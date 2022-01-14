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хакер (1171) Федоров Михаил (492)

Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров

Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров

Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала из-за хакерской атаки работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что приложение "Дія" работало и работает стабильно.

Также читайте: Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ

"Специалисты Минцифры задействованы в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил министр.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+26
Не тримайте свої персональні дані у таких витворах зелених довбнів як Дія.
Все що творить команда дебілів - тільки для дебілів.
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14.01.2022 10:51
+17
Фёдоров , Вы допустили к участию в создании украинских электронных баз российские компании скорее всего умышленно .

В раше тоже есть министерство цифры , а вот в Словакии такого нет. Так кто кого копирует ?
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14.01.2022 10:57
+14
то, что ты несешь - это понты для приезжих. Если хакнули персональный кабинет на сайте, то получили данные с реестров тоже
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14.01.2022 10:54
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Правила форума Совет форумчан
Не тримайте свої персональні дані у таких витворах зелених довбнів як Дія.
Все що творить команда дебілів - тільки для дебілів.
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14.01.2022 10:51 Ответить
не суди по собі
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14.01.2022 11:26 Ответить
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14.01.2022 14:43 Ответить
"Дія" - знахідка для шпіона а

головний резидент рашки - "Держава у смартфоні"
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14.01.2022 12:18 Ответить
Ты являешься клиентом какого-либо банка? Если да - твои данные уже давно стали достоянием общественности. Так что расслабься.
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14.01.2022 15:09 Ответить
Ні. Я тримаю гроші в шухлядці. Кредити не беру.
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14.01.2022 15:26 Ответить
Кредиты не при чём. Если к примеру получаешь зарплату на карточку или просто имеешь карточку - ты уже передал все свои данные банку.
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14.01.2022 15:29 Ответить
Ні, нема карточки. Гроші отримую грошима. Нічого банку не передавав.
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14.01.2022 15:35 Ответить
Ну тогда ты - невидимый. Таких всё меньше и меньше.
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14.01.2022 15:47 Ответить
Правда есть еще всякие фонды типа пенсионного. Там тоже хранятся твои личные данные и его тоже в своё время взламывали.
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14.01.2022 15:48 Ответить
дані кожного українця будь-яка шарашкіна контора може купити в інтернеті за 2 копійки. Телефонні та інтернет провайдери, банківські працівники, працівники паспортних столів, пенсійних фондів, мвс та багато інших за півтори копійки ці дані продають. Нас не треба зламувати, ми при народженні зламалися.
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14.01.2022 10:53 Ответить
Тримай 2 копійки. Чекаю від тебе дані на кожного українця
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14.01.2022 13:53 Ответить
то, что ты несешь - это понты для приезжих. Если хакнули персональный кабинет на сайте, то получили данные с реестров тоже
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14.01.2022 10:54 Ответить
Каким образом умник?
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14.01.2022 12:22 Ответить
Персональные данные запрашиваются по ключу, от итого что ты хакнул сайт запрашивающий данные ты не получил ключ. + Данные хранятся не просто так а в хешированном виде. Летсгоу расхешируй 1024 битный ключ
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14.01.2022 12:24 Ответить
Фёдоров , Вы допустили к участию в создании украинских электронных баз российские компании скорее всего умышленно .

В раше тоже есть министерство цифры , а вот в Словакии такого нет. Так кто кого копирует ?
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14.01.2022 10:57 Ответить
Словакия в области айти отсталая страна.
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14.01.2022 12:50 Ответить
Да что вы говорите !

а то что самый крупный офис в Европе компании IBM находится в Братиславе - это Вам ни о чем ?

а то что я все документы и справки в Словакии получаю через интернет , не выходя из дома , ЧЕГО НЕТ В УКРАИНЕ ? Это Вам ни о чем ?

а то что все АБСОЛЮТНО тесты и прививки идут через телефон ( чего нет в Украине - только НЕ СМЕШИТЕ ДИЕЙ) - это Вам ни о чем ?
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14.01.2022 13:09 Ответить
https://www.google.com/amp/s/itc.ua/news/reyting-hackerrank-ukraina-zanyala-11-mesto-v-top-50-stran-s-luchshimi-programmistami/amp/
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14.01.2022 13:16 Ответить
Внимательно смотрим рейтинг программистов по странам и ищем там Словакию. Сравниваем с Украиной. Удивляемся.
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14.01.2022 13:17 Ответить
Офис айбием делает Словакию айти страной, так же как собака в конюшне превращается в лошадь. Код кто вам пишет? 95 проц кода в мире пишется китайцами, индусами, россиянами и украинцами. Молодцы, что вы его купили и используете. Это плюс. Но это не делает вас топ айти страной.
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14.01.2022 13:24 Ответить
ты написал "в области айти отсталая страна", тебя ткнули носом что все наоборот

это ты говночист в той конюшне о которой говоришь, гребец галерный
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14.01.2022 14:49 Ответить
Деточка, я за неделю зарабатываю мозгами больше денег, чем ты за год задницей. Так что я понимаю твою нелюбовь к айтишникам. У кацапов вообще ненависть ко всему, что не вращается в таком же дерьме как и они.
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14.01.2022 17:15 Ответить
Большинство котлет из говядины и свинины.Но шеф-повар Гордон Рамзи,к примеру,а не хряк.
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14.01.2022 14:57 Ответить
Лежить і ощад24
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14.01.2022 10:59 Ответить
Зе власть протягивает идею электронного голосования , которую уже обпробовали в раше , с целью фальсификации выборов.

украинское общество не настолько грамотно в технологиях , чтобы ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОПОЛИТИКИ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОНИКЕ .
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14.01.2022 11:00 Ответить
Дія працює.
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14.01.2022 11:03 Ответить
Ану дай мені дані своєї кредитки я перевірю.
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14.01.2022 11:08 Ответить
На кого працює?
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14.01.2022 11:48 Ответить
як завжди, на рашку Дія працює
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14.01.2022 12:28 Ответить
Якщо це правда, то користувачі Дії голосно, матом подякують і Фьодорову, і Зєлі.



https://twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot

Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського".

Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі.

Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб.

Ще дивуєтесь?
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14.01.2022 11:15 Ответить
на кого розрахований такий вкид? На пенсіонерів?
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14.01.2022 11:45 Ответить
Через кілька днів побачимо вкид це чи ні.
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14.01.2022 11:50 Ответить
Выпились с сайта, двоечница. Ты хотя бы один сайт на коленке собрала за жизнь? Ну хотя бы один калькулятор может написала на джава скрипте? Говоришь о том, что для тебя магия. Ну так не лезть в эту магию, твоего айкью не хватит даже чтобы Паскаль освоить.
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14.01.2022 12:18 Ответить
Сиди тих бо трафік з твого компа йде через сервери ФСБ. Ой, я проговорився...
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14.01.2022 12:24 Ответить
На самом деле большинство трафика проходит через сервера амазона, но пох, пусть для новосад это будет ФСБ. Только о https ей не говорите, а то ещё нечаянно поймет что трафик можно шифровать.
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14.01.2022 12:34 Ответить
Який крутий айтішик NotBed! ))
Але клепки не вистачає навіть на те, щоб роздивитись, що автор твітту не я.
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14.01.2022 13:00 Ответить
* айтішник
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14.01.2022 13:01 Ответить
И что? Если ты ретранслируешь бред ты несёшь такую же ответственность за это как и автор. Клепки хватает это осознать?
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14.01.2022 13:09 Ответить
Який саме "бред"?
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14.01.2022 13:36 Ответить
Ты за тонны своего говнокода несешь ответственность? Когда бизнес после тебя влетает на бабки - ты квартиру продашь чтобы компенсировать?
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14.01.2022 14:55 Ответить
Говнокод в твоём ДНК. Любой производитель софта несёт ответственность за свой продукт. Читай перед установкой соглашения, а не прокликивай.
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14.01.2022 17:06 Ответить
Ты смотри, гордый гребец галерный голос подал

Ваша братия сильно переоценивает свои способности Тебе айкью хватит движок у машины перебрать? Или хотя бы водопроводный кран поменять? Сиди дрочи свой джава-скрипт дальше, гэний
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14.01.2022 14:53 Ответить
Твое уязвленное двухзначное айкью меня не волнует. Благодаря моей братии ты сидишь на айти ресурсе именуемым сайтом и пользуешься другим софтом, в частности браузером, так что твой бред про краны можешь своей бабушке рассказывать. Напряги извилину и спроси себя почему ИТ работники имеют бОльшие зп чем большинство профессий. И может быть для тебя откроется великая истина.
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14.01.2022 17:10 Ответить
,,дія" в дії
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14.01.2022 14:27 Ответить
диво дивне, і хто міг подумати, що створені на колінах сайти держ установ, хакают підлітки, то чим займаються спец служби, тискають бабусь з морквою за відсутність касових апаратів чи 80 прокурорів і слідчих ведуть справи п'ятого,- диджиталізація зроблена за дві копійки ,несе загрозу на мільярди
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14.01.2022 11:31 Ответить
Специалисты, разрабатывавшие операционную систему смартфона, могут иметь доступ к хранящимся в нем данным.

А в "Дии" сконцентрированы все основные данные о человеке: начиная от паспортных и заканчивая ИНН, соцвыплатами и другими финансовыми сведениями.

Так что нечистые на руку люди вполне могут получить доступ и использовать имеющиеся в "Дии" данные по собственному усмотрению.
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14.01.2022 11:51 Ответить
"Специалисты, разрабатывавшие операционную систему смартфона, могут иметь доступ к хранящимся в нем данным.", а специалисты разрабатывающие сервера и так имеют к ним доступ по вашей логике.
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14.01.2022 11:55 Ответить
Как страшно жить. Вы лучше пароли типа 1, 1111 и дате рождения сына/дочки/номер телефона искорените из своей жизни. Большинство взломов это банальный фишинг и брутафорс, а не мифические бекдоры.
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14.01.2022 12:30 Ответить
Фдрв - ПНХ!
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14.01.2022 11:53 Ответить
Большинство стран отказалось от идеи создания государства в смартфоне.

И, очевидно, для этого были какие-нибудь основания. И только украинское Минцифры почему-то решило, что оно будет первым в мире, кто ввел такую практику.

Есть много примеров, когда в разных странах (Швейцария, Германия, Франция, Молдова), разрабатывали нечто подобное типа приложения для голосования онлайн, и практически все от этого отказались. Ни одна страна в мире не пошла по этому пути, и команда разработчиков "Дии" даже не задумалась - почему. Они просто захотели быть первыми
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14.01.2022 11:54 Ответить
@ И только украинское Минцифры почему-то решило@

Похоже что они нифига не понимают что "безопасность" персональных данных граждан в воюющей стране должна быть на 1м месте, а удобство, сервис и прочее -- это после "безопасности"....
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14.01.2022 11:59 Ответить
Какая безопасность персональных данных была раньше в "бумажных" гос структурах оставшихся после совка, где стояли компы под Виндовс XP (в лучшем случае) и все поголовно зараженные вирусом шифровальщиком флешек не подскажите?
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14.01.2022 12:28 Ответить
Вы наверное судите исходя из происходящего на своем домашнем ПК? Меньше сайты триикса смотрите!
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14.01.2022 13:21 Ответить
Я вообще не понял что вы имеете ввиду, когда упоминаете порносайты. Я сужу так как я работал в гос заведениях и видел какая там безопасность данных.
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14.01.2022 13:39 Ответить
@Какая безопасность персональных данных была раньше в "бумажных" гос структурах@

представьте себе что секретносность данных на бумаге может быть выше чем на электронных носителях.... именно изза системы ограничения доступа к ним.

несколько лет назад фсб проводили тендер на закупку большой партии механических печатных машинок. Глупые люди посмеялись, а умные все поняли правильно....
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14.01.2022 16:10 Ответить
Бумагу тоже можно стырить, сфоткать и т. д. Машинки нужны для того чтобы в случае чего бумагу можно было сжечь как доказательство. При адекватном построении ИТ структуры утечка данных оттуда возможна только так же как и с бумаги, то есть если тот у кого есть доступ тот и стырит.
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14.01.2022 16:20 Ответить
"Бумагу тоже можно стырить, сфоткать"

не факт.... если она в бункере под 7 замками, да в 1 экземпляре.....
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14.01.2022 16:25 Ответить
Так и с минимальным шифрованием на основании факторизации больших чисел ты ничего не взломаешь, даже бункера не нужно. Инфу можно стырить но кроме набора непонятных символов в ней ничего не будет.
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14.01.2022 16:29 Ответить
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14.01.2022 11:55 Ответить
Хто ж тобі повірить, зебілоїде?
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14.01.2022 11:57 Ответить
"Большинство стран отказалось от идеи создания государства в смартфоне.," - потому что у них уже давно есть государство в компьютере.

Разницы между голосованием онлайн и не онлайн нулевая, только когда вы голосуете не онлайн то люди после подсчета бюлетней вносят данные вручную за вас. Потом все это уничтожается кроме протоколов по округам. Так что если захотят фальсифицировать выборы то сделают это хоть так хоть иначе.
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14.01.2022 12:00 Ответить
Разница в тому що в кабінці для голосування знаходитесь ви, бюлетень для голосування і ручка для заповнення бланку.
А якщо дистанційно голосувати з телефона, комп'ютера чи соні плейстейшн - то я зможу проголосувати за всіх пенсіонерів в підїзді чи селі.
Друге діло - в кабінку встановити спеціальний апарат для голосування.
Але це вже зовсім інша справа і ніякого відношення не має до того що хоче зробити Осел щоб ще раз нами правити
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14.01.2022 14:09 Ответить
"Разница в тому що в кабінці для голосування знаходитесь ви, бюлетень для голосування і ручка для заповнення бланку."

******* голоси не ви, видаєте бюлетні не ви, далі продовжувати дискусію нема сенсу.
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14.01.2022 14:15 Ответить
Дурням закон не писаний. Згоден.
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14.01.2022 14:17 Ответить
"Дія" - это портал-хаб, и запросы все равно идут на сайты специализированных ведомств.
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14.01.2022 12:01 Ответить
реєстри постраждали вже давним давно! казнокради розпродали їх за хороші гроші.
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14.01.2022 12:07 Ответить
цей федор був би дуже здивований, якби взнав яку інфу можна купити на українця в мережі...
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14.01.2022 12:08 Ответить
Тссс, а то здешние водопроводчики обидятся.
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14.01.2022 15:16 Ответить
"Большинство стран отказалось от идеи создания государства в смартфоне.," - потому что у них уже давно есть государство в компьютере.

Разницы между голосованием онлайн и не онлайн нулевая, только когда вы голосуете не онлайн то люди после подсчета бюлетней вносят данные вручную за вас. Потом все это уничтожается кроме протоколов по округам. Так что если захотят фальсифицировать выборы то сделают это хоть так хоть иначе.
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14.01.2022 12:35 Ответить
В Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры осуществили глобальную атаку на сайты госструктур.

Вследствие чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.

Об этом сообщает РБК-Украина.
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14.01.2022 12:36 Ответить
На сайтах госструктур начали ночью всплывать сообщения при входе с таким содержанием (он продублирован на трех языках: украинском, русском и польском):

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть.

Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. По Волыни, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

https://vesti-ua.net/novosti/tehnologii/204150-v-ukraine-legli-sayty-gosstruktur-hakery-osuschestvili-globalnuyu-ataku.html
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14.01.2022 12:37 Ответить
При входе на портал госуслуг "Дия" всплывает соответствующее сообщение:

"Сервис временно недоступен.
В связи с необходимостью проведения плановых технических работ доступ к Кабинету временно ограничен..." - указывается при входе на портал.

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14.01.2022 12:39 Ответить
Аттракцион невиданной некомпетенции в обсуждении. Ребята, если вы далеки от IT не стоит свое деревенское виденье ситуации публиковать. Только полнейший даун, далёкий от айти может не понять что сайт это просто интерфейс для отображения данных с базы, сайт сам по себе не держит никаких данных о вас за исключением куков. От того что вы сломали сайт вы не получили ключи доступа к бд, вы просто сломали телевизор, вывеску. Таким же образом каким можно убить человека в телевизоре грохнув кувалдой по монитору, таким же образом вы получите доступ к реестру сломав сайт. Некомпетентные люди не понимают различия между изображением слона и слоном?
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14.01.2022 12:43 Ответить
"Значение кибербезопасности сильно преувеличено". Федоров

И кто-то после этого будет верить этому дегенерату-мошенннику?
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14.01.2022 12:43 Ответить
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
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14.01.2022 12:58 Ответить
Зелёные дебилы ето пятая колона кацапо
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14.01.2022 13:10 Ответить
у цієї влади вже через жопу. Все б не соромилися, пішли давно. Але ж ні, треба ще й онукам накрасти.
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14.01.2022 13:20 Ответить
Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч



Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
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14.01.2022 13:24 Ответить
Федоров Михайло Альбертович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 21 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Василівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна )

Керівник digital-напряму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 передвиборчої кампанії кандидата в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президенти України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського 2019 року.

В 2014 - кандидат в народные депутаты от партии 5.10 на выборах в Верховную Раду, №166 в избирательном списке.
2019 - на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 виборах до Верховної Ради - кандидат в народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу»
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14.01.2022 14:16 Ответить
Став фігурантом журналістської програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC Наші гроші з Денисом Бігусом .

Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шефіра

не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%97%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 ЗеКоманди . При цьому бюджет на інтернет-рекламу тільки в другому турі склав майже 300 тис. $.

Пізніше в інтерв'ю М. Федоров заперечив цю інформацію. Він зазначив, що отримував гроші офіційно, на боротьбу з ботами

Улітку 2020 року за неналежну активність під час президентських виборів Фейсбук видалив 72 українських акаунти та 36 сторінок. Загалом на ці акаунти були підписані майже 770 тис. користувачів. Зі слів М. Федорова Digital-штаб Зеленського виявився єдиним штабом, який не постраждав від санкцій, оскільки користувачі на підтримку В. Зеленського були реальними, а не інтернет-ботами.
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14.01.2022 14:17 Ответить
Вопрос Федорову:

- А ви взагалі як оцінюєте роботу уряду, якщо за 10-бальною шкалою?

- Це найкраща команда, в якій я працював взагалі. Я високо оцінюю, на всі 10 балів.

https://www.radiosvoboda.org/a/30187139.html
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14.01.2022 14:35 Ответить
Я говорил идиотам, не ставьте дію, такой тупости нет негде. Если не чужий украдут то свои сольют или продадут. Идиотам они скажут, что все так зашифровано, что взломать не возможно))
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14.01.2022 14:39 Ответить
Може й чиїсь песональні дані й не постраждали, але Україна постраждала, бо зупинилася держава "в смартфоні" - в прямому і переносному сенсі.
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14.01.2022 15:06 Ответить
Найпотужніша за 4 роки: в Держспецзвʼязку оцінили масштаби кібератаки на держсайти

https://www.rbc.ua/ukr/news/samaya-moshchnaya-4-goda-gosspetssvyazi-otsenili-1642156960.html
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14.01.2022 15:10 Ответить
самі все вже продали..
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14.01.2022 15:11 Ответить
В сентябре 2019 года разгорелся скандал с участием министра цифровой трансформации.
Он был одним из инициаторов законопроекта №1083 «Об электронных коммуникациях», в котором предлагалось запретить свободную продажу SIM-карт и обязать граждан при покупке тарифного пакета заключать договор с оператором.
 Также предлагалось блокировать устройства, IMEI-коды которых не были внесены в специальный реестр. После скандала народный депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко отозвал законопроект. Впоследствии Федоров заявлял, что проект закона переделают, и этих спорных норм в нем не будет.

https://nv.ua/ukr/biz/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html Критику также вызвало обещание вице-премьера ввести "прописку с помощью смартфона". По мнению некоторых специалистов, эта инициатива https://nv.ua/ukr/biz/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html потенциально может привести к потере арендодателями жилой недвижимости.
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14.01.2022 15:12 Ответить
https://nv.ua/ukr/biz/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html КРИМІНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОПИСКИ

Деякі ідеї, якими фонтанують вітчизняні дігіталізатори, викликають навіть не острах, а жах. Впровадження електронної прописки може коштувати житла багатьом резидентам України.

Статья большая, читайте

https://biz.nv.ua/ukr/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html
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14.01.2022 15:18 Ответить
Видається, що це результат легковажного (а точніше, безвідповідального, бо це вже не вперше) використання владою Інтернету для владних потреб, а точні для потреб управління країною, замість того, щоб робити це на власній повністю автономній мережі. Адже зараз поклали не просто сайти окремих владних інституцій, але й, що найгірше, повністю ОБІРВАЛИ КОМУНІКАЦІЮ між ними. Тобто зробили владу сліпою і глухою. Чи не є це спланована диверсія нашого північного сусіда, що погрожує піти війною на Україну у ці дні?,
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14.01.2022 15:48 Ответить
чи можна вірити цим доброДІЯм ?
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14.01.2022 15:58 Ответить
Фьодарав??? а воно звiдки?

гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 16:04 Ответить
После таких провалов, хведорыч, руководитель не сказки рассказывает про безопасность данных, а встает, извиняется и пи#дует н@х#й.
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14.01.2022 16:13 Ответить
Все. Ставлю дію
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14.01.2022 22:16 Ответить
 
 