынка от украинских (учитывая ценовой уровень) ты будешь вынужден отобрать. В результате чего им нужно будет сокращать персонал, ибо объемы производства упадут.
Повторюсь - их куда денешь?
На счет контрабаса ты не прав. Потому как по вину, все вплоть до виноматериала идет официально (я в курсе просто), а по сигаретам там в основном тупо перепродажа.
На счет сигарет - так это их официально покупать придется, как думаешь, что случится в плане неизбежного роста цен (акциз)?

Еще раз. Нужны живые деньги, потому как предложенные тобой продукты мы производим/импортируем/контрабасируем - сами. И если мы вводим их в этот сегмент, то значит уменьшаем нашу долю.
А этих денег у Молдовы нет. Иначе бы они платали бы рашке и этой статьи бы не было.
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20.01.2022 10:55 Відповісти
Молдавія не має ні сил (фахівців) ні засобів (апаратури і обладнання) для виконання таких робіт.
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19.01.2022 13:06 Відповісти
Боги заголовка.

Антипе - ти читаєш це? Дивись - от так виглядає маркетинг.
Заголовок: кроваві совки москалі погрожують маленькій невинній Молдові зимовою стужою просто так.
Текст статті: Республіка Молдова, вочевидь, щось винна за поставки Товару. Винна - тому, що є відповідний контракт, у якому її офіційні, вповноважені представники взяли від імені країни - певні зобов'язання. І вочевидь, ці зобов'язання - в частині оплати за придбану продукцію - Покупцем, тобто "невинною" Молдовою - порушуються. І Постачальник просто вимагає їх виконання, і повідомляє про зупиненку постачання Товара у зв'язку з порушенням умов сплати Покупцем. Стандартна практика у міжнародних експортних контрактах.

Сподіваюсь, тепер ти трохи краще розумієшся на маркетингу - після такого пояснення.
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19.01.2022 12:29 Відповісти
Молдова б уже давно перекрыла границы для ротаций ихтамнетов, и тогда все было бы снова в шоколаде. Санду хоть и больше яиц чем у ЗЕ, но все еще не достаточно
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19.01.2022 12:46 Відповісти
Перекрыла но они берут на контракт местных частников с российским государством.
Когда долга не достроят свою часть европейского газопровода БРУА, сможем покупать азербайджанский газ, как его покупает Болгария по 180$.
А с 2026 Румыния начнёт экспорт шельфогово газа, тогда оторвёмся от империи зла.
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22.01.2022 16:38 Відповісти
Режим М.Санду обпудився по повній програмі, ще й пів-року не минуло. Євроатлантична мастурбація молдаванів притихла, москалів з Придністрянщини не вигнали і, потихе-е-енько прийняли звичну позу.
Так і хочеться пригадати панні Майї старий анекдот: "Не дысис... А как дысала?"
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19.01.2022 13:04 Відповісти
Коли Молдова припинить постачання до ПМР???
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19.01.2022 13:11 Відповісти
80% потребляемой электроэнергии Молдавии производится в Приднестровье. Они от них зависят.
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19.01.2022 13:20 Відповісти
Как интересно...
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19.01.2022 16:56 Відповісти
Дубассарська електростанція. А якщо уже так "интересно", то - Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями . Свого часу Кремлівським режимом Сталіна Лівобережжя було викроєно з України під т.з. Пр. Молд. Республіку, щоб перед війною показати, що "молдавани" при СРСР живуть краще, ніж при Боярській Румунії. А, насправді - був створений плацдарм для захоплення всієї Молдавії, що і було зроблено. А після війни Придністрянські землі випадково "забули" повернути до складу України. Таке - то малята... Ще "интересно?"
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19.01.2022 18:57 Відповісти
Ты забыл сказать, что строительство Дубоссарской ГЭС было начато в 1950 году кровавым режимом Сталина. Еще ты забыл сказать, что при выкраивании приднестровья, кровавый сталинский режим, угентавший украинский народ - в этом самом приднестровье установил украинский одним из государственных языков. Еще ты забыл сказать, что до всех этих событий, которые ты, в целом, описываешь верно... там происходили очень интересные события.

Но в целом ты прав. Изначально там жили славяне.
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Изначально там жили даки, а потом была римская империя по адриановым валам.
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22.01.2022 16:26 Відповісти
Есть и такая версия.
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24.01.2022 10:39 Відповісти
Это так. И газовая труба тоже через приднестровье проходит , а также шосейные и железные дороги на восток тоже через приднестровье. Поэтому мы и не смогли придушить окупантов.
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22.01.2022 16:22 Відповісти
Когда заключали контракт Молдова настояла на привязке к биржевым ценам на газ. Это европейская директива. А газ сейчас очень дорогой. Несмотря на то что по контракту газ значительно дешевле рыночных, он все равно стал где-то в районе 700 долларов для Молдовы, вместо 450 начальных. Молдаване к этом не были готовы.
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19.01.2022 13:17 Відповісти
То есть для них газ дороже чем для германцев выходит... удивительно. Хотя, зная принципы ЕС... скорее нет, неудивительно.

Удивительна такая ... информированность чувака с американским флажком. Эта инфа и вправду есть в открытом доступе? Директивы ЕС все есть, если не трудно, то можно номер?
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19.01.2022 17:00 Відповісти
Не Молдова настояла, а Газпром навязал слуге Путина, Додону.
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22.01.2022 16:27 Відповісти
Цена плавающая в этом месяце закатили 655$. Сербы подписали контракт по 180, Венгры по 350, Германия получает по старому контракту по 180.
Деньги должен платить Молдовагаз , который собирает оплату с потребителей и который принадлежит на 65% Газпрому, а они говорят что им нечем платить.
Газпром требует 2 раза в месяц предоплаты. Поэтому получается что платит государство.
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22.01.2022 16:33 Відповісти
А где же братская Румыния, что есть и в НАТО и в ЕС? Или она тоже на игле Газпрома? Но есть Турция, Норвегия, реверс. Все это напоминает мне плохо поставленный цирковойф балаган. Но бабки в игре серьезные...
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19.01.2022 18:52 Відповісти
Румыния сама покупает 20% газа у Газпрома, по биржевым ценам.
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22.01.2022 16:28 Відповісти
 
 