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Новости
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ЕС начал антихакерские учения на фоне кибератак на Украину

ЕС начал антихакерские учения на фоне кибератак на Украину

В Европейском Союзе начали тестировать собственную систему киберзащиты, смоделировав атаку на выдуманную финскую энергокомпанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что ЕС в ходе учений намерен укрепить свою цифровую защиту, поскольку опасается потенциальных хакерских атак.

Виртуальное "нападение" на Финляндию является частью шестинедельных учений, направленных на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования. Ожидается, что испытания завершатся в конце февраля – к моменту встречи министров иностранных дел ЕС.

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Поскольку страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная атака хакеров на одну из стран может затронуть и другие. Обучение нацелено на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.

Реакция ЕС предусматривает активацию рабочих групп государств-членов по кибервопросам для мониторинга влияния и выявления причин кризиса, а также смягчения последствий атаки.

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На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

хакер (1184) Евросоюз (17143) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+3
Если вы действительно про-украинское издание, то пора выучить, что правильно пишется не "на", а - "в" Украине!!!
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16.01.2022 13:00
+2
А в это время зеленые долпоепы воюют с порошенко, ведь для них больше проблем нет, как стремящийся к нулю рейтинг
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16.01.2022 13:04
+1
на фоне кибератак на Украине

-----------------

Уже что отскок правил и в этом просходит? И даже на Цензоре?
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16.01.2022 13:02
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У меня один вопрос, зачем московии делать хакерскую атаку на то, что они контролируют и так? Как мы знаем чего один Ермак стоит, который телеграфирует донесения по понедельник в кремль. Нет .Тут уши торчат из неньки, от недовольных , которых отстранили от кибер безопасности. Только цифровой след замыли свой хорошо.
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16.01.2022 12:51 Ответить
Ты про мужа Венедиктовой?
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16.01.2022 15:07 Ответить
Смотрите, чтобы выдуманная финская энергокомпания не оказалась нечаянно в собственности Коломойского.
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16.01.2022 12:58 Ответить
Если вы действительно про-украинское издание, то пора выучить, что правильно пишется не "на", а - "в" Украине!!!
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16.01.2022 13:00 Ответить
на фоне кибератак на Украине

-----------------

Уже что отскок правил и в этом просходит? И даже на Цензоре?
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16.01.2022 13:02 Ответить
Атака происходит (где?) в Украине

но

Атака (на кого? либо покушение тоже на кого) на Украину
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16.01.2022 15:27 Ответить
А в это время зеленые долпоепы воюют с порошенко, ведь для них больше проблем нет, как стремящийся к нулю рейтинг
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16.01.2022 13:04 Ответить
ЭТО ЧТО ПЕРВАЯ !?)
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16.01.2022 23:06 Ответить
 
 