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Євродепутати хочуть відвідати Україну через загрозу нападу РФ, - DW

Євродепутати хочуть відвідати Україну через загрозу нападу РФ, - DW

Дев'ять євродепутатів хочуть наприкінці січня - на початку лютого відвідати Україну, щоби продемонструвати українцям солідарність та підтвердити єдність ЄС через можливість агресії з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідного листа з проханням дозволити таку місію надіслали 18 січня новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецолі голова комітету німець Девід Макаллістер і керівниця підкомітету Наталі Луазо з Франції.

До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - йдеться у листі.

Зазначається, що атака на Україну також є атакою на Європейський Союз.

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Автор: 

Європарламент (1050) росія (65394) Євросоюз (13460)


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Топ коментарі
+5
Складывается впечатление, что угроза нападения рф волнует всех, кроме руководства Украины. К нам едут делегации одни, другие, третьи, нам оказывают военную помощь, а что МЫ, как у НАС армия и резервы готовы к возможному нападению (например, в ТГ-каналах пишут, что армия обеспечена горючим на 30%)???
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19.01.2022 12:20
+3
Відвідати і сказати як ви глибоко занепокоєні - це добре, але замало вже
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19.01.2022 12:06
+3
А наші слуги -депутати ще з минулого року у черговій відпусці за рахунок платників податків.Пів року ніби працюють,а майже пів року у відпустках,так "дбають" за свій народ.
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19.01.2022 12:14
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Відвідати і сказати як ви глибоко занепокоєні - це добре, але замало вже
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19.01.2022 12:06 Відповісти
Не уже - по-прежнему.
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19.01.2022 12:12 Відповісти
Конец января - начало февраля. Срочная миссия по меркам евробюрократов...
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19.01.2022 12:11 Відповісти
Это же провокация!!
По логике свинособак; - если высоту дамбы наращивают - это угроза сточным водам!! Если же поднимается уровень дерьма - не сметь укреплять дамбу, вы нам угрожаете!!
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19.01.2022 12:13 Відповісти
А наші слуги -депутати ще з минулого року у черговій відпусці за рахунок платників податків.Пів року ніби працюють,а майже пів року у відпустках,так "дбають" за свій народ.
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19.01.2022 12:14 Відповісти
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19.01.2022 12:17 Відповісти
збазиба!
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19.01.2022 12:57 Відповісти
а якого куя їхати порожняком.
за..бали вже кататися.
на рило, по джевеліну, або птуру, та й ласкаво просимо...
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19.01.2022 12:17 Відповісти
"як же вони всі задовбали, ці Блінкени, канадійці, євродепутати! Не можна спокійно відтягнутись, зайнятись звичною хе...ю конкретному пацанчику...", - преЗедент.
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19.01.2022 12:17 Відповісти
Складывается впечатление, что угроза нападения рф волнует всех, кроме руководства Украины. К нам едут делегации одни, другие, третьи, нам оказывают военную помощь, а что МЫ, как у НАС армия и резервы готовы к возможному нападению (например, в ТГ-каналах пишут, что армия обеспечена горючим на 30%)???
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19.01.2022 12:20 Відповісти
А на заборах что пишут?
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19.01.2022 12:37 Відповісти
Іди читай на заборах, якщо цікаво що них пишуть.

Про те, що написала Поліна, повідомило МО зєлєнскага.


"Міноборони закупило лише третину дизпального для потреб Збройних сил"

https://novynarnia.com/2021/12/17/minoborony-zakupylo-lyshe/
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19.01.2022 12:50 Відповісти
Новости - месяц, а ты всё дрочишь на зраду.
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19.01.2022 12:52 Відповісти
З нас двох дрочити можеш тільки ти.
В тебе є інша інформація?
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19.01.2022 12:54 Відповісти
зеИУДУ ГЕТЬ!!!!
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19.01.2022 12:40 Відповісти
приїздіть, відвідуйте, залишайтеся.
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19.01.2022 12:59 Відповісти
Приїдуть, щоб обговороти шляхи вивезення своїх аташе в разі реального вторгнення.
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19.01.2022 14:19 Відповісти
 
 