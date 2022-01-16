ЕС начал антихакерские учения на фоне кибератак на Украину

В Европейском Союзе начали тестировать собственную систему киберзащиты, смоделировав атаку на выдуманную финскую энергокомпанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что ЕС в ходе учений намерен укрепить свою цифровую защиту, поскольку опасается потенциальных хакерских атак.

Виртуальное "нападение" на Финляндию является частью шестинедельных учений, направленных на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования. Ожидается, что испытания завершатся в конце февраля – к моменту встречи министров иностранных дел ЕС.

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Поскольку страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная атака хакеров на одну из стран может затронуть и другие. Обучение нацелено на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.

Реакция ЕС предусматривает активацию рабочих групп государств-членов по кибервопросам для мониторинга влияния и выявления причин кризиса, а также смягчения последствий атаки.

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На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.