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Новости Агрессия России против Украины Война
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Евродепутаты хотят посетить Украину из-за угрозы нападения РФ, - DW

Евродепутаты хотят посетить Украину из-за угрозы нападения РФ, - DW

Девять евродепутатов хотят в конце января – начале февраля посетить Украину, чтобы продемонстрировать украинцам солидарность и подтвердить единство ЕС из-за возможности агрессии со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее письмо с просьбой разрешить такую ​​миссию направили 18 января новоизбранной президентке Европарламента Роберте Мецоле глава комитета немец Дэвид Макаллистер и руководительница подкомитета Натали Луазо из Франции.

В миссию кроме Макаллистера и Луазо должны войти еще семь евродепутатов. Она намечена на 30 января-2 февраля. Разрешение на такую ​​миссию предоставляет президиум Европарламента.

"Срочность миссии вызвана наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, которая продолжается, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институции, включая дезинформацию и кибератаки", - говорится в письме.

Отмечается, что атака на Украину также является атакой на Европейский Союз.

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Европарламент (1804) россия (95687) Евросоюз (17155)


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Топ комментарии
+5
Складывается впечатление, что угроза нападения рф волнует всех, кроме руководства Украины. К нам едут делегации одни, другие, третьи, нам оказывают военную помощь, а что МЫ, как у НАС армия и резервы готовы к возможному нападению (например, в ТГ-каналах пишут, что армия обеспечена горючим на 30%)???
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19.01.2022 12:20
+3
Відвідати і сказати як ви глибоко занепокоєні - це добре, але замало вже
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19.01.2022 12:06
+3
А наші слуги -депутати ще з минулого року у черговій відпусці за рахунок платників податків.Пів року ніби працюють,а майже пів року у відпустках,так "дбають" за свій народ.
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19.01.2022 12:14
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Відвідати і сказати як ви глибоко занепокоєні - це добре, але замало вже
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19.01.2022 12:06 Ответить
Не уже - по-прежнему.
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19.01.2022 12:12 Ответить
Конец января - начало февраля. Срочная миссия по меркам евробюрократов...
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19.01.2022 12:11 Ответить
Это же провокация!!
По логике свинособак; - если высоту дамбы наращивают - это угроза сточным водам!! Если же поднимается уровень дерьма - не сметь укреплять дамбу, вы нам угрожаете!!
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19.01.2022 12:13 Ответить
А наші слуги -депутати ще з минулого року у черговій відпусці за рахунок платників податків.Пів року ніби працюють,а майже пів року у відпустках,так "дбають" за свій народ.
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19.01.2022 12:14 Ответить
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19.01.2022 12:17 Ответить
збазиба!
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19.01.2022 12:57 Ответить
а якого куя їхати порожняком.
за..бали вже кататися.
на рило, по джевеліну, або птуру, та й ласкаво просимо...
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19.01.2022 12:17 Ответить
"як же вони всі задовбали, ці Блінкени, канадійці, євродепутати! Не можна спокійно відтягнутись, зайнятись звичною хе...ю конкретному пацанчику...", - преЗедент.
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19.01.2022 12:17 Ответить
Складывается впечатление, что угроза нападения рф волнует всех, кроме руководства Украины. К нам едут делегации одни, другие, третьи, нам оказывают военную помощь, а что МЫ, как у НАС армия и резервы готовы к возможному нападению (например, в ТГ-каналах пишут, что армия обеспечена горючим на 30%)???
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19.01.2022 12:20 Ответить
А на заборах что пишут?
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19.01.2022 12:37 Ответить
Іди читай на заборах, якщо цікаво що них пишуть.

Про те, що написала Поліна, повідомило МО зєлєнскага.


"Міноборони закупило лише третину дизпального для потреб Збройних сил"

https://novynarnia.com/2021/12/17/minoborony-zakupylo-lyshe/
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19.01.2022 12:50 Ответить
Новости - месяц, а ты всё дрочишь на зраду.
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19.01.2022 12:52 Ответить
З нас двох дрочити можеш тільки ти.
В тебе є інша інформація?
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19.01.2022 12:54 Ответить
зеИУДУ ГЕТЬ!!!!
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19.01.2022 12:40 Ответить
приїздіть, відвідуйте, залишайтеся.
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19.01.2022 12:59 Ответить
Приїдуть, щоб обговороти шляхи вивезення своїх аташе в разі реального вторгнення.
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19.01.2022 14:19 Ответить
 
 