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Россия планирует вброс фейков о "сливе" персональных данных украинцев, - Минцифры

Россия планирует вброс фейков о

Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, состоявшуюся ночью против 14 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины в Телеграмме.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев.

Читайте также: Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - американские эксперты

Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года, отмечается в сообщении.

В Минцифре отмечают, что украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника.

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киберпреступление (762) хакер (1184) слив информации (64) фейк (679) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+15
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16.01.2022 12:27
+15
Украина на пороге войны, и создавать дырявый цифроврой проект с командой откровенных неучей и дураков это помогать врагу. Изначально имено так и воспринимал эту проклятую Дию, я не верю что команда Зе может что создать без участия кротов и агентов РФ. Ну не можеи "лидер" называющий свою страну проституткой иметь другую команду, не бывает чудес. Гомно приводит гомно с собой.
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16.01.2022 12:32
+13
схоже гівноДію таки зламали)
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16.01.2022 12:27
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навіщо "вкидати" про те, що й так в асортименті на Кардачах..?
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16.01.2022 12:20 Ответить
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16.01.2022 12:37 Ответить
на каких кардачах, дурень!?
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16.01.2022 15:02 Ответить
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16.01.2022 12:23 Ответить
Там немає, що зливати всі дані є у відкритому доступі,
завантажив "ДІЮ"(проект росії) всі твої дані відразу відкриті для завантаження.
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16.01.2022 12:26 Ответить
Та да

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16.01.2022 12:35 Ответить
які були злиті до 2019 року

"Дія" - найбільший зливний бачок
вся "держава у смартфоні" - знахідка для шпіона

не використовувайте Дію, вона зроблена в рашці !
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16.01.2022 12:56 Ответить
Згоден і підтримую - Дія - зливний бачок персональних даних
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16.01.2022 14:54 Ответить
Почему до 2019? После 2019 данные никуда не утекали? Это то, что Федоров пытается донести до недозревших умов зебобиков? Боюсь, что это ему не удастся, поскольку туда вообще ничего нельзя донести. Напрасен труд.
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16.01.2022 12:26 Ответить
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16.01.2022 12:36 Ответить
Дія - зливний бачок !!!
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16.01.2022 12:58 Ответить
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16.01.2022 12:27 Ответить
респект Бубі !!
ненавидить каців люто
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16.01.2022 12:59 Ответить
схоже гівноДію таки зламали)
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16.01.2022 12:27 Ответить
"Операцiя прикриття" щоб сховати крадiжку даних.
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16.01.2022 12:29 Ответить
Кремлевские говновбросы таки работают, просто лучше не куда. Почитайте комментарии выше😂😂😂
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16.01.2022 12:29 Ответить
Ага. Это они не закрывали дыру в ПО более полгода. Спецы, однако.

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16.01.2022 12:39 Ответить
Федiрiвський ботяра чи звичайне зебобо?

1. Будь який сайт мiстить закриту iнформацiю. Наприклад данi адмiнiстраторiв, дописувачив, користувачив - якi й можна вкрасти.
2. Навiщо було припиняти роботу порталу Дiя?
3. Навiщо спростовувати "ймовирну крадижку", якщо такої не було?
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16.01.2022 12:40 Ответить
Тем более были похищены ключи компании администратора. И через дыру в П, которые федоровские спецы не удосужились закрыть более полгода.
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16.01.2022 12:50 Ответить
Звычайна ********! так зрозуміло!😂😂😂
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16.01.2022 15:47 Ответить
Украина на пороге войны, и создавать дырявый цифроврой проект с командой откровенных неучей и дураков это помогать врагу. Изначально имено так и воспринимал эту проклятую Дию, я не верю что команда Зе может что создать без участия кротов и агентов РФ. Ну не можеи "лидер" называющий свою страну проституткой иметь другую команду, не бывает чудес. Гомно приводит гомно с собой.
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16.01.2022 12:32 Ответить
💯это точно ,земразь и какаламой -ВРАГИ Украины!
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16.01.2022 12:41 Ответить
Дия Бизнес для Харькова и Николаева была просто откровенно рашенским проектом. Даже не крылись. А это, на минуточку, ключевые города на востоке и юге страны, где масса оборонных предприятий.

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16.01.2022 12:44 Ответить

клоуновскую зе-срань как можно быстрее гнать сраными вениками...
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16.01.2022 13:01 Ответить
я как то недопонял - эти криворукие уроды предлагают им верить?
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16.01.2022 12:32 Ответить
Поетому Украинская власть подыгрывает кремлю вводя паспортизацию мобильных телефонов?
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16.01.2022 12:32 Ответить
Когда доказательств нет и не будет, но всегда есть крайний на кого можно свалить.
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16.01.2022 12:34 Ответить
"За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія"

Джерело:

Вчора заступник Данилова з РНБО спробував відмазати пуйла?

"Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк"

Джерело:
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16.01.2022 12:37 Ответить
Выглядит как реплика последней надежды
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16.01.2022 12:40 Ответить
"А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года."

Похоже что зелевласть реально считает, что до 2019 года и Украины не было...
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16.01.2022 12:41 Ответить
Главное спасти свою шкуру. А как красиво "пел". И забил на кибербезопасность.

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16.01.2022 12:56 Ответить

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16.01.2022 12:41 Ответить
Фёдорова в отставку , после такой атаки на Державні сайти !!!!

Прямо африканская страна - НИКТО ИЗ ВИПЧИНОВНИКОВ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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16.01.2022 12:52 Ответить
какая нах отставка?

Из-за халатности и некомпетентности нанесён огромный ущерб стране - и просто отставка?

именно поэтому ставят клоунов, получают нужное и ставят следующего клоуна.

а клоун - получил бабло и внукам обеспечил загрансуществование...
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16.01.2022 13:03 Ответить
Почему ФЁДОРОВ молчит , что половина программного обеспечения фирм родом из раши , оттуда и сервис этого обеспечения .
А ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ кацапы пытаются взять под себя на всем бывшем пост совке и представлять те программы. ( обычная тактика раши в бизнесе)

И конечно они специально плохо представляют те программы , чтобы инженеры не могли работать на них в Европе .
К примеру ALLPLAN - представителями в Украине является дочерняя фирма от раши . За лицензию требуют деньги больше чем в Европе . Для студентов серьезного обучения нет . А инженеры и бизнес работают на старых программах , потому НЕ СПОСОБНЫ ПОЛУЧАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНТРАКТЫ.
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16.01.2022 13:01 Ответить
Дурні, навчені "тримати обличчя" аби здаватися розумними.
Вам скаже любий військовий, що у час війни потрібно берегти любу інфу відносно своїх громадян, а не так, як то роблять зелені. Хоча можливо в них мета інша
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16.01.2022 13:34 Ответить
...Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах... Дальше можно не читать
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16.01.2022 14:16 Ответить
Та да. Какой лох верит зеленскому и его шобле?
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16.01.2022 14:22 Ответить
Если клоуны рассказывают, что персональные данные не слили, значит - при взломе все слито.
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16.01.2022 14:43 Ответить
Базу МТСБУ (автостраховки) не только взломали но и грохнули

Пробуем зайти: https://policy-web.mtsbu.ua/
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16.01.2022 15:06 Ответить
Росія - гамно , путін - х¥йло . Друзі , нас в "ДіЯ" вже 14млн.і 200тис. українців . Слава Україні , могутній цифровій державі !!! Смерть москалям . "ДіЯ" була є і буде , а кількість користувачів лише зростає 🇺🇦🇺🇦🇺🇦😁👍
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16.01.2022 15:17 Ответить
🐸💉💩👎
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16.01.2022 16:19 Ответить
Удивляет другое,насколько нужно быть идиотом,чтобы повестись на ДIЮ.
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16.01.2022 15:33 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:22 Ответить
100% взяли данні, а тепер лохи виправдовуються.
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16.01.2022 17:07 Ответить
Хоча розслідування триває, вказують у компанії, вже зараз можна сказати, що втручання відбулося з метою «привести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу». Йдеться про виявлення «десятків уражених систем», кажуть в Microsoft.

«І ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу», - йдеться в повідомленні.
https://ukrainian.voanews.com/a/6398962.html
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16.01.2022 20:09 Ответить
ПИШИТЕ МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ !)
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16.01.2022 23:04 Ответить
 
 