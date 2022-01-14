Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров

Дані українців у безпеці, оскільки постраждала через хакерську атаку працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Деякі державні сайти атаковані. Частину відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Більшість сайтів вже відновлено. Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів", - написав Федоров.

Він наголосив, що застосунок "Дія" працював і працює стабільно.

"Фахівці Мінцифри включені у допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінено, - СБУ

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.