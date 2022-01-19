Євродепутати хочуть відвідати Україну через загрозу нападу РФ, - DW

Дев'ять євродепутатів хочуть наприкінці січня - на початку лютого відвідати Україну, щоби продемонструвати українцям солідарність та підтвердити єдність ЄС через можливість агресії з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідного листа з проханням дозволити таку місію надіслали 18 січня новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецолі голова комітету німець Девід Макаллістер і керівниця підкомітету Наталі Луазо з Франції.

До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - йдеться у листі.

Зазначається, що атака на Україну також є атакою на Європейський Союз.

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