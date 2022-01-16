Росія планує вкидання фейків про "зливання" персональних даних українців, - Мінцифри

Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася вночі проти 14 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство та Комітет цифрової трансформації України у Телеграмі.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців.

Читайте також: Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров

Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року, зазначається в повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що нині українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові відповісти", - Єрмак про кібератаку на урядові сайти України