Евродепутаты хотят посетить Украину из-за угрозы нападения РФ, - DW

Девять евродепутатов хотят в конце января – начале февраля посетить Украину, чтобы продемонстрировать украинцам солидарность и подтвердить единство ЕС из-за возможности агрессии со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее письмо с просьбой разрешить такую ​​миссию направили 18 января новоизбранной президентке Европарламента Роберте Мецоле глава комитета немец Дэвид Макаллистер и руководительница подкомитета Натали Луазо из Франции.

В миссию кроме Макаллистера и Луазо должны войти еще семь евродепутатов. Она намечена на 30 января-2 февраля. Разрешение на такую ​​миссию предоставляет президиум Европарламента.

"Срочность миссии вызвана наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, которая продолжается, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институции, включая дезинформацию и кибератаки", - говорится в письме.

Отмечается, что атака на Украину также является атакой на Европейский Союз.

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