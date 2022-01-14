Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров
Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала из-за хакерской атаки работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", – написал Федоров.
Он подчеркнул, что приложение "Дія" работало и работает стабильно.
"Специалисты Минцифры задействованы в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил министр.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Все що творить команда дебілів - тільки для дебілів.
головний резидент рашки - "Держава у смартфоні"
В раше тоже есть министерство цифры , а вот в Словакии такого нет. Так кто кого копирует ?
а то что самый крупный офис в Европе компании IBM находится в Братиславе - это Вам ни о чем ?
а то что я все документы и справки в Словакии получаю через интернет , не выходя из дома , ЧЕГО НЕТ В УКРАИНЕ ? Это Вам ни о чем ?
а то что все АБСОЛЮТНО тесты и прививки идут через телефон ( чего нет в Украине - только НЕ СМЕШИТЕ ДИЕЙ) - это Вам ни о чем ?
это ты говночист в той конюшне о которой говоришь, гребец галерный
украинское общество не настолько грамотно в технологиях , чтобы ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОПОЛИТИКИ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОНИКЕ .
https://twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot
Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського".
Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі.
Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб.
Ще дивуєтесь?
Але клепки не вистачає навіть на те, щоб роздивитись, що автор твітту не я.
Ваша братия сильно переоценивает свои способности Тебе айкью хватит движок у машины перебрать? Или хотя бы водопроводный кран поменять? Сиди дрочи свой джава-скрипт дальше, гэний
А в "Дии" сконцентрированы все основные данные о человеке: начиная от паспортных и заканчивая ИНН, соцвыплатами и другими финансовыми сведениями.
Так что нечистые на руку люди вполне могут получить доступ и использовать имеющиеся в "Дии" данные по собственному усмотрению.
И, очевидно, для этого были какие-нибудь основания. И только украинское Минцифры почему-то решило, что оно будет первым в мире, кто ввел такую практику.
Есть много примеров, когда в разных странах (Швейцария, Германия, Франция, Молдова), разрабатывали нечто подобное типа приложения для голосования онлайн, и практически все от этого отказались. Ни одна страна в мире не пошла по этому пути, и команда разработчиков "Дии" даже не задумалась - почему. Они просто захотели быть первыми
Похоже что они нифига не понимают что "безопасность" персональных данных граждан в воюющей стране должна быть на 1м месте, а удобство, сервис и прочее -- это после "безопасности"....
представьте себе что секретносность данных на бумаге может быть выше чем на электронных носителях.... именно изза системы ограничения доступа к ним.
несколько лет назад фсб проводили тендер на закупку большой партии механических печатных машинок. Глупые люди посмеялись, а умные все поняли правильно....
не факт.... если она в бункере под 7 замками, да в 1 экземпляре.....
Разницы между голосованием онлайн и не онлайн нулевая, только когда вы голосуете не онлайн то люди после подсчета бюлетней вносят данные вручную за вас. Потом все это уничтожается кроме протоколов по округам. Так что если захотят фальсифицировать выборы то сделают это хоть так хоть иначе.
А якщо дистанційно голосувати з телефона, комп'ютера чи соні плейстейшн - то я зможу проголосувати за всіх пенсіонерів в підїзді чи селі.
Друге діло - в кабінку встановити спеціальний апарат для голосування.
Але це вже зовсім інша справа і ніякого відношення не має до того що хоче зробити Осел щоб ще раз нами правити
******* голоси не ви, видаєте бюлетні не ви, далі продовжувати дискусію нема сенсу.
Разницы между голосованием онлайн и не онлайн нулевая, только когда вы голосуете не онлайн то люди после подсчета бюлетней вносят данные вручную за вас. Потом все это уничтожается кроме протоколов по округам. Так что если захотят фальсифицировать выборы то сделают это хоть так хоть иначе.
Вследствие чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть.
Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. По Волыни, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
https://vesti-ua.net/novosti/tehnologii/204150-v-ukraine-legli-sayty-gosstruktur-hakery-osuschestvili-globalnuyu-ataku.html
"Сервис временно недоступен.
В связи с необходимостью проведения плановых технических работ доступ к Кабинету временно ограничен..." - указывается при входе на портал.
И кто-то после этого будет верить этому дегенерату-мошенннику?
@golub
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https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч
Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
Керівник digital-напряму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 передвиборчої кампанії кандидата в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президенти України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського 2019 року.
В 2014 - кандидат в народные депутаты от партии 5.10 на выборах в Верховную Раду, №166 в избирательном списке.
2019 - на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 виборах до Верховної Ради - кандидат в народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу»
Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шефіра
не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%97%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 ЗеКоманди . При цьому бюджет на інтернет-рекламу тільки в другому турі склав майже 300 тис. $.
Пізніше в інтерв'ю М. Федоров заперечив цю інформацію. Він зазначив, що отримував гроші офіційно, на боротьбу з ботами
Улітку 2020 року за неналежну активність під час президентських виборів Фейсбук видалив 72 українських акаунти та 36 сторінок. Загалом на ці акаунти були підписані майже 770 тис. користувачів. Зі слів М. Федорова Digital-штаб Зеленського виявився єдиним штабом, який не постраждав від санкцій, оскільки користувачі на підтримку В. Зеленського були реальними, а не інтернет-ботами.
- А ви взагалі як оцінюєте роботу уряду, якщо за 10-бальною шкалою?
- Це найкраща команда, в якій я працював взагалі. Я високо оцінюю, на всі 10 балів.
https://www.radiosvoboda.org/a/30187139.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/samaya-moshchnaya-4-goda-gosspetssvyazi-otsenili-1642156960.html
Он был одним из инициаторов законопроекта №1083 «Об электронных коммуникациях», в котором предлагалось запретить свободную продажу SIM-карт и обязать граждан при покупке тарифного пакета заключать договор с оператором.
Также предлагалось блокировать устройства, IMEI-коды которых не были внесены в специальный реестр. После скандала народный депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко отозвал законопроект. Впоследствии Федоров заявлял, что проект закона переделают, и этих спорных норм в нем не будет.
https://nv.ua/ukr/biz/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html Критику также вызвало обещание вице-премьера ввести "прописку с помощью смартфона". По мнению некоторых специалистов, эта инициатива https://nv.ua/ukr/biz/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html потенциально может привести к потере арендодателями жилой недвижимости.
Деякі ідеї, якими фонтанують вітчизняні дігіталізатори, викликають навіть не острах, а жах. Впровадження електронної прописки може коштувати житла багатьом резидентам України.
Статья большая, читайте
https://biz.nv.ua/ukr/experts/elektronna-propiska-yak-mozhna-vtratiti-kvartiru-50073299.html
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?