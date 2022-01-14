"Ми готові відповісти", - Єрмак про кібератаку на урядові сайти України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що практично 90% урядових сайтів, які постраждали від кібератаки минулої ночі, поновили роботу, проте Україна готова відповісти на ці атаки.

Про це він сказав під час прямого онлайн-включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз практично 90% цих сайтів відновили роботу", - зазначив Єрмак, уточнивши, що про це доповіли на останній нараді профільні представники уряду.

Він також повідомив, що СБУ та українська розвідка проводять "дуже глибокий аналіз" ситуації та вже мають певні думки щодо того, хто стоїть за кібератакою.

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Єрмак наголосив, що Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами у питаннях кібербезпеки, зокрема зі США й Великою Британією.

"Звісно, ми абсолютно готові відповісти на ці атаки та продовжити співпрацю з нашими партнерами для забезпечення захисту",- заявив він.

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Керівник ОП назвав кібератаки одним із потенційних чинників дестабілізації в Україні. Він також поінформував, що інша стратегічна інфраструктура України не постраждала, оскільки має "дуже добрий" захист.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.