Євродепутати хочуть відвідати Україну через загрозу нападу РФ, - DW
Дев'ять євродепутатів хочуть наприкінці січня - на початку лютого відвідати Україну, щоби продемонструвати українцям солідарність та підтвердити єдність ЄС через можливість агресії з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідного листа з проханням дозволити таку місію надіслали 18 січня новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецолі голова комітету німець Девід Макаллістер і керівниця підкомітету Наталі Луазо з Франції.
До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.
"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - йдеться у листі.
Зазначається, що атака на Україну також є атакою на Європейський Союз.
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По логике свинособак; - если высоту дамбы наращивают - это угроза сточным водам!! Если же поднимается уровень дерьма - не сметь укреплять дамбу, вы нам угрожаете!!
за..бали вже кататися.
на рило, по джевеліну, або птуру, та й ласкаво просимо...
Про те, що написала Поліна, повідомило МО зєлєнскага.
"Міноборони закупило лише третину дизпального для потреб Збройних сил"
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