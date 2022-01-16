Росія планує вкидання фейків про "зливання" персональних даних українців, - Мінцифри
Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася вночі проти 14 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство та Комітет цифрової трансформації України у Телеграмі.
За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.
Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців.
Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року, зазначається в повідомленні.
У Мінцифри наголошують, що нині українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
завантажив "ДІЮ"(проект росії) всі твої дані відразу відкриті для завантаження.
"Дія" - найбільший зливний бачок
вся "держава у смартфоні" - знахідка для шпіона
не використовувайте Дію, вона зроблена в рашці !
ненавидить каців люто
1. Будь який сайт мiстить закриту iнформацiю. Наприклад данi адмiнiстраторiв, дописувачив, користувачив - якi й можна вкрасти.
2. Навiщо було припиняти роботу порталу Дiя?
3. Навiщо спростовувати "ймовирну крадижку", якщо такої не було?
клоуновскую зе-срань как можно быстрее гнать сраными вениками...
Джерело:
Вчора заступник Данилова з РНБО спробував відмазати пуйла?
"Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк"
Джерело:
Похоже что зелевласть реально считает, что до 2019 года и Украины не было...
Прямо африканская страна - НИКТО ИЗ ВИПЧИНОВНИКОВ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Из-за халатности и некомпетентности нанесён огромный ущерб стране - и просто отставка?
именно поэтому ставят клоунов, получают нужное и ставят следующего клоуна.
а клоун - получил бабло и внукам обеспечил загрансуществование...
А ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ кацапы пытаются взять под себя на всем бывшем пост совке и представлять те программы. ( обычная тактика раши в бизнесе)
И конечно они специально плохо представляют те программы , чтобы инженеры не могли работать на них в Европе .
К примеру ALLPLAN - представителями в Украине является дочерняя фирма от раши . За лицензию требуют деньги больше чем в Европе . Для студентов серьезного обучения нет . А инженеры и бизнес работают на старых программах , потому НЕ СПОСОБНЫ ПОЛУЧАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНТРАКТЫ.
Вам скаже любий військовий, що у час війни потрібно берегти любу інфу відносно своїх громадян, а не так, як то роблять зелені. Хоча можливо в них мета інша
Пробуем зайти: https://policy-web.mtsbu.ua/
«І ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу», - йдеться в повідомленні.
https://ukrainian.voanews.com/a/6398962.html