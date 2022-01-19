Евродепутаты хотят посетить Украину из-за угрозы нападения РФ, - DW
Девять евродепутатов хотят в конце января – начале февраля посетить Украину, чтобы продемонстрировать украинцам солидарность и подтвердить единство ЕС из-за возможности агрессии со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее письмо с просьбой разрешить такую миссию направили 18 января новоизбранной президентке Европарламента Роберте Мецоле глава комитета немец Дэвид Макаллистер и руководительница подкомитета Натали Луазо из Франции.
В миссию кроме Макаллистера и Луазо должны войти еще семь евродепутатов. Она намечена на 30 января-2 февраля. Разрешение на такую миссию предоставляет президиум Европарламента.
"Срочность миссии вызвана наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, которая продолжается, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институции, включая дезинформацию и кибератаки", - говорится в письме.
Отмечается, что атака на Украину также является атакой на Европейский Союз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По логике свинособак; - если высоту дамбы наращивают - это угроза сточным водам!! Если же поднимается уровень дерьма - не сметь укреплять дамбу, вы нам угрожаете!!
за..бали вже кататися.
на рило, по джевеліну, або птуру, та й ласкаво просимо...
Про те, що написала Поліна, повідомило МО зєлєнскага.
"Міноборони закупило лише третину дизпального для потреб Збройних сил"
https://novynarnia.com/2021/12/17/minoborony-zakupylo-lyshe/
В тебе є інша інформація?