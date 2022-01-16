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Росія планує вкидання фейків про "зливання" персональних даних українців, - Мінцифри

Росія планує вкидання фейків про

Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася вночі проти 14 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство та Комітет цифрової трансформації України у Телеграмі.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців.

Читайте також: Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров

Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року, зазначається в повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що нині українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові відповісти", - Єрмак про кібератаку на урядові сайти України

кіберзлочин (810) хакер (1351) зливання інформації (71) фейк (744) Мінцифри (1189)


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Топ коментарі
+15
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16.01.2022 12:27
+15
Украина на пороге войны, и создавать дырявый цифроврой проект с командой откровенных неучей и дураков это помогать врагу. Изначально имено так и воспринимал эту проклятую Дию, я не верю что команда Зе может что создать без участия кротов и агентов РФ. Ну не можеи "лидер" называющий свою страну проституткой иметь другую команду, не бывает чудес. Гомно приводит гомно с собой.
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16.01.2022 12:32
+13
схоже гівноДію таки зламали)
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16.01.2022 12:27
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навіщо "вкидати" про те, що й так в асортименті на Кардачах..?
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16.01.2022 12:20 Відповісти
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16.01.2022 12:37 Відповісти
на каких кардачах, дурень!?
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16.01.2022 15:02 Відповісти
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16.01.2022 12:23 Відповісти
Там немає, що зливати всі дані є у відкритому доступі,
завантажив "ДІЮ"(проект росії) всі твої дані відразу відкриті для завантаження.
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16.01.2022 12:26 Відповісти
Та да

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16.01.2022 12:35 Відповісти
які були злиті до 2019 року

"Дія" - найбільший зливний бачок
вся "держава у смартфоні" - знахідка для шпіона

не використовувайте Дію, вона зроблена в рашці !
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16.01.2022 12:56 Відповісти
Згоден і підтримую - Дія - зливний бачок персональних даних
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16.01.2022 14:54 Відповісти
Почему до 2019? После 2019 данные никуда не утекали? Это то, что Федоров пытается донести до недозревших умов зебобиков? Боюсь, что это ему не удастся, поскольку туда вообще ничего нельзя донести. Напрасен труд.
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16.01.2022 12:26 Відповісти
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16.01.2022 12:36 Відповісти
Дія - зливний бачок !!!
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16.01.2022 12:58 Відповісти
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16.01.2022 12:27 Відповісти
респект Бубі !!
ненавидить каців люто
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16.01.2022 12:59 Відповісти
схоже гівноДію таки зламали)
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16.01.2022 12:27 Відповісти
"Операцiя прикриття" щоб сховати крадiжку даних.
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16.01.2022 12:29 Відповісти
Кремлевские говновбросы таки работают, просто лучше не куда. Почитайте комментарии выше😂😂😂
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16.01.2022 12:29 Відповісти
Ага. Это они не закрывали дыру в ПО более полгода. Спецы, однако.

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16.01.2022 12:39 Відповісти
Федiрiвський ботяра чи звичайне зебобо?

1. Будь який сайт мiстить закриту iнформацiю. Наприклад данi адмiнiстраторiв, дописувачив, користувачив - якi й можна вкрасти.
2. Навiщо було припиняти роботу порталу Дiя?
3. Навiщо спростовувати "ймовирну крадижку", якщо такої не було?
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16.01.2022 12:40 Відповісти
Тем более были похищены ключи компании администратора. И через дыру в П, которые федоровские спецы не удосужились закрыть более полгода.
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16.01.2022 12:50 Відповісти
Звычайна ********! так зрозуміло!😂😂😂
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16.01.2022 15:47 Відповісти
Украина на пороге войны, и создавать дырявый цифроврой проект с командой откровенных неучей и дураков это помогать врагу. Изначально имено так и воспринимал эту проклятую Дию, я не верю что команда Зе может что создать без участия кротов и агентов РФ. Ну не можеи "лидер" называющий свою страну проституткой иметь другую команду, не бывает чудес. Гомно приводит гомно с собой.
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16.01.2022 12:32 Відповісти
💯это точно ,земразь и какаламой -ВРАГИ Украины!
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16.01.2022 12:41 Відповісти
Дия Бизнес для Харькова и Николаева была просто откровенно рашенским проектом. Даже не крылись. А это, на минуточку, ключевые города на востоке и юге страны, где масса оборонных предприятий.

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16.01.2022 12:44 Відповісти

клоуновскую зе-срань как можно быстрее гнать сраными вениками...
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16.01.2022 13:01 Відповісти
я как то недопонял - эти криворукие уроды предлагают им верить?
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16.01.2022 12:32 Відповісти
Поетому Украинская власть подыгрывает кремлю вводя паспортизацию мобильных телефонов?
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16.01.2022 12:32 Відповісти
Когда доказательств нет и не будет, но всегда есть крайний на кого можно свалить.
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16.01.2022 12:34 Відповісти
"За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія"

Джерело:

Вчора заступник Данилова з РНБО спробував відмазати пуйла?

"Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк"

Джерело:
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16.01.2022 12:37 Відповісти
Выглядит как реплика последней надежды
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16.01.2022 12:40 Відповісти
"А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года."

Похоже что зелевласть реально считает, что до 2019 года и Украины не было...
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16.01.2022 12:41 Відповісти
Главное спасти свою шкуру. А как красиво "пел". И забил на кибербезопасность.

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16.01.2022 12:56 Відповісти

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16.01.2022 12:41 Відповісти
Фёдорова в отставку , после такой атаки на Державні сайти !!!!

Прямо африканская страна - НИКТО ИЗ ВИПЧИНОВНИКОВ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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16.01.2022 12:52 Відповісти
какая нах отставка?

Из-за халатности и некомпетентности нанесён огромный ущерб стране - и просто отставка?

именно поэтому ставят клоунов, получают нужное и ставят следующего клоуна.

а клоун - получил бабло и внукам обеспечил загрансуществование...
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16.01.2022 13:03 Відповісти
Почему ФЁДОРОВ молчит , что половина программного обеспечения фирм родом из раши , оттуда и сервис этого обеспечения .
А ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ кацапы пытаются взять под себя на всем бывшем пост совке и представлять те программы. ( обычная тактика раши в бизнесе)

И конечно они специально плохо представляют те программы , чтобы инженеры не могли работать на них в Европе .
К примеру ALLPLAN - представителями в Украине является дочерняя фирма от раши . За лицензию требуют деньги больше чем в Европе . Для студентов серьезного обучения нет . А инженеры и бизнес работают на старых программах , потому НЕ СПОСОБНЫ ПОЛУЧАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНТРАКТЫ.
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16.01.2022 13:01 Відповісти
Дурні, навчені "тримати обличчя" аби здаватися розумними.
Вам скаже любий військовий, що у час війни потрібно берегти любу інфу відносно своїх громадян, а не так, як то роблять зелені. Хоча можливо в них мета інша
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16.01.2022 13:34 Відповісти
...Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах... Дальше можно не читать
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16.01.2022 14:16 Відповісти
Та да. Какой лох верит зеленскому и его шобле?
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16.01.2022 14:22 Відповісти
Если клоуны рассказывают, что персональные данные не слили, значит - при взломе все слито.
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16.01.2022 14:43 Відповісти
Базу МТСБУ (автостраховки) не только взломали но и грохнули

Пробуем зайти: https://policy-web.mtsbu.ua/
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16.01.2022 15:06 Відповісти
Росія - гамно , путін - х¥йло . Друзі , нас в "ДіЯ" вже 14млн.і 200тис. українців . Слава Україні , могутній цифровій державі !!! Смерть москалям . "ДіЯ" була є і буде , а кількість користувачів лише зростає 🇺🇦🇺🇦🇺🇦😁👍
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16.01.2022 15:17 Відповісти
🐸💉💩👎
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16.01.2022 16:19 Відповісти
Удивляет другое,насколько нужно быть идиотом,чтобы повестись на ДIЮ.
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16.01.2022 15:33 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:22 Відповісти
100% взяли данні, а тепер лохи виправдовуються.
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16.01.2022 17:07 Відповісти
Хоча розслідування триває, вказують у компанії, вже зараз можна сказати, що втручання відбулося з метою «привести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу». Йдеться про виявлення «десятків уражених систем», кажуть в Microsoft.

«І ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу», - йдеться в повідомленні.
https://ukrainian.voanews.com/a/6398962.html
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16.01.2022 20:09 Відповісти
ПИШИТЕ МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ !)
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16.01.2022 23:04 Відповісти
 
 