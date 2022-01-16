Россия планирует вброс фейков о "сливе" персональных данных украинцев, - Минцифры
Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, состоявшуюся ночью против 14 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины в Телеграмме.
По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.
Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев.
Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года, отмечается в сообщении.
В Минцифре отмечают, что украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника.
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завантажив "ДІЮ"(проект росії) всі твої дані відразу відкриті для завантаження.
"Дія" - найбільший зливний бачок
вся "держава у смартфоні" - знахідка для шпіона
не використовувайте Дію, вона зроблена в рашці !
ненавидить каців люто
1. Будь який сайт мiстить закриту iнформацiю. Наприклад данi адмiнiстраторiв, дописувачив, користувачив - якi й можна вкрасти.
2. Навiщо було припиняти роботу порталу Дiя?
3. Навiщо спростовувати "ймовирну крадижку", якщо такої не було?
клоуновскую зе-срань как можно быстрее гнать сраными вениками...
Джерело:
Вчора заступник Данилова з РНБО спробував відмазати пуйла?
"Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк"
Джерело:
Похоже что зелевласть реально считает, что до 2019 года и Украины не было...
Прямо африканская страна - НИКТО ИЗ ВИПЧИНОВНИКОВ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Из-за халатности и некомпетентности нанесён огромный ущерб стране - и просто отставка?
именно поэтому ставят клоунов, получают нужное и ставят следующего клоуна.
а клоун - получил бабло и внукам обеспечил загрансуществование...
А ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ кацапы пытаются взять под себя на всем бывшем пост совке и представлять те программы. ( обычная тактика раши в бизнесе)
И конечно они специально плохо представляют те программы , чтобы инженеры не могли работать на них в Европе .
К примеру ALLPLAN - представителями в Украине является дочерняя фирма от раши . За лицензию требуют деньги больше чем в Европе . Для студентов серьезного обучения нет . А инженеры и бизнес работают на старых программах , потому НЕ СПОСОБНЫ ПОЛУЧАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНТРАКТЫ.
Вам скаже любий військовий, що у час війни потрібно берегти любу інфу відносно своїх громадян, а не так, як то роблять зелені. Хоча можливо в них мета інша
Пробуем зайти: https://policy-web.mtsbu.ua/
«І ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу», - йдеться в повідомленні.
https://ukrainian.voanews.com/a/6398962.html